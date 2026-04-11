Головна Одеса Скільки коштують паски на Привозі в Одесі напередодні свята

Скільки коштують паски на Привозі в Одесі напередодні свята

Дата публікації: 11 квітня 2026 12:48
Скільки коштують паски на Привозі в Одесі перед Великоднем
Люди в Одесі на Привозі. Фото: Новини.LIVE

Напередодні Великодня одесити активно купують паски до святкового столу. На ринку "Привоз" ще з початку тижня з’явився широкий вибір випічки: від бюджетних варіантів до більш дорогих. Продавці кажуть, що ціни цього року суттєво не змінилися. А покупці вже почали активно розбирати товар.

Новини.LIVE дізналися, які ціни на паски напередодні Великодня на "Привозі" в Одесі.

Ціни на паски в Одесі на "Привозі"

На прилавках "Привозу" можна знайти паски різного розміру та виробництва. Найдешевші варіанти стартують від 50 гривень, а ціни на більші та більш оздоблені доходять до 200 гривень і вище. Продавчиня Наталя пояснює, що основна різниця тільки у розмірі та складі. Більшість пасок має класичний рецепт із родзинками, а частина — виготовлена відомими виробниками.

"Дивіться, є по 50 гривень, є по 100. Отака пасочка — 100 гривень, це "Лукас", це львівська. Є по 150 гривень, а ось такі — вже по 200 гривень", — розповідає продавчиня Наталя.

Вартість пасок в Одесі на Привозі
Ціни на великодні паски в Одесі на Привозі. Фото: Новини.LIVE

Вона додає, що дорожчі варіанти мають більш насичений смак і користуються попитом серед покупців. За її словами, практично всі паски мають класичну начинку.

"Вони всі йдуть із ізюмом, дуже смачні. Львівська — взагалі бомба, люди беруть і повертаються", — каже жінка.

Продавці також зазначають, що ціни залишилися приблизно на рівні минулого року. За їхніми словами, різких змін покупці не відчули.

"Мені здається, що ціни не виросли. В минулому році такі паски теж були по 200 гривень, плюс-мінус усе стабільно", — додає продавчиня.

Скільки коштують паски на одеському Привозі
Паски, які продають на одеському Привозі. Фото: Новини.LIVE

Чи змінились ціни на паски в Одесі за рік

Окремо варто зазначити, що минулого року ціни на паски в Одесі були приблизно в тому ж діапазоні. Зокрема, на Новому базарі у 2025 році:

  • маленька паска коштувала від 35 до 65 грн
  • середня — від 75 до 200 грн
  • велика — від 240 до 340 грн
  • крафін — близько 270 грн
  • штолен — близько 270 грн

Як повідомляли Новини.LIVE в Одесі заклади і пекарні вже продають святкову випічку. Ціни на паски суттєво різняться — від бюджетних до преміум-варіантів. Деякі коштують понад тисячу гривень.

Також Новини.LIVE писали, що вартість домашньої паски, якщо її випікати самому, вагою близько 1 кг становитиме приблизно 235-250 грн. Ціна може змінюватися залежно від магазину та якості продуктів. Крім того, у вартість не враховано ціни на електроенергію та час, який треба витратити на приготування.

Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
