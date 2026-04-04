В Одесі на ринку Черемушки подорожчала зелень: ціни сьогодні

Зелень на прилавку. Фото: Новини.LIVE

В Одесі на ринку Черемушки зросли ціни на зелень і листові салати. Подорожчали кріп, кінза та імпортні позиції, які привозять з-за кордону, тому вартість тримається високою. Продавці очікують, що з початком сезону ціни почнуть знижуватися.

Новини.LIVE зібрали актуальні ціни на зелень на ринку Черемушки.

Ціни на зелень в Одесі

Продавець зелені Антон пояснює, що зростання цін пов’язане не лише з попитом, а й із походженням продукції. Частина товару зараз завозиться з інших країн, і це впливає на вартість. Найбільше подорожчання відчутне саме на зелені та салатах.

"Дуже в ціні подорожчали укроп і кінза. І взагалі всі салати потрошки піднялися", — каже продавець Антон.

За його словами, ситуація має змінитися вже найближчим часом. З появою місцевої продукції ціни поступово знизяться. Це пов’язано з тим, що імпортні поставки замінять українські овочі.

"Скоро буде літо, вже буде все наше, все свіженьке і буде ціна дешевша. Поки вони всі іноземні", — пояснює він.

Зелені листя салату на ринку. Фото: Новини.LIVE

Антон додає, що зараз зелень і частину овочів везуть переважно з-за кордону. Найчастіше це поставки з Туреччини та Грузії. Саме логістика і сезонність формують нинішні ціни.

"З Грузії щось везуть, з Турції. Не все, але декілька позицій точно привезні", — зазначив продавець.

Вартість зелені

Зелена цибуля — 20 грн/пучок

Кріп, петрушка, кінза, щавель, шпинат — 20 грн/пучок

Рукола — 40 грн/пучок

Листя салату — 20 грн/шт

Салати (лолорос, дубочок тощо) — 350 грн/кг

Салат айсберг — 100 грн/шт

Корінь селери — 100 грн/кг

Стебло селери — 150 грн/кг

Батат — 300 грн/кг

Лимон — 150 грн/кг

Лайм — 35 грн/шт

Імбир — 300 грн/кг

М’ята — 700 грн/кг

Салат ромен — 300 грн/кг

Редиска — 35 грн/пучок

Гриби — 170 грн/кг

Зелений салат. який продають на ринку. Фото: Новини.LIVE

Які були ціни на зелень у березні

У квітні на ринку Черемушки в Одесі помітно значне подорожчання частини зелені порівняно з березнем. Найбільше зросли ціни на базову зелень: кріп, петрушка та зелена цибуля подорожчали з 10–15 грн до 20 грн за пучок, тобто на 5–10 грн. Також подорожчав щавель — з 25 грн/пучок у березні до 20 грн, однак у цьому випадку ціна коливається залежно від продавця. Помітне зростання є і по м’яті: якщо раніше вона коштувала близько 30 грн за пучок, то у квітні в перерахунку на вагу ціна сягає 700 грн/кг. Крім того, у роздрібному сегменті дорожчає рукола — до 40 грн за пучок, хоча в березні вона або була менш представлена, або дешевша за аналогічні салати. Загалом найбільше здорожчання торкнулося саме пучкової зелені.

