Головна Одеса

Лакшері паски в Одесі: ціни у закладах та пекарнях сьогодні

Дата публікації: 10 квітня 2026 18:30
Паска в одному із закладів. Фото: скриншот із Instagram

В Одесі активно готуються до Великодня, заклади і пекарні вже продають святкову випічку. Ціни на паски суттєво різняться — від бюджетних до преміум-варіантів. Деякі коштують понад тисячу гривень.

Новини.LIVE зібрали пропозиції популярних закладів і порівняли ціни.

Бюджетні варіанти

У BULOCHKI найдоступніші позиції — від 79 грн за маленьку класичну паску. Водночас великі варіанти з начинками, як-от нутелла з арахісом чи дубайський шоколад із фісташками, коштують до 549 грн.

Паски в BULOCHKI. Фото: скриншот із Instagram

У "Сільському Хлібі" найдоступніший діапазон — від 80 до 500 грн. Тут пропонують як класичні варіанти, так і крафіни чи шоколадні паски з різними начинками.

Великодня випычка в "Сільському Хлібі". Фото: скриншот із Instagram

У Bakery Bread паски коштують від 480 до 530 грн. Серед варіантів — класична, шоколадна, карамельна та з кремом "пломбір".

Читайте також:
Паски в Bakery Bread. Фото: скриншот із Instagram

Середній сегмент

У MACARONNA ціни стартують від 400 грн за класичну паску (400 г) і доходять до 950 грн за великі варіанти з начинками — полуниця-чизкейк, карамель з горіхами чи "кіндер кантрі". Також у продажу є мусові десерти у вигляді яєць.

Паски в заклады MACARONNA. Фото: скриншот із Instagram

У Atelier ціни більш помірні. Ягідна пухка паска з білим шоколадом і йогуртовим ганашем коштує 400 грн за 350 г і 750 грн за більший розмір.

Випічка в Atelier. Фото: скриншот із Instagram

У Lagom крафіни коштують 500–550 грн залежно від смаку. Їх є два види — класичний або шоколадний.

Крафіни в Lagom. Фото: скриншот із Instagram

В Infinity ціни стартують від 500 грн за класичну паску і доходять до 950 грн за великі варіанти з полуничним чи фісташковим кремом. Панетоне на італійській заквасці коштує близько 950 грн.

Солодка випічка в Infinity. Фото: скриншот із Instagram

У Ginger Bakery ціни на класичні або ванільні паски з родзинками чи цукатами. Ціни стартують від 620 грн за 420 г.

Великодні паски в Ginger Bakery. Фото: скриншот із Instagram

У SHIKO пропонують паски по 590–790 грн. Серед смаків — традиційна з родзинками. А також є варіанти з вишнею, шоколадом чи фісташковим ганашем.

Паски в SHIKO. Фото: скриншот із Instagram

У 12 COFFEE and CROISSANT пропонують маковий крафін із цукатами апельсинової цедри та франжипаном на мигдалі за 690 грн. Важливо, що передзамовлення приймали лише до 10 квітня.

Крафіни в 12 COFFEE and CROISSANT. Фото: скриншот із Instagram

Преміум-сегмент

У MIMI ціни стартують від 750 грн за класичну паску. І сягають 1150 грн за варіанти з фісташковим або полуничним кремом, а також десерт "три молока".

Паски в закладі MIMI. Фото: скриншот із Instagram

У GRACE роблять акцент на панетоне. Класичний варіант коштує 650 грн, а більш складні — ванільний, шоколадний чи фісташковий — до 1100 грн.

Панеттоне в GRACE. Фото: скриншот із Instagram

У REEF (паски від Dollar) преміум-сегмент: панетоне з цукатами коштує 895 грн. А варіанти з нутеллою або кремовими начинками — до 1230 грн.

Паски в REEF. Фото: скриншот із Instagram

У Make My Cake паски за рецептом кінця ХХ століття продають по 1100 грн за штуку. Також є набори — від 3000 грн за три паски. Замовлення приймали до 5 квітня, а видача триває до 12 квітня.

Великодня випічка в Make My Cake. Фото: скриншот із Instagram

У Klara Zaharivna ціни коливаються від 790 до 1100 грн. У меню — шоколадні, фісташкові та маково-вишневі паски.

Паски в Klara Zaharivna. Фото: скриншот із Instagram

У Breadway — один із найдорожчих сегментів. Класична паска коштує до 1550 грн за кілограм, а авторські варіанти — понад 1200 грн. Є також десерти у форматі великодніх яєць.

Великодня випічка в Breadway. Фото: скриншот із Instagram

Як повідомляли Новини.LIVE, що в Одесі та області на вихідні посилять заходи безпеки. Правоохоронці чергуватимуть біля храмів та у людних місцях. Можливі вибіркові перевірки речей громадян. Комендантська година діятиме без змін.

Також Новини.LIVE порахували, у скільки обійдеться одна паска вагою близько 1 кг за актуальними цінами. Традиційна домашня паска залишається популярною серед одеситів навіть попри зростання цін на продукти. Виготовлення випічки власноруч дозволяє не лише контролювати якість, а й суттєво зекономити.

Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Долженко Катерина
Реклама

