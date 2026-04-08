Весенний скачок цен в Одессе: почему овощи и фрукты дорожают

Вопрос роста цен на овощи и фрукты остается одним из самых ощутимых для украинцев, особенно в весенний период. Колебания стоимости продукции на рынках и в магазинах часто вызывает непонимание у потребителей, ведь разница в ценах может быть существенной даже в течение короткого времени. Эти процессы имеют объективные причины, связанные как с затратами на производство, так и с инфраструктурными проблемами. Весна традиционно становится периодом, когда запасы прошлого урожая исчерпываются, а новый еще не поступил на рынок в полном объеме. Именно в этот период цены чаще всего демонстрируют наибольшую нестабильность.

О том, почему дорожают овощи и фрукты, как можно стабилизировать цены и что нужно сделать для уменьшения дефицита продукции, журналистам Новини.LIVE рассказал заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики Степан Чернявский.

Рост цен

Главным фактором повышения стоимости продуктов является увеличение расходов на энергоносители. Это непосредственно влияет как на выращивание, так и на хранение продукции. Отдельную роль играет и нехватка современных овощехранилищ, из-за чего рынок не может стабильно удерживать цены в течение года.

"И вот сегодня цена на оптовом базаре на некоторые овощи даже упала, тот же картофель, продается по 35 гривен. Но кто знает, в Одессе есть оптовые площадки, где лук, картофель и многие овощи можно купить по оптовой цене. Сейчас лук там продают по 4-5 гривен. Так же и морковь, и картофель. То есть вопрос в том, как правильно выстроить политику, чтобы колебаний не было", — объясняет заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики Степан Чернявский.

Такие примеры, ярко демонстрируют разрыв между оптовыми и розничными ценами. Часто это связано не только с логистикой, но и с отсутствием эффективной системы хранения и распределения продукции. Кроме того, на конечную цену влияют расходы на транспортировку, аренду торговых площадей и другие сопутствующие факторы.

Дефицит продукции

Одесская область, несмотря на развитый аграрный сектор, не полностью обеспечивает себя овощами и фруктами. Это создает дополнительное давление на цены и формирует зависимость от поставок из других регионов или импорта. Такая ситуация особенно ощутима в межсезонье, когда собственного ресурса недостаточно. По подсчетам, ежегодное потребление овощей в области составляет около 414 тысяч тонн, тогда как производство — всего 243 тысячи. Аналогичная ситуация и с фруктами: при потребности около 147 тысяч тонн производится лишь 98 тысяч.

"Что мы можем сделать, чтобы сократить дефицит — это строительство овощехранилищ. Уже заложена государственная программа, которая предусматривает компенсацию до 30% стоимости таких объектов. Это стимулирует инвесторов вкладывать средства и стабилизировать рынок", — отмечает эксперт.

Строительство овощехранилищ позволит не только хранить продукцию дольше, но и равномерно поставлять ее на рынок в течение года. Это, в свою очередь, уменьшит резкие скачки цен и сделает их более прогнозируемыми.

Потребности области

Кроме строительства хранилищ, важным направлением является расширение площадей под выращивание овощей и фруктов, а также внедрение современных технологий. Речь идет, в частности, о развитии орошения, которое позволяет значительно повысить урожайность.

"Чтобы полностью покрыть потребности области, нужно дополнительно развить около 17 тысяч гектаров под овощи. Если же использовать орошение, достаточно будет 6-8 тысяч гектаров. Это позволит полностью закрыть дефицит", — объясняет Чернявский.

Отдельно действуют и программы поддержки садоводства. Государство компенсирует до 400 тысяч гривен на гектар при закладке садов, что должно стимулировать развитие фруктового направления. В то же время аграрии отмечают: реализация таких программ требует времени и стабильности. Ведь закладка садов — это долгосрочная инвестиция, которая начинает приносить результат не сразу. Несмотря на это, именно такие шаги формируют основу для будущего развития отрасли.

Кадровый вопрос

Еще одним вызовом для аграрного сектора является нехватка рабочей силы. Из-за войны и мобилизации предприятия испытывают дефицит работников, что также влияет на объемы производства и, соответственно, на цены. Особенно это ощутимо для малых и средних хозяйств, которые не имеют достаточных ресурсов для содержания персонала.

"Я считаю, что справедливо было бы оценивать предприятия по налогам, которые они платят на одного работника. Это создало бы конкуренцию и стимулировало бы бизнес повышать зарплаты и легализировать доходы. А это, в свою очередь, дополнительные поступления в бюджет", — отмечает он.

Такие изменения могли бы одновременно поддержать экономику, обеспечить поступления в бюджет и создать лучшие условия для работников. Кроме того, это позволило бы сделать рынок труда более прозрачным и конкурентным.

Влияние войны

Не менее важным фактором остается война, которая влияет на все без исключения сферы экономики. В частности, удары по портовой инфраструктуре создают дополнительные риски для экспорта и логистики. Это также сказывается и на внутреннем рынке. Несмотря на это, аграрии продолжают работать и обеспечивать страну продовольствием. В то же время они сталкиваются с новыми вызовами, в частности ростом стоимости ресурсов. И это также влияет на конечную цену продукции.

"Что касается овощей и фруктов — я думаю, что пока у нас все хорошо. Главное, чтобы фермеры смогли отсеяться и получить урожай. Да, будет сложно из-за электроэнергии, из-за орошения, но мы работаем", — говорит Степан Чернявский.

Сегодня аграрный сектор держится благодаря усилиям самих производителей. Они адаптируются к новым условиям и ищут решения даже в сложных ситуациях.

Проблема с удобрениями

Отдельной проблемой остаются запасы удобрений, которые напрямую влияют на урожайность. По словам эксперта, их может быть недостаточно, что скажется на объемах производства. В то же время многое зависит и от погодных условий. Именно поэтому прогнозы остаются осторожными. Но критической ситуации, по оценкам специалистов, пока не ожидается.

"По удобрениям будет очень сложно, запасов нет. Мы ожидаем, что можем недополучить до 20% урожая. Но если ситуация будет стабильной — все останется примерно на том же уровне", — отмечает заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики Степан Чернявский.

Несмотря на все вызовы, Украина сможет обеспечить себя продовольствием. Это один из ключевых приоритетов государства в условиях войны. В то же время аграрный сектор остается важным элементом не только внутренней, но и глобальной безопасности. Именно поэтому его развитие имеет стратегическое значение. И, по словам специалистов, даже в сложных условиях Украина способна справиться с этими вызовами.

