Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Сколько стоят паски на Привозе в Одессе накануне праздника

Сколько стоят паски на Привозе в Одессе накануне праздника

Ua ru
Дата публикации 11 апреля 2026 12:48
Люди в Одессе на Привозе. Фото: Новини.LIVE

В преддверии Пасхи одесситы активно покупают паски к праздничному столу. На рынке "Привоз" еще с начала недели появился широкий выбор выпечки: от бюджетных вариантов до более дорогих. Продавцы говорят, что цены в этом году существенно не изменились. А покупатели уже начали активно разбирать товар.

Новини.LIVE узнали, какие цены на паски накануне Пасхи на "Привозе" в Одессе.

Цены на куличи в Одессе на "Привозе"

На прилавках "Привоза" можно найти куличи разного размера и производства. Самые дешевые варианты стартуют от 50 гривен, а цены на большие и более украшенные доходят до 200 гривен и выше. Продавщица Наталья объясняет, что основная разница только в размере и составе. Большинство куличей имеет классический рецепт с изюмом, а часть — изготовлена известными производителями.

"Смотрите, есть по 50 гривен, есть по 100. Вот такая пасочка — 100 гривен, это "Лукас", это львовская. Есть по 150 гривен, а вот такие — уже по 200 гривен", — рассказывает продавщица Наталья.

Вартість пасок в Одесі на Привозі
Цены на пасхальные паски в Одессе на Привозе. Фото: Новини.LIVE

Она добавляет, что более дорогие варианты имеют более насыщенный вкус и пользуются спросом среди покупателей. По ее словам, практически все куличи имеют классическую начинку.

"Они все идут с изюмом, очень вкусные. Львовская — вообще бомба, люди берут и возвращаются", — говорит женщина.

Продавцы также отмечают, что цены остались примерно на уровне прошлого года. По их словам, резких изменений покупатели не почувствовали.

"Мне кажется, что цены не выросли. В прошлом году такие паски тоже были по 200 гривен, плюс-минус все стабильно", — добавляет продавщица.

Скільки коштують паски на одеському Привозі
Паски, которые продают на одесском Привозе. Фото: Новини.LIVE

Изменились ли цены на куличи в Одессе за год

Отдельно стоит отметить, что в прошлом году цены на паски в Одессе были примерно в том же диапазоне. В частности, на Новом базаре в 2025 году:

  • маленькая паска стоила от 35 до 65 грн
  • средняя — от 75 до 200 грн
  • большая — от 240 до 340 грн
  • крафин — около 270 грн
  • штолен — около 270 грн

Как сообщали Новини.LIVE в Одессе заведения и пекарни уже продают праздничную выпечку. Цены на куличи существенно различаются — от бюджетных до премиум-вариантов. Некоторые стоят более тысячи гривен.

Также Новини.LIVE писали, что стоимость домашнего кулича, если его выпекать самому, весом около 1 кг составит примерно 235-250 грн. Цена может меняться в зависимости от магазина и качества продуктов. Кроме того, в стоимость не учтены цены на электроэнергию и время, которое надо потратить на приготовление.

Новости Одессы кулич Пасха 2026
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Лилия Швец
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации