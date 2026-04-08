Комендантский час на Пасху в Одессе: полиция усиливает режим

В Одессе и области на выходные усилят меры безопасности. Правоохранители будут дежурить возле храмов и в людных местах. Возможны выборочные проверки вещей граждан. Комендантский час будет действовать без изменений.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Одесской области.

Усиление мер безопасности

На выходных на Пасху полиция вместе с военнослужащими Национальной гвардии будет работать в усиленном режиме. Их главная задача — обеспечить порядок и безопасность в городе и области. Пешие и автомобильные патрули приблизят к религиозным сооружениям, где ожидается больше всего людей. Кроме этого, правоохранители будут дежурить на улицах, в парках, на вокзалах, вдоль побережья и на автодорогах.

Проверка граждан

В общественных местах возможны выборочные поверхностные проверки вещей граждан. Они будут проводиться только с целью недопущения провокаций и обеспечения безопасности. Правоохранители могут осматривать сумки, рюкзаки и другие личные вещи, особенно в местах скопления людей. Жителей просят не воспринимать такие меры как ограничение прав, а относиться к ним с пониманием. Такие меры объясняют необходимостью предотвратить провокации и повысить уровень безопасности.

Комендантский час

В то же время жителям напоминают, что комендантский час в ночь с 11 на 12 апреля не отменяется и будет действовать с 00:00 до 05:00. Людей просят не задерживаться долго на массовых мероприятиях, реагировать на сигналы воздушной тревоги и быть внимательными к подозрительным предметам или лицам.

В случае опасности или подозрительных ситуаций следует сразу обращаться в полицию по телефонам 102 или 112. Правоохранителей просят не препятствовать их работе и с пониманием относиться к возможным проверкам.

