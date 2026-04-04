Україна
Главная Одесса В Одессе на рынке Черемушки подорожала зелень: цены сегодня

В Одессе на рынке Черемушки подорожала зелень: цены сегодня

Дата публикации 4 апреля 2026 18:32
В Одессе на рынке Черемушки подорожала зелень: цены сегодня
Зелень на прилавке. Фото: Новини.LIVE

В Одессе на рынке Черемушки выросли цены на зелень и листовые салаты. Подорожали укроп, кинза и импортные позиции, которые привозят из-за границы, поэтому стоимость держится высокой. Продавцы ожидают, что с началом сезона цены начнут снижаться.

Новини.LIVE собрали актуальные цены на зелень на рынке Черемушки.

Цены на зелень в Одессе

Продавец зелени Антон объясняет, что рост цен связан не только со спросом, но и с происхождением продукции. Часть товара сейчас завозится из других стран, и это влияет на стоимость. Наибольшее подорожание ощутимо именно на зелени и салатах.

"Очень в цене подорожали укроп и кинза. И вообще все салаты понемногу поднялись", — говорит продавец Антон.

По его словам, ситуация должна измениться уже в ближайшее время. С появлением местной продукции цены постепенно снизятся. Это связано с тем, что импортные поставки заменят украинские овощи.

"Скоро будет лето, уже будет все наше, все свеженькое и будет цена дешевле. Пока они все иностранные", — объясняет он.

Зеленые листья салата на рынке. Фото: Новини.LIVE

Антон добавляет, что сейчас зелень и часть овощей везут преимущественно из-за рубежа. Чаще всего это поставки из Турции и Грузии. Именно логистика и сезонность формируют нынешние цены.

"Из Грузии что-то везут, из Турции. Не все, но несколько позиций точно привезены", — отметил продавец.

Стоимость зелени

  • Зеленый лук — 20 грн/пучок
  • Укроп, петрушка, кинза, щавель, шпинат — 20 грн/пучок
  • Рукола — 40 грн/пучок
  • Листья салата — 20 грн/шт
  • Салаты (лолорос, дубочек и т.д.) — 350 грн/кг
  • Салат айсберг — 100 грн/шт
  • Корень сельдерея — 100 грн/кг
  • Стебель сельдерея — 150 грн/кг
  • Батат — 300 грн/кг
  • Лимон — 150 грн/кг
  • Лайм — 35 грн/шт
  • Имбирь — 300 грн/кг
  • Мята — 700 грн/кг
  • Салат ромен — 300 грн/кг
  • Редиска — 35 грн/пучок
  • Грибы — 170 грн/кг
Листя зеленого салату
Зеленый салат. который продают на рынке. Фото: Новини.LIVE

Какие были цены на зелень в марте

В апреле на рынке Черемушки в Одессе заметно значительное подорожание части зелени по сравнению с мартом. Больше всего выросли цены на базовую зелень: укроп, петрушка и зеленый лук подорожали с 10-15 грн до 20 грн за пучок, то есть на 5-10 грн. Также подорожал щавель — с 25 грн/пучок в марте до 20 грн, однако в этом случае цена колеблется в зависимости от продавца. Заметный рост есть и по мяте: если раньше она стоила около 30 грн за пучок, то в апреле в пересчете на вес цена достигает 700 грн/кг. Кроме того, в розничном сегменте дорожает руккола — до 40 грн за пучок, хотя в марте она или была менее представлена, или дешевле аналогичных салатов. В целом больше всего подорожание коснулось именно пучковой зелени.

Журналисты Новини.LIVE обошли популярные супермаркеты города, чтобы узнать, где подготовка к Пасхе обойдется дешевле. Если собрать базовую продуктовую корзину, меньше всего придется потратить в "Варусе", немного дороже — в "Копейке". "Таврия В" занимает среднюю позицию, а самым дорогим вариантом среди популярных сетей остается "Сильпо".

Также Новини.LIVE посчитали, во сколько обойдется испечь один кулич весом около 1 кг по актуальным ценам. В итоге все ингредиенты вместе с базовым декором для домашней паски обойдутся примерно в 235-250 грн. Цена может меняться в зависимости от магазина и качества продуктов. Кроме того, в стоимость не учтены цены на электроэнергию и время, которое надо потратить на приготовление.

Одесская область Новости Одессы цены на продукты
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Лилия Швец
