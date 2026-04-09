Ціни в Одесі на Великдень 2026: скільки коштують паски та продукти

Напередодні Великодня одеський "Привоз" традиційно оживає — попри складну економічну ситуацію, люди поступово готуються до свята. Покупці придивляються до продуктів для святкового столу, порівнюють ціни та намагаються розрахувати витрати. Продавці ж кажуть: цього року різких стрибків вартості пасок немає, однак загальне подорожчання продуктів усе ж відчутне. Найбільше воно торкнулося імпортних позицій і товарів, які потребують складної логістики.

Скільки коштує зібрати пасхальний кошик на Привозі цього року, дізнавались журналісти Новини.LIVE.

Паска на Привозі

Попит на паски поступово зростає, але покупці поводяться обережно. Багато хто не робить великих закупів одразу, а купує поступово — у міру можливостей. Продавці відзначають, що цього року люди частіше обирають дешевші варіанти або беруть менші за розміром паски. Водночас сам асортимент залишається широким — від бюджетних до більш дорогих домашніх виробів.

"По-моєму, ціни такі ж, як і торік. Уже сьогодні люди трохи беруть: і по 50 гривень, і по 100, і по 200 кожен на свій гаманець", — розповідає продавчиня Наталя.

Вартість випічки

Паска — від 50 до 200 грн/шт

Овочі на Привозі

На ціни овочів перед святами також впливає походження продукції. Продавці пояснюють: привізний товар подорожчав відчутніше, ніж місцевий. Водночас української продукції стає більше, що частково стримує зростання вартості.

"Імпортний товар мінімум на 40–50 гривень піднявся, а місцевий — на 25–30. Уже багато нашого, але поки помідорів немає — тільки огірок наш, решта — привізне", — каже продавець Едуард.

Вартість овочів

Картопля — 30 грн/кг

Морква — 40 грн/кг

Буряк — 30 грн/кг

Капуста стара — 40 грн/кг

Капуста молода — 110 грн/кг

Помідори — 250 грн/кг

Баклажан — 280 грн/кг

Кабачок — 250 грн/кг

Перець — 300 грн/кг

Огірки — 250 грн/кг

Гриби — 180–250 грн/кг

Фрукти на Привозі

Фруктові ряди напередодні Великодня залишаються залежними від імпорту. Саме тому ціни тут коливаються найбільше. Продавці пов’язують це зі здорожчанням логістики, пального та закупівельних цін за кордоном. У результаті навіть звичні позиції стають менш доступними для частини покупців.

"Ціна дуже піднялась на привозний товар. Наприклад мандарини по 150 сьогодні, а іспанія 180, яблуко по 80, апельсини 250, гранат також 250 гривень", — зазначає Едуард.

Вартість фруктів

Виноград — 450 грн/кг

Слива — 400 грн/кг

Яблука — 70–80 грн/кг

Банани — 100 грн/кг

Ківі — 180 грн/кг

Мандарини — 150 грн/кг

Апельсини — 250 грн/кг

Лимони — 180 грн/кг

Гранат — 250 грн/кг

Ананас — 350 грн/шт

Авокадо — 120 грн/шт

Лохина — 650 грн/кг

Яйця на Привозі

Окремий ажіотаж спостерігається біля яєць — одного з ключових великодніх продуктів. Покупці шукають переважно білі яйця для фарбування, а продавці кажуть: попит стабільно високий, і товар швидко розкуповують.

"Хто красить яйця, люблять білі. Є наші, з Одеської області — вони добре йдуть. Ще маємо велике яйце з двома жовтками, зараз вже все розібрали, беруть його і на випічку, і на пасочки", — розповідає продавчиня Наталя.

Вартість яєць

Яйця — від 65 до 100 грн/десяток

Копченості на Привозі

У сегменті м’ясних виробів і копченостей ситуація більш стримана. Продавці намагаються не піднімати ціни різко, розуміючи, що покупець став обережнішим. Водночас визнають: витрати на виробництво й доставку зросли, і це поступово впливає на кінцеву вартість.

"Ми як продавали, так і продаємо. Але, звісно, важче стало — і довезти дорожче, і закупка піднялася. Приходить та пенсіонерка, хоче купити, але ми бачимо що немає можливості, перераховує копійки в руці, то я беру шмат ковбаси відрізаю і даю їх, треба все ж таки поважати їх", — каже продавець Сергій.

Вартість копченостей

Биток копчений — 450 грн/кг

Ковбаса яловича — 450 грн/кг

Свинина копчена — 450 грн/кг

Ковбаса мікс (яловичина + свинина) — 450 грн/кг

Вирізка (задня частина) — 440 грн/кг

Шийка копчена — 440 грн/кг

Почеревок — 440 грн/кг

Сальна ковбаса (сервелат домашній) — 200 грн/кг

Кров’янка — 200 грн/кг

Сальтисон — 350 грн/кг

Дунайка на Привозі

Рибні ряди перед святами також користуються попитом — особливо серед тих, хто дотримується посту або шукає альтернативу м’ясу. Продавці активно радять покупцям традиційні позиції, акцентуючи на їхній користі та смаку.

"Дунайка дуже багата на йод. Кого щитавитка турбує, треба одну Дунайку кожен день їсти. Скумбію — у кого нехватка вітаміна Д. Купили, прийшли додому, отак порізали кусочками. Огурчик молоденький порізали, редисочку порізали, хлібчик чорненький і дунайку. Ось вам весь обід", — ділиться продавчиня Надія.

Вартість риби

Хамса — 250 грн/кг

Дунайка — 200 грн/шт

Оселедець — 120–130 грн/шт

Попри загальне подорожчання, ринок продовжує працювати у звичному ритмі перед святами. Люди не відмовляються від великодніх традицій, але підходять до покупок більш зважено. Продавці ж намагаються балансувати між витратами і можливостями покупців, щоб зберегти попит і втримати своїх клієнтів навіть у складних умовах.

