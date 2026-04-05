Главная Одесса

Коменданский час и патрули: празднование Пасхи в Одессе

Дата публикации 5 апреля 2026 12:10
Люди освящают корзины на Пасху. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Уже в следующие выходные, 12 апреля, православные и греко-католические верующие будут праздновать Воскресение Христово. В этот период в Одессе ожидают большое количество людей в храмах и возле церквей. Поэтому город заранее готовится к празднованиям и усиливает меры безопасности. В частности, комендантский час будет действовать без изменений.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Одесский городской совет.

Нарада в Одеській міські раді
Расширенное совещание посвящено организации празднований. Фото: ОГС

Комендантский час на Пасху

В мэрии состоялось расширенное совещание, посвященное организации празднований. Исполняющий обязанности городского головы Игорь Коваль во время встречи подчеркнул, что никаких послаблений режима не будет. Он отдельно обратился к священнослужителям, чтобы они учли ограничения при планировании богослужений.

"Для всех нас нет ничего более важного, чем безопасность жителей. Комендантский час остается без изменений — с 00:00 до 05:00. Прошу учесть это при организации богослужений", — отметил Игорь Коваль.

Патрулирование во время богослужений

Он также акцентировал на действиях во время воздушной тревоги. По его словам, именно священнослужители должны организованно направлять людей в безопасные места.

"Именно вы являетесь примером для своих верующих. От вашего слова, вашей позиции и ответственности зависит спокойствие и безопасность людей. Прошу донести эти важные вещи до верующих и способствовать соблюдению правил", — добавил он.

Во время праздников правоохранители усилят охрану порядка и будут контролировать движение транспорта возле храмов и мест проведения богослужений. Кроме этого, транспортный департамент должен учесть график служб и места их проведения при организации перевозок в городе.

Ігор Коваль - виконуючий обов'язки міського голови
Исполняющий обязанности городского головы Игорь Коваль. Фото: ОГС

Журналисты Новини.LIVE обошли популярные супермаркеты города, чтобы узнать, где подготовка к празднику обойдется дешевле. На базовую продуктовую корзину меньше всего придется потратить в "Варусе", немного дороже — в "Копейке". "Таврия В" занимает среднюю позицию, а самым дорогим вариантом остается "Сильпо".

Также Новини.LIVE посчитали, во сколько обойдется испечь один кулич дома. Все ингредиенты вместе с декором для пасхи обойдутся примерно в 235-250 грн. Однако цена может меняться в зависимости от магазина. Кроме того, в стоимость не внесены цены на электроэнергию за время, которое надо потратить на приготовление.

Лилия Швец
Автор:
Лилия Швец
Реклама

