Весняний стрибок цін в Одесі: чому овочі та фрукти дорожчають

Жінка обирає продукти. Фото: Новини.LIVE

Питання зростання цін на овочі та фрукти залишається одним із найбільш відчутних для українців, особливо у весняний період. Коливання вартості продукції на ринках і в магазинах часто викликає нерозуміння у споживачів, адже різниця в цінах може бути суттєвою навіть протягом короткого часу. Ці процеси мають об’єктивні причини, пов’язані як із витратами на виробництво, так і з інфраструктурними проблемами. Весна традиційно стає періодом, коли запаси минулого врожаю вичерпуються, а новий ще не надійшов на ринок у повному обсязі. Саме в цей період ціни найчастіше демонструють найбільшу нестабільність.

Про те, чому дорожчають овочі та фрукти, як можна стабілізувати ціни та що потрібно зробити для зменшення дефіциту продукції, журналістам Новини.LIVE розповів заступник голови комітету Верховної Ради з питань аграрної політики Степан Чернявський.

Зростання цін

Головним чинником підвищення вартості продуктів є збільшення витрат на енергоносії. Це безпосередньо впливає як на вирощування, так і на зберігання продукції. Окрему роль відіграє й нестача сучасних овочесховищ, через що ринок не може стабільно утримувати ціни протягом року.

"І ось сьогодні ціна на оптовому базарі на деякі овочі навіть впала, та сама картопля, продається по 35 гривень. Але хто знає, в Одесі є оптові площадки, де цибулю, картоплю та багато овочів можна купити по оптовій ціні. Зараз цибулю там продають по 4-5 гривень. Так само і морква, і картопля. Тобто питання в тому, як правильно вибудувати політику, щоб коливань не було", — пояснює заступник голови комітету Верховної Ради з питань аграрної політики Степан Чернявський.

Заступник голови комітету Верховної Ради з питань аграрної політики Степан Чернявський. Фото: Новини.LIVE

Такі приклади, яскраво демонструють розрив між оптовими та роздрібними цінами. Часто це пов’язано не лише з логістикою, а й із відсутністю ефективної системи зберігання та розподілу продукції. Крім того, на кінцеву ціну впливають витрати на транспортування, оренду торгових площ та інші супутні фактори.

Дефіцит продукції

Одещина, попри розвинений аграрний сектор, не повністю забезпечує себе овочами та фруктами. Це створює додатковий тиск на ціни та формує залежність від постачання з інших регіонів або імпорту. Така ситуація особливо відчутна у міжсезоння, коли власного ресурсу недостатньо. За підрахунками, щорічне споживання овочів в області становить близько 414 тисяч тонн, тоді як виробництво — лише 243 тисячі. Аналогічна ситуація і з фруктами: при потребі близько 147 тисяч тонн виробляється лише 98 тисяч.

"Що ми можемо зробити, щоб скоротити дефіцит — це будівництво овочесховищ. Уже закладена державна програма, яка передбачає компенсацію до 30% вартості таких об’єктів. Це стимулює інвесторів вкладати кошти і стабілізувати ринок", — зазначає експерт.

Овочі на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Будівництво овочесховищ дозволить не лише зберігати продукцію довше, а й рівномірно постачати її на ринок протягом року. Це, у свою чергу, зменшить різкі стрибки цін і зробить їх більш прогнозованими.

Потреби області

Окрім будівництва сховищ, важливим напрямком є розширення площ під вирощування овочів і фруктів, а також впровадження сучасних технологій. Йдеться, зокрема, про розвиток зрошення, яке дозволяє значно підвищити врожайність.

"Щоб повністю покрити потреби області, потрібно додатково розвинути близько 17 тисяч гектарів під овочі. Якщо ж використовувати зрошення, достатньо буде 6–8 тисяч гектарів. Це дозволить повністю закрити дефіцит", — пояснює Чернявський.

Огірки на прилавку в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Окремо діють і програми підтримки садівництва. Держава компенсує до 400 тисяч гривень на гектар при закладенні садів, що має стимулювати розвиток фруктового напрямку. Водночас аграрії наголошують: реалізація таких програм потребує часу та стабільності. Адже закладення садів — це довгострокова інвестиція, яка починає приносити результат не одразу. Попри це, саме такі кроки формують основу для майбутнього розвитку галузі.

Кадрове питання

Ще одним викликом для аграрного сектору є нестача робочої сили. Через війну та мобілізацію підприємства відчувають дефіцит працівників, що також впливає на обсяги виробництва і, відповідно, на ціни. Особливо це відчутно для малих і середніх господарств, які не мають достатніх ресурсів для утримання персоналу.

"Я вважаю, що справедливо було б оцінювати підприємства за податками, які вони платять на одного працівника. Це створило б конкуренцію і стимулювало б бізнес підвищувати зарплати та легалізовувати доходи. А це, в свою чергу, додаткові надходження до бюджету", — наголошує він.

Вартість картоплі в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Такі зміни могли б одночасно підтримати економіку, забезпечити надходження до бюджету і створити кращі умови для працівників. Крім того, це дозволило б зробити ринок праці більш прозорим і конкурентним.

Вплив війни

Не менш важливим фактором залишається війна, яка впливає на всі без винятку сфери економіки. Зокрема, удари по портовій інфраструктурі створюють додаткові ризики для експорту та логістики. Це також позначається і на внутрішньому ринку. Попри це, аграрії продовжують працювати і забезпечувати країну продовольством. Водночас вони стикаються з новими викликами, зокрема зростанням вартості ресурсів. І це також впливає на кінцеву ціну продукції.

"Що стосується овочів і фруктів — я думаю, що поки у нас усе добре. Головне, щоб фермери змогли відсіятися і отримати врожай. Так, буде складно через електроенергію, через зрошення, але ми працюємо", — каже Степан Чернявський.

Полуниця в лотках. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні аграрний сектор тримається завдяки зусиллям самих виробників. Вони адаптуються до нових умов і шукають рішення навіть у складних ситуаціях.

Проблема з добривами

Окремою проблемою залишаються запаси добрив, які безпосередньо впливають на врожайність. За словами експерта, їх може бути недостатньо, що позначиться на обсягах виробництва. Водночас багато залежить і від погодних умов. Саме тому прогнози залишаються обережними. Але критичної ситуації, за оцінками фахівців, поки що не очікується.

"По добривах буде дуже складно, запасів немає. Ми очікуємо, що можемо недоотримати до 20% врожаю. Але якщо ситуація буде стабільною — все залишиться приблизно на тому ж рівні", — зазначає заступник голови комітету Верховної Ради з питань аграрної політики Степан Чернявський.

Добриво в мішках. Фото: Новини.LIVE

Попри всі виклики, Україна зможе забезпечити себе продовольством. Це один із ключових пріоритетів держави в умовах війни. Водночас аграрний сектор залишається важливим елементом не лише внутрішньої, а й глобальної безпеки. Саме тому його розвиток має стратегічне значення. І, за словами фахівців, навіть у складних умовах Україна здатна впоратися з цими викликами.

Як повідомляли Новини.LIVE, з настанням весни на Новому базарі в Одесі поступово змінюються ціни. Попри ще прохолодну погоду, на прилавках з’являється більше свіжої продукції, а покупці частіше виходять на ринок.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі на ринку Черемушки зросли ціни на зелень і листові салати. Подорожчали кріп, кінза та імпортні позиції, які привозять з-за кордону, тому вартість тримається високою. Продавці очікують, що з початком сезону ціни почнуть знижуватися.

