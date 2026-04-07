Молочные продукты на одесских рынках: цены перед Пасхой
На одесском рынке Черемушки перед Пасхой цены на молочные продукты остаются без резких изменений. Продавцы говорят, что спрос есть, но покупатели стали осторожнее с расходами. Несмотря на рост расходов на доставку, стоимость стараются не поднимать. Это помогает удержать покупателей и не потерять продажи.
Журналисты Новини.LIVE побывали на рынке Черемушки и узнали актуальные цены на молочку и яйца.
Сколько стоит молочка
Перед праздниками на рынке цены держатся стабильными и не меняются уже несколько недель. Продавцы говорят, что даже накануне Пасхи не поднимают стоимость, чтобы не потерять покупателей и сохранить спрос.
- Сыр средний — 160 грн/кг
- Сыр нежирный — 130 грн/кг
- Сыр жирный — 230 грн/кг
- Брынза овечья — 350 грн/кг
- Брынза коровья — 200-230 грн/кг
- Сметана — 200 грн/кг
- Сливки — 320-350 грн/кг
- Масло — 450-500 грн/кг
Почему цены не растут
Продавцы объясняют, что расходы на логистику выросли, но они стараются не перекладывать это на покупателей. Для этого реже ездят за товаром и закупают больше за один раз.
"Цены остаются относительно стабильными, хотя расходы на доставку дают о себе знать. Мы оптимизируем работу, чтобы люди могли покупать и не чувствовали резкого подорожания", — рассказывает продавец Татьяна.
Как реагируют покупатели
По словам продавцов, люди сейчас внимательнее считают деньги, поэтому резкое повышение могло бы снизить продажи. Сами же торговцы говорят, что держат цены сознательно.
"Ничего не дорожает — как было, так и есть. Людям и так непросто, денег мало. Мы все в одной лодке, поэтому стараемся удержать цены, чтобы покупали", — говорит Татьяна.
Как выбрать молочку
Перед праздниками покупателям советуют внимательно выбирать молочные продукты. Прежде всего стоит обращать внимание на внешний вид и запах. Свежий творог должен быть равномерного цвета без желтых пятен, а сметана — густой и без резкого кислого запаха. Брынза не должна крошиться или иметь скользкую поверхность. Также важно уточнять условия хранения — молочка должна стоять в холодильнике или в тени, особенно в теплую погоду. Продавцы добавляют, что лучше покупать продукцию в проверенных местах и не брать сразу большой объем, если есть сомнения в свежести.
Правильное хранение
После покупки молочные продукты важно правильно хранить, чтобы они не потеряли свежесть и вкус. Творог и брынзу лучше держать в холодильнике при температуре от +2 до +6 °C в плотно закрытом контейнере или завернутыми в пергамент, чтобы они не впитывали посторонние запахи. Сметану и сливки следует хранить только в холодильнике и не оставлять надолго при комнатной температуре. Масло лучше держать отдельно от продуктов с сильным запахом и в закрытой упаковке. Также не стоит покупать молочку "про запас" — свежие продукты лучше потреблять в течение нескольких дней.
Как сообщали Новини.LIVE, перед праздниками на рынке "Черемушки" в Одессе растет спрос на свинину. Чаще всего берут шею, ребра и подчеревину. Продавцы говорят, что товара хватает, поэтому цены резко не "прыгают". В то же время отдельные позиции могут немного колебаться в зависимости от объема завоза.
Также Новини.LIVE писали, что на рынках Одессы заметно подорожали овощи. Больше всего это ощущается в тепличной и привозной продукции. Из-за холодной весны открытый грунт еще не дает урожая, поэтому цены держатся высокими. Продавцы говорят, что удешевления пока ждать не стоит.
