Україна
Главная Одесса Молочные продукты на одесских рынках: цены перед Пасхой

Молочные продукты на одесских рынках: цены перед Пасхой

Дата публикации 7 апреля 2026 19:13
Молочные продукты на одесских рынках: цены перед Пасхой
Женщина выбирает молочку на базаре. Фото: Новини.LIVE

На одесском рынке Черемушки перед Пасхой цены на молочные продукты остаются без резких изменений. Продавцы говорят, что спрос есть, но покупатели стали осторожнее с расходами. Несмотря на рост расходов на доставку, стоимость стараются не поднимать. Это помогает удержать покупателей и не потерять продажи.

Журналисты Новини.LIVE побывали на рынке Черемушки и узнали актуальные цены на молочку и яйца.

Сколько стоит молочка

Перед праздниками на рынке цены держатся стабильными и не меняются уже несколько недель. Продавцы говорят, что даже накануне Пасхи не поднимают стоимость, чтобы не потерять покупателей и сохранить спрос.

  • Сыр средний — 160 грн/кг
  • Сыр нежирный — 130 грн/кг
  • Сыр жирный — 230 грн/кг
  • Брынза овечья — 350 грн/кг
  • Брынза коровья — 200-230 грн/кг
  • Сметана — 200 грн/кг
  • Сливки — 320-350 грн/кг
  • Масло — 450-500 грн/кг
Ціни на молочку в Одесі
Кисломолочный сыр. Фото: Новини.LIVE

Почему цены не растут

Продавцы объясняют, что расходы на логистику выросли, но они стараются не перекладывать это на покупателей. Для этого реже ездят за товаром и закупают больше за один раз.

"Цены остаются относительно стабильными, хотя расходы на доставку дают о себе знать. Мы оптимизируем работу, чтобы люди могли покупать и не чувствовали резкого подорожания", — рассказывает продавец Татьяна.

Читайте также:
Ціни на молочку в Одесі
Продавщица Татьяна о ценах. Фото: Новини.LIVE

Как реагируют покупатели

По словам продавцов, люди сейчас внимательнее считают деньги, поэтому резкое повышение могло бы снизить продажи. Сами же торговцы говорят, что держат цены сознательно.

"Ничего не дорожает — как было, так и есть. Людям и так непросто, денег мало. Мы все в одной лодке, поэтому стараемся удержать цены, чтобы покупали", — говорит Татьяна.

Ціни на молочку в Одесі
Брынза на базаре. Фото: Новини.LIVE

Как выбрать молочку

Перед праздниками покупателям советуют внимательно выбирать молочные продукты. Прежде всего стоит обращать внимание на внешний вид и запах. Свежий творог должен быть равномерного цвета без желтых пятен, а сметана — густой и без резкого кислого запаха. Брынза не должна крошиться или иметь скользкую поверхность. Также важно уточнять условия хранения — молочка должна стоять в холодильнике или в тени, особенно в теплую погоду. Продавцы добавляют, что лучше покупать продукцию в проверенных местах и не брать сразу большой объем, если есть сомнения в свежести.

Правильное хранение

После покупки молочные продукты важно правильно хранить, чтобы они не потеряли свежесть и вкус. Творог и брынзу лучше держать в холодильнике при температуре от +2 до +6 °C в плотно закрытом контейнере или завернутыми в пергамент, чтобы они не впитывали посторонние запахи. Сметану и сливки следует хранить только в холодильнике и не оставлять надолго при комнатной температуре. Масло лучше держать отдельно от продуктов с сильным запахом и в закрытой упаковке. Также не стоит покупать молочку "про запас" — свежие продукты лучше потреблять в течение нескольких дней.

Как сообщали Новини.LIVE, перед праздниками на рынке "Черемушки" в Одессе растет спрос на свинину. Чаще всего берут шею, ребра и подчеревину. Продавцы говорят, что товара хватает, поэтому цены резко не "прыгают". В то же время отдельные позиции могут немного колебаться в зависимости от объема завоза.

Также Новини.LIVE писали, что на рынках Одессы заметно подорожали овощи. Больше всего это ощущается в тепличной и привозной продукции. Из-за холодной весны открытый грунт еще не дает урожая, поэтому цены держатся высокими. Продавцы говорят, что удешевления пока ждать не стоит.

Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
