Цены в Одессе на Пасху 2026: сколько стоят пасхи и продукты

Люди на Одесском Привозе. Фото: Новини.LIVE

Накануне Пасхи одесский "Привоз" традиционно оживает — несмотря на сложную экономическую ситуацию, люди постепенно готовятся к празднику. Покупатели присматриваются к продуктам для праздничного стола, сравнивают цены и пытаются рассчитать расходы. Продавцы же говорят: в этом году резких скачков стоимости паски нет, однако общее подорожание продуктов все же ощутимо. Больше всего оно коснулось импортных позиций и товаров, требующих сложной логистики.

Сколько стоит собрать пасхальную корзину на Привозе в этом году, узнавали журналисты Новини.LIVE.

Паска на Привозе

Спрос на поски постепенно растет, но покупатели ведут себя осторожно. Многие не делают больших закупов сразу, а покупают постепенно — по мере возможностей. Продавцы отмечают, что в этом году люди чаще выбирают более дешевые варианты или берут меньшие по размеру куличи. В то же время сам ассортимент остается широким — от бюджетных до более дорогих домашних изделий.

"По-моему, цены такие же, как и в прошлом году. Уже сегодня люди немного берут: и по 50 гривен, и по 100, и по 200 каждый на свой кошелек", — рассказывает продавщица Наталья.

Продавщица Наталья о стоимости куличей. Фото: Новини.LIVE

Стоимость выпечки

Паска — от 50 до 200 грн/шт

Паски на Привозе. Фото: Новини.LIVE

Овощи на Привозе

На цены овощей перед праздниками также влияет происхождение продукции. Продавцы объясняют: привозной товар подорожал ощутимее, чем местный. В то же время украинской продукции становится больше, что частично сдерживает рост стоимости.

Читайте также:

"Импортный товар минимум на 40-50 гривен поднялся, а местный — на 25-30. Уже много нашего, но пока помидоров нет — только огурец наш, остальное — привозное", — говорит продавец Эдуард.

Продавец Эдуард о ценах на овощи. Фото: Новини.LIVE

Стоимость овощей

Картофель — 30 грн/кг

Морковь — 40 грн/кг

Свекла — 30 грн/кг

Капуста старая — 40 грн/кг

Капуста молодая — 110 грн/кг

Помидоры — 250 грн/кг

Баклажан — 280 грн/кг

Кабачок — 250 грн/кг

Перец — 300 грн/кг

Огурцы — 250 грн/кг

Грибы — 180-250 грн/кг

Ассортимент овощей на Привозе. Фото: Новини.LIVE

Фрукты на Привозе

Фруктовые ряды накануне Пасхи остаются зависимыми от импорта. Именно поэтому цены здесь колеблются больше всего. Продавцы связывают это с подорожанием логистики, топлива и закупочных цен за рубежом. В результате даже привычные позиции становятся менее доступными для части покупателей.

"Цена очень поднялась на привозной товар. Например мандарины по 150 сегодня, а испания 180, яблоко по 80, апельсины 250, гранат также 250 гривен", — отмечает Эдуард.

Яблоки Голд на витрине. Фото: Новини.LIVE

Стоимость фруктов

Виноград — 450 грн/кг

Слива — 400 грн/кг

Яблоки — 70-80 грн/кг

Бананы — 100 грн/кг

Киви — 180 грн/кг

Мандарины — 150 грн/кг

Апельсины — 250 грн/кг

Лимоны — 180 грн/кг

Гранат — 250 грн/кг

Ананас — 350 грн/шт

Авокадо — 120 грн/шт

Голубика — 650 грн/кг

Ассортимент бананов на витрине. Фото: Новини.LIVE

Яйца на Привозе

Отдельный ажиотаж наблюдается возле яиц — одного из ключевых пасхальных продуктов. Покупатели ищут преимущественно белые яйца для покраски, а продавцы говорят: спрос стабильно высокий, и товар быстро раскупают.

"Кто красит яйца, любят белые. Есть наши, из Одесской области — они хорошо идут. Еще есть большое яйцо с двумя желтками, сейчас уже все разобрали, берут его и на выпечку, и на пасочки", — рассказывает продавщица Наталья.

Продавщица Наталья о цене яиц. Фото: Новини.LIVE

Стоимость яиц

Яйца — от 65 до 100 грн/десяток

Яйца в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Копчености на Привозе

В сегменте мясных изделий и копченостей ситуация более сдержанная. Продавцы стараются не поднимать цены резко, понимая, что покупатель стал осторожнее. В то же время признают: затраты на производство и доставку выросли, и это постепенно влияет на конечную стоимость.

"Мы как продавали, так и продаем. Но, конечно, тяжелее стало — и довезти дороже, и закупка поднялась. Приходит та пенсионерка, хочет купить, но мы видим что нет возможности, пересчитывает копейки в руке, то я беру кусок колбасы отрезаю и даю их, надо все же уважать их", — говорит продавец Сергей.

Продавец Сергей о копченостях. Фото: Новини.LIVE

Стоимость копченостей

Биток копченый — 450 грн/кг

Колбаса говяжья — 450 грн/кг

Свинина копченая — 450 грн/кг

Колбаса микс (говядина + свинина) — 450 грн/кг

Вырезка (задняя часть) — 440 грн/кг

Шейка копченая — 440 грн/кг

Почеревок — 440 грн/кг

Сальная колбаса (сервелат домашний) — 200 грн/кг

Кровянка — 200 грн/кг

Сальтисон — 350 грн/кг

Копченый биток на витрине. Фото: Новини.LIVE

Дунайка на Привозе

Рыбные ряды перед праздниками также пользуются спросом — особенно среди тех, кто соблюдает пост или ищет альтернативу мясу. Продавцы активно советуют покупателям традиционные позиции, акцентируя на их пользе и вкусе.

"Дунайка очень богата йодом. Кого щитавитка беспокоит, надо одну Дунайку каждый день есть. Скумбию — у кого нехватка витамина Д. Купили, пришли домой, так порезали кусочками. Огурчик молоденький порезали, редисочку порезали, хлебчик черненький и дунайку. Вот вам весь обед", — делится продавщица Надежда.

Продавщица Надежда о дунайке. Фото: Новини.LIVE

Стоимость рыбы

Хамса — 250 грн/кг

Дунайка — 200 грн/шт

Сельдь — 120-130 грн/шт

Дунайка на Привозе. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на общее подорожание, рынок продолжает работать в привычном ритме перед праздниками. Люди не отказываются от пасхальных традиций, но подходят к покупкам более взвешенно. Продавцы же пытаются балансировать между затратами и возможностями покупателей, чтобы сохранить спрос и удержать своих клиентов даже в сложных условиях.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробна версія Premium закінчилася