Цены в Одессе на Пасху 2026: сколько стоят пасхи и продукты

Цены в Одессе на Пасху 2026: сколько стоят паски и продукты
Накануне Пасхи одесский "Привоз" традиционно оживает — несмотря на сложную экономическую ситуацию, люди постепенно готовятся к празднику. Покупатели присматриваются к продуктам для праздничного стола, сравнивают цены и пытаются рассчитать расходы. Продавцы же говорят: в этом году резких скачков стоимости паски нет, однако общее подорожание продуктов все же ощутимо. Больше всего оно коснулось импортных позиций и товаров, требующих сложной логистики.
Сколько стоит собрать пасхальную корзину на Привозе в этом году, узнавали журналисты Новини.LIVE.
Паска на Привозе
Спрос на поски постепенно растет, но покупатели ведут себя осторожно. Многие не делают больших закупов сразу, а покупают постепенно — по мере возможностей. Продавцы отмечают, что в этом году люди чаще выбирают более дешевые варианты или берут меньшие по размеру куличи. В то же время сам ассортимент остается широким — от бюджетных до более дорогих домашних изделий.
"По-моему, цены такие же, как и в прошлом году. Уже сегодня люди немного берут: и по 50 гривен, и по 100, и по 200 каждый на свой кошелек", — рассказывает продавщица Наталья.
Стоимость выпечки
- Паска — от 50 до 200 грн/шт
Овощи на Привозе
На цены овощей перед праздниками также влияет происхождение продукции. Продавцы объясняют: привозной товар подорожал ощутимее, чем местный. В то же время украинской продукции становится больше, что частично сдерживает рост стоимости.
"Импортный товар минимум на 40-50 гривен поднялся, а местный — на 25-30. Уже много нашего, но пока помидоров нет — только огурец наш, остальное — привозное", — говорит продавец Эдуард.
Стоимость овощей
- Картофель — 30 грн/кг
- Морковь — 40 грн/кг
- Свекла — 30 грн/кг
- Капуста старая — 40 грн/кг
- Капуста молодая — 110 грн/кг
- Помидоры — 250 грн/кг
- Баклажан — 280 грн/кг
- Кабачок — 250 грн/кг
- Перец — 300 грн/кг
- Огурцы — 250 грн/кг
- Грибы — 180-250 грн/кг
Фрукты на Привозе
Фруктовые ряды накануне Пасхи остаются зависимыми от импорта. Именно поэтому цены здесь колеблются больше всего. Продавцы связывают это с подорожанием логистики, топлива и закупочных цен за рубежом. В результате даже привычные позиции становятся менее доступными для части покупателей.
"Цена очень поднялась на привозной товар. Например мандарины по 150 сегодня, а испания 180, яблоко по 80, апельсины 250, гранат также 250 гривен", — отмечает Эдуард.
Стоимость фруктов
- Виноград — 450 грн/кг
- Слива — 400 грн/кг
- Яблоки — 70-80 грн/кг
- Бананы — 100 грн/кг
- Киви — 180 грн/кг
- Мандарины — 150 грн/кг
- Апельсины — 250 грн/кг
- Лимоны — 180 грн/кг
- Гранат — 250 грн/кг
- Ананас — 350 грн/шт
- Авокадо — 120 грн/шт
- Голубика — 650 грн/кг
Яйца на Привозе
Отдельный ажиотаж наблюдается возле яиц — одного из ключевых пасхальных продуктов. Покупатели ищут преимущественно белые яйца для покраски, а продавцы говорят: спрос стабильно высокий, и товар быстро раскупают.
"Кто красит яйца, любят белые. Есть наши, из Одесской области — они хорошо идут. Еще есть большое яйцо с двумя желтками, сейчас уже все разобрали, берут его и на выпечку, и на пасочки", — рассказывает продавщица Наталья.
Стоимость яиц
- Яйца — от 65 до 100 грн/десяток
Копчености на Привозе
В сегменте мясных изделий и копченостей ситуация более сдержанная. Продавцы стараются не поднимать цены резко, понимая, что покупатель стал осторожнее. В то же время признают: затраты на производство и доставку выросли, и это постепенно влияет на конечную стоимость.
"Мы как продавали, так и продаем. Но, конечно, тяжелее стало — и довезти дороже, и закупка поднялась. Приходит та пенсионерка, хочет купить, но мы видим что нет возможности, пересчитывает копейки в руке, то я беру кусок колбасы отрезаю и даю их, надо все же уважать их", — говорит продавец Сергей.
Стоимость копченостей
- Биток копченый — 450 грн/кг
- Колбаса говяжья — 450 грн/кг
- Свинина копченая — 450 грн/кг
- Колбаса микс (говядина + свинина) — 450 грн/кг
- Вырезка (задняя часть) — 440 грн/кг
- Шейка копченая — 440 грн/кг
- Почеревок — 440 грн/кг
- Сальная колбаса (сервелат домашний) — 200 грн/кг
- Кровянка — 200 грн/кг
- Сальтисон — 350 грн/кг
Дунайка на Привозе
Рыбные ряды перед праздниками также пользуются спросом — особенно среди тех, кто соблюдает пост или ищет альтернативу мясу. Продавцы активно советуют покупателям традиционные позиции, акцентируя на их пользе и вкусе.
"Дунайка очень богата йодом. Кого щитавитка беспокоит, надо одну Дунайку каждый день есть. Скумбию — у кого нехватка витамина Д. Купили, пришли домой, так порезали кусочками. Огурчик молоденький порезали, редисочку порезали, хлебчик черненький и дунайку. Вот вам весь обед", — делится продавщица Надежда.
Стоимость рыбы
- Хамса — 250 грн/кг
- Дунайка — 200 грн/шт
- Сельдь — 120-130 грн/шт
Несмотря на общее подорожание, рынок продолжает работать в привычном ритме перед праздниками. Люди не отказываются от пасхальных традиций, но подходят к покупкам более взвешенно. Продавцы же пытаются балансировать между затратами и возможностями покупателей, чтобы сохранить спрос и удержать своих клиентов даже в сложных условиях.
