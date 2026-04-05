Коменданська година і патрулі: святкування Великодня в Одесі

Люди освячують паски на Великдень.

Вже наступними вихідними, 12 квітня, православні та греко-католицькі віряни святкуватимуть Воскресіння Христове. У цей період в Одесі очікують велику кількість людей у храмах і біля церков. Через це місто заздалегідь готується до святкувань і посилює заходи безпеки. Зокрема, комендантська година діятиме без змін.

Розширена нарада присвячена організації святкувань.

Комендантська година на Великдень

У мерії відбулася розширена нарада, присвячена організації святкувань. Виконувач обов’язків міського голови Ігор Коваль під час зустрічі наголосив, що жодних послаблень режиму не буде. Він окремо звернувся до священнослужителів, щоб вони врахували обмеження під час планування богослужінь.

"Для всіх нас немає нічого більш важливого, ніж безпека мешканців. Комендантська година залишається без змін — з 00:00 до 05:00. Прошу врахувати це при організації богослужінь", — зазначив Ігор Коваль.

Патрулювання під час богослужінь

Він також акцентував на діях під час повітряної тривоги. За його словами, саме священнослужителі мають організовано спрямовувати людей у безпечні місця.

"Саме ви є прикладом для своїх вірян. Від вашого слова, вашої позиції та відповідальності залежить спокій і безпека людей. Прошу донести ці важливі речі до вірян і сприяти дотриманню правил", — додав він.

Під час свят правоохоронці посилять охорону порядку та контролюватимуть рух транспорту біля храмів і місць проведення богослужінь. Окрім цього, транспортний департамент має врахувати графік служб і місця їх проведення під час організації перевезень у місті.

Виконувач обов'язків міського голови Ігор Коваль.

Журналісти Новини.LIVE обійшли популярні супермаркети міста, щоб дізнатися, де підготовка до свята обійдеться дешевше. На базовий продуктовий кошик найменше доведеться витратити у "Варусі", трохи дорожче — у "Копійці". "Таврія В" займає середню позицію, а найдорожчим варіантом залишається "Сільпо".

Також Новини.LIVE порахували, у скільки обійдеться спекти одну паску вдома. Всі інгредієнти разом із декором для паски обійдуться приблизно у 235-250 грн. Проте ціна може змінюватися залежно від магазину. Крім того, у вартість не внесено ціни на електроенергію за час, який треба витратити на приготування.