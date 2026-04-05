В Одесі перед Великоднем зростає попит на м’ясо: які ціни

М'ясо на прилавку ринку. Фото: Новини.LIVE

Перед святами на ринку "Черемушки" в Одесі зростає попит на свинину. Найчастіше беруть шию, ребра і підчеревину. Продавці кажуть, що товару вистачає, тому ціни різко не "стрибають". Водночас окремі позиції можуть трохи коливатися залежно від обсягу завозу.

Новини.LIVE дізналися актуальні ціни на м'ясні продукти на ринку Черемушки в Одесі.

Ціни на м'ясо в Одесі

Продавець м’яса Іван пояснює, що перед святами люди беруть не один шматок, а одразу кілька. Через це змінюється не ціна, а сам попит. Він каже, що зараз покупці більше дивляться на асортимент і беруть "на стіл".

"Шия сьогодні найбільш актуальна. Перед святами її добре беруть. По 300 гривень поки що тримається. Ребра, челогач — теж нормально йдуть", — говорить Іван.

За його словами, головне для формування ціни — це не витрати, а кількість м’яса на ринку. Якщо товару достатньо, ціна не росте навіть у період підвищеного попиту. Саме це зараз і відбувається.

"Все залежить від того, скільки м’яса завезли. Якщо його багато, ціна не піднімається. Якщо менше — тоді вже дорожчає", — пояснює продавець.

Курятина і індичка на ринку. Фото: Новини.LIVE

Іван додає, що цього року продукції вистачає. Особливо це стосується свинини, тому вона не дорожчає так, як очікують покупці. За його словами, ситуація поки спокійна.

"Свинини зараз багатенько, тому ціна нормальна. Можна брати, нічого критичного не відбувається", — каже він.

Окремо продавець звертає увагу на торг. Каже, що покупці часто отримують кращу ціну, якщо беруть більше. Це звичайна практика на ринку.

Вартість м’яса на ринку Черемушки у квітні

Свинина (шия) — 300 грн/кг

Окіст — 260-270 грн/кг

Ребра свинячі — 250-270 грн/кг

Лопатка — 200-250 грн/кг

Біток / філе — 300 грн/кг

Почеревина — 220–250 грн/кг

Сало — 100-250 грн/кг

Курка домашня — 170 грн/кг

Яловичина (задня частина) — 370 грн/кг

Антрекот — 280-300 грн/кг

Грудинка — 250 грн/кг

Яловичий язик — 400-450 грн/кг

Які були ціни на м'ясо у січні

У квітні на ринку Черемушки в Одесі ціни на м’ясо частково зросли порівняно із січнем. Зокрема, подорожчали ребра — з 250 грн/кг до 250–270 грн/кг та грудинка — з 220 грн/кг до 250 грн/кг (+30 грн). Підчеревина також додала в ціні: з 200 грн/кг до 220-250 грн/кг, тобто на 20–50 грн. Натомість лопатка подешевшала — із 240-250 грн/кг до 200-250 грн/кг, залежно від частини.

