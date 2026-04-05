В Одессе перед Пасхой растет спрос на мясо: какие цены

Мясо на прилавке рынка.

Перед праздниками на рынке "Черемушки" в Одессе растет спрос на свинину. Чаще всего берут шею, ребра и подчеревину. Продавцы говорят, что товара хватает, поэтому цены резко не "прыгают". В то же время отдельные позиции могут немного колебаться в зависимости от объема завоза.

Новости.LIVE узнали актуальные цены на мясные продукты на рынке Черемушки в Одессе.

Цены на мясо в Одессе

Продавец мяса Иван объясняет, что перед праздниками люди берут не один кусок, а сразу несколько. Из-за этого меняется не цена, а сам спрос. Он говорит, что сейчас покупатели больше смотрят на ассортимент и берут "на стол".

"Шея сегодня наиболее актуальна. Перед праздниками ее хорошо берут. По 300 гривен пока держится. Ребра, челогач — тоже нормально идут", — говорит Иван.

По его словам, главное для формирования цены - это не затраты, а количество мяса на рынке. Если товара достаточно, цена не растет даже в период повышенного спроса. Именно это сейчас и происходит.

"Все зависит от того, сколько мяса завезли. Если его много, цена не поднимается. Если меньше — тогда уже дорожает", — объясняет продавец.

Курятина и индейка на рынке.

Иван добавляет, что в этом году продукции хватает. Особенно это касается свинины, поэтому она не дорожает так, как ожидают покупатели. По его словам, ситуация пока спокойная.

"Свинины сейчас много, поэтому цена нормальная. Можно брать, ничего критического не происходит", — говорит он.

Отдельно продавец обращает внимание на торг. Говорит, что покупатели часто получают лучшую цену, если берут больше. Это обычная практика на рынке.

Стоимость мяса на рынке Черемушки в апреле

Свинина (шея) — 300 грн/кг

Окорок — 260-270 грн/кг

Ребра свиные — 250-270 грн/кг

Лопатка — 200-250 грн/кг

Биток/филе — 300 грн/кг

Почеревина — 220-250 грн/кг

Сало — 100-250 грн/кг

Курица домашняя — 170 грн/кг

Говядина (задняя часть) — 370 грн/кг

Антрекот — 280-300 грн/кг

Грудинка — 250 грн/кг

Говяжий язык — 400-450 грн/кг

Какие были цены на мясо в январе

В апреле на рынке Черемушки в Одессе цены на мясо частично выросли по сравнению с январем. В частности, подорожали ребра - с 250 грн/кг до 250-270 грн/кг и грудинка — с 220 грн/кг до 250 грн/кг (+30 грн). Подчеревина также прибавила в цене: с 200 грн/кг до 220-250 грн/кг, то есть на 20-50 грн. Зато лопатка подешевела — с 240-250 грн/кг до 200-250 грн/кг, в зависимости от части.

