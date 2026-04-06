В Одессе овощи не дешевеют: весенние цены кусаются

На рынках Одессы заметно подорожали овощи. Больше всего это ощущается в тепличной и привозной продукции. Из-за холодной весны открытый грунт еще не дает урожая, поэтому цены держатся высокими. Продавцы говорят, что удешевления пока ждать не стоит.

Журналисты Новини.LIVE побывали на рынке Черемушки в Одессе и узнали актуальные цены на овощи.

Почему овощи дорожают

Этой весной рынок овощей зависит преимущественно от тепличной продукции и импорта. Поэтому к стоимости добавляются расходы на обогрев теплиц, логистику и хранение. Также влияет цена на топливо и колебания курса валют. Все это формирует итоговую цену для покупателей, которую сложно снизить даже при желании продавцов. Ситуация на рынке не меняется уже несколько недель. Цены либо растут, либо остаются на том же уровне. Особенно это касается огурцов, помидоров и перца. Некоторые позиции за последний месяц прибавили в цене довольно ощутимо. При этом спрос остается стабильным, хотя покупатели все чаще берут меньше.

"Очень повлияло, все подорожало, и огурцы, например, не опускаются, и помидорка наша не опускается, все зависит от топлива и доллара", — рассказывает продавщица Лариса.

Цены на овощи

На прилавках сейчас преобладает продукция из теплиц и других регионов. Из-за этого цены разнятся в зависимости от происхождения товара. Например, огурцы из разных городов могут стоить по-разному. То же касается и томатов, где цена зависит от сорта и страны. Молодые сезонные овощи также уже появились, но дешевыми их назвать сложно. Среди покупателей заметно, что люди сравнивают цены и ищут более дешевые варианты. В то же время продавцы не ожидают быстрого удешевления. По их словам, даже незначительное снижение расходов не даст резкого падения цен. Рынок пока держится на стабильно высоком уровне.

Редиска — 90 грн/кг

Огурцы (Николаев) — 250 грн/кг

Огурцы (Умань) — 180 грн/кг

Огурцы местные — 220 грн/кг

Томаты "коктейль" (Умань) — 400 грн/кг

Брокколи — 220 грн/кг

Томаты "Микадо" (Умань) — 250-350 грн/кг

Органические томаты (Турция) — 200 грн/кг

Кабачки — 200 грн/кг

Перец "Капи" — 260 грн/кг

Перец болгарский — 300 грн/кг

Капуста молодая — 100 грн/кг

Снизятся ли цены

Продавцы предполагают, что резкого удешевления ждать не стоит. По их словам, цены могут колебаться, но несущественно. Основной фактор — это расходы на топливо и общая экономическая ситуация. Пока они остаются высокими, цены на овощи тоже не падают. Только с появлением массового урожая из открытого грунта ситуация может измениться. Сейчас даже небольшие колебания заметны для покупателей. Однако это не те изменения, которые существенно влияют на доступность продуктов. Рынок сейчас работает в условиях постоянных затрат и нестабильности. Поэтому продавцы вынуждены подстраиваться под ситуацию.

"Мне кажется, что оно так и останется, плюс-минус. Где-то 10-15 гривен меняется, но в цене ничего не падает", — добавляет Лариса.

Сравнение цен

Если сравнить цены на "Черемушках" и Новом базаре в Одессе, видно, что второй вариант в целом немного доступнее. Самая большая разница — в огурцах: на "Черемушках" они преимущественно стоят 180-250 грн/кг, тогда как на Новом базаре есть варианты от 120 грн/кг, хотя дорогие позиции тоже доходят до 260-270 грн/кг. Помидоры в обоих случаях остаются дорогими, но на Новом базаре чаще встречаются более дешевые предложения — от 200 грн/кг, тогда как на "Черемушках" больше позиций в высшем сегменте.

В то же время разница хорошо заметна и в отдельных позициях. Например, молодая капуста на Новом базаре дороже — около 120 грн/кг против 100 грн/кг на "Черемушках". Редис также немного дешевле на "Черемушках" (90 грн/кг против 100 грн/кг). А вот брокколи, кабачки и перец почти не отличаются — цены держатся в пределах 200-300 грн/кг на обоих рынках. В целом Новый базар дает больше дешевых вариантов, но по части овощей цены почти одинаковые.

