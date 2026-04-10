Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Лакшери паски в Одессе: цены в заведениях и пекарнях сегодня

Лакшери паски в Одессе: цены в заведениях и пекарнях сегодня

Ua ru
Дата публикации 10 апреля 2026 18:30
Паска в одном из заведений. Фото: скриншот из Instagram

В Одессе активно готовятся к Пасхе, заведения и пекарни уже продают праздничную выпечку. Цены на паски существенно различаются — от бюджетных до премиум-вариантов. Некоторые стоят более тысячи гривен.

Новини.LIVE собрали предложения популярных заведений и сравнили цены.

Бюджетные варианты

В BULOCHKI самые доступные позиции — от 79 грн за маленькую классическую паску. В то же время большие варианты с начинками, например нутелла с арахисом или дубайский шоколад с фисташками, стоят до 549 грн.

Паски в BULOCHKI. Фото: скриншот из Instagram

В "Сельском Хлебе" самый доступный диапазон — от 80 до 500 грн. Здесь предлагают как классические варианты, так и краффины или шоколадные паски с различными начинками.

Пасхальная выпечка в "Сельском Хлебе". Фото: скриншот из Instagram

В Bakery Bread куличи стоят от 480 до 530 грн. Среди вариантов — классическая, шоколадная, карамельная и с кремом "пломбир".

Читайте также:
Паски в Bakery Bread. Фото: скриншот из Instagram

Средний сегмент

В MACARONNA цены стартуют от 400 грн за классическую паску (400 г) и доходят до 950 грн за большие варианты с начинками — клубника-чизкейк, карамель с орехами или "киндер кантри". Также в продаже есть муссовые десерты в виде яиц.

Паски в заклады MACARONNA. Фото: скриншот из Instagram

В Atelier цены более умеренные. Ягодный пухлый кулич с белым шоколадом и йогуртовым ганашем стоит 400 грн за 350 г и 750 грн за больший размер.

Выпечка в Atelier. Фото: скриншот из Instagram

В Lagom краффины стоят 500-550 грн в зависимости от вкуса. Их есть два вида — классический или шоколадный.

Краффины в Lagom. Фото: скриншот из Instagram

В Infinity цены стартуют от 500 грн за классическую паску и доходят до 950 грн за большие варианты с клубничным или фисташковым кремом. Панетоне на итальянской закваске стоит около 950 грн.

Сладкая выпечка в Infinity. Фото: скриншот из Instagram

В Ginger Bakery цены на классические или ванильные паски с изюмом или цукатами. Цены стартуют от 620 грн за 420 г.

Пасхальная выпечка в Ginger Bakery. Фото: скриншот из Instagram

В SHIKO предлагают паски по 590-790 грн. Среди вкусов — традиционная с изюмом. А также есть варианты с вишней, шоколадом или фисташковым ганашем.

Паски в SHIKO. Фото: скриншот из Instagram

В 12 COFFEE and CROISSANT предлагают маковый крафин с цукатами апельсиновой цедры и франжипаном на миндале за 690 грн. Важно, что предзаказ принимали только до 10 апреля.

Крафины в 12 COFFEE and CROISSANT. Фото: скриншот из Instagram

Премиум-сегмент

В MIMI цены стартуют от 750 грн за классическую паску. И достигают 1150 грн за варианты с фисташковым или клубничным кремом, а также десерт "три молока".

Паски в заведении MIMI. Фото: скриншот из Instagram

В GRACE делают акцент на панетоне. Классический вариант стоит 650 грн, а более сложные — ванильный, шоколадный или фисташковый — до 1100 грн.

Панеттоне в GRACE. Фото: скриншот из Instagram

В REEF (паски от Dollar) премиум-сегмент: панетоне с цукатами стоит 895 грн. А варианты с нутеллой или кремовыми начинками — до 1230 грн.

Паски в REEF. Фото: скриншот из Instagram

В Make My Cake паски по рецепту конца ХХ века продают по 1100 грн за штуку. Также есть наборы — от 3000 грн за три паски. Заказы принимали до 5 апреля, а выдача продолжается до 12 апреля.

Пасхальная выпечка в Make My Cake. Фото: скриншот из Instagram

В Klara Zaharivna цены колеблются от 790 до 1100 грн. В меню — шоколадные, фисташковые и маково-вишневые паски.

Паски в Klara Zaharivna. Фото: скриншот из Instagram

В Breadway — один из самых дорогих сегментов. Классическая паска стоит до 1550 грн за килограмм, а авторские варианты — более 1200 грн. Есть также десерты в формате пасхальных яиц.

Пасхальная выпечка в Breadway. Фото: скриншот из Instagram

Как сообщали Новини.LIVE, что в Одессе и области на выходные усилят меры безопасности. Правоохранители будут дежурить возле храмов и в людных местах. Возможны выборочные проверки вещей граждан. Комендантский час будет действовать без изменений.

Также Новини.LIVE посчитали, во сколько обойдется один кулич весом около 1 кг по актуальным ценам. Традиционный домашний кулич остается популярным среди одесситов даже несмотря на рост цен на продукты. Изготовление выпечки собственноручно позволяет не только контролировать качество, но и существенно сэкономить.

Одесса Пасха кулич
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации