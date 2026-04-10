Лакшери паски в Одессе: цены в заведениях и пекарнях сегодня

В Одессе активно готовятся к Пасхе, заведения и пекарни уже продают праздничную выпечку. Цены на паски существенно различаются — от бюджетных до премиум-вариантов. Некоторые стоят более тысячи гривен.

Новини.LIVE собрали предложения популярных заведений и сравнили цены.

Бюджетные варианты

В BULOCHKI самые доступные позиции — от 79 грн за маленькую классическую паску. В то же время большие варианты с начинками, например нутелла с арахисом или дубайский шоколад с фисташками, стоят до 549 грн.

В "Сельском Хлебе" самый доступный диапазон — от 80 до 500 грн. Здесь предлагают как классические варианты, так и краффины или шоколадные паски с различными начинками.

В Bakery Bread куличи стоят от 480 до 530 грн. Среди вариантов — классическая, шоколадная, карамельная и с кремом "пломбир".

Читайте также:

Средний сегмент

В MACARONNA цены стартуют от 400 грн за классическую паску (400 г) и доходят до 950 грн за большие варианты с начинками — клубника-чизкейк, карамель с орехами или "киндер кантри". Также в продаже есть муссовые десерты в виде яиц.

В Atelier цены более умеренные. Ягодный пухлый кулич с белым шоколадом и йогуртовым ганашем стоит 400 грн за 350 г и 750 грн за больший размер.

В Lagom краффины стоят 500-550 грн в зависимости от вкуса. Их есть два вида — классический или шоколадный.

В Infinity цены стартуют от 500 грн за классическую паску и доходят до 950 грн за большие варианты с клубничным или фисташковым кремом. Панетоне на итальянской закваске стоит около 950 грн.

В Ginger Bakery цены на классические или ванильные паски с изюмом или цукатами. Цены стартуют от 620 грн за 420 г.

В SHIKO предлагают паски по 590-790 грн. Среди вкусов — традиционная с изюмом. А также есть варианты с вишней, шоколадом или фисташковым ганашем.

В 12 COFFEE and CROISSANT предлагают маковый крафин с цукатами апельсиновой цедры и франжипаном на миндале за 690 грн. Важно, что предзаказ принимали только до 10 апреля.

Премиум-сегмент

В MIMI цены стартуют от 750 грн за классическую паску. И достигают 1150 грн за варианты с фисташковым или клубничным кремом, а также десерт "три молока".

В GRACE делают акцент на панетоне. Классический вариант стоит 650 грн, а более сложные — ванильный, шоколадный или фисташковый — до 1100 грн.

В REEF (паски от Dollar) премиум-сегмент: панетоне с цукатами стоит 895 грн. А варианты с нутеллой или кремовыми начинками — до 1230 грн.

В Make My Cake паски по рецепту конца ХХ века продают по 1100 грн за штуку. Также есть наборы — от 3000 грн за три паски. Заказы принимали до 5 апреля, а выдача продолжается до 12 апреля.

В Klara Zaharivna цены колеблются от 790 до 1100 грн. В меню — шоколадные, фисташковые и маково-вишневые паски.

В Breadway — один из самых дорогих сегментов. Классическая паска стоит до 1550 грн за килограмм, а авторские варианты — более 1200 грн. Есть также десерты в формате пасхальных яиц.

Как сообщали Новини.LIVE, что в Одессе и области на выходные усилят меры безопасности. Правоохранители будут дежурить возле храмов и в людных местах. Возможны выборочные проверки вещей граждан. Комендантский час будет действовать без изменений.

Также Новини.LIVE посчитали, во сколько обойдется один кулич весом около 1 кг по актуальным ценам. Традиционный домашний кулич остается популярным среди одесситов даже несмотря на рост цен на продукты. Изготовление выпечки собственноручно позволяет не только контролировать качество, но и существенно сэкономить.