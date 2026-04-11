Сколько стоят паски на Привозе в Одессе накануне праздника

Люди в Одессе на Привозе. Фото: Новини.LIVE

В преддверии Пасхи одесситы активно покупают паски к праздничному столу. На рынке "Привоз" еще с начала недели появился широкий выбор выпечки: от бюджетных вариантов до более дорогих. Продавцы говорят, что цены в этом году существенно не изменились. А покупатели уже начали активно разбирать товар.

Новини.LIVE узнали, какие цены на паски накануне Пасхи на "Привозе" в Одессе.

Цены на куличи в Одессе на "Привозе"

На прилавках "Привоза" можно найти куличи разного размера и производства. Самые дешевые варианты стартуют от 50 гривен, а цены на большие и более украшенные доходят до 200 гривен и выше. Продавщица Наталья объясняет, что основная разница только в размере и составе. Большинство куличей имеет классический рецепт с изюмом, а часть — изготовлена известными производителями.

"Смотрите, есть по 50 гривен, есть по 100. Вот такая пасочка — 100 гривен, это "Лукас", это львовская. Есть по 150 гривен, а вот такие — уже по 200 гривен", — рассказывает продавщица Наталья.

Цены на пасхальные паски в Одессе на Привозе. Фото: Новини.LIVE

Она добавляет, что более дорогие варианты имеют более насыщенный вкус и пользуются спросом среди покупателей. По ее словам, практически все куличи имеют классическую начинку.

"Они все идут с изюмом, очень вкусные. Львовская — вообще бомба, люди берут и возвращаются", — говорит женщина.

Продавцы также отмечают, что цены остались примерно на уровне прошлого года. По их словам, резких изменений покупатели не почувствовали.

"Мне кажется, что цены не выросли. В прошлом году такие паски тоже были по 200 гривен, плюс-минус все стабильно", — добавляет продавщица.

Паски, которые продают на одесском Привозе. Фото: Новини.LIVE

Изменились ли цены на куличи в Одессе за год

Отдельно стоит отметить, что в прошлом году цены на паски в Одессе были примерно в том же диапазоне. В частности, на Новом базаре в 2025 году:

маленькая паска стоила от 35 до 65 грн

средняя — от 75 до 200 грн

большая — от 240 до 340 грн

крафин — около 270 грн

штолен — около 270 грн

Как сообщали Новини.LIVE в Одессе заведения и пекарни уже продают праздничную выпечку. Цены на куличи существенно различаются — от бюджетных до премиум-вариантов. Некоторые стоят более тысячи гривен.

Также Новини.LIVE писали, что стоимость домашнего кулича, если его выпекать самому, весом около 1 кг составит примерно 235-250 грн. Цена может меняться в зависимости от магазина и качества продуктов. Кроме того, в стоимость не учтены цены на электроэнергию и время, которое надо потратить на приготовление.