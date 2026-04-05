Головна Одеса

В Одесі на Дерибасівській відтворили шлях Христа на Голгофу

Дата публікації: 5 квітня 2026 17:56
Реконструкція біблійних подій у центрі Одеси. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Сьогодні, 5 квітня, католики святкують Воскресіння Христове. У центрі Одеси з цієї нагоди провели "Великодню реконструкцію". На Дерибасівській відтворили події останніх днів життя Ісуса Христа. До дійства долучилися десятки учасників, а глядачі спостерігали за ним просто неба.

Центральна вулиця міста на кілька годин перетворилася на історичний майданчик. Учасники в костюмах відтворювали сцени, пов’язані з судом над Ісусом і його дорогою на Голгофу. Дійство супроводжувалося живими емоціями та взаємодією з глядачами.

Один із учасників реконструкції, Роман Медяник, цього року виступив у ролі римського легіонера. Він пояснює, що такі події мають не лише видовищний характер, а й несуть глибший сенс. За його словами, реконструкція має змусити замислитися про події, які стоять за традиціями Великодня, і не зводити все лише до святкового столу.

"Ми робимо це, щоб нагадати про важливі події цього свята. Це не тільки паски і яйця, а й глибокий зміст. Ми сьогодні відтворюємо те, що відбувалося понад дві тисячі років тому", — розповів він.

У реконструкції кожен учасник має свою роль і чітке завдання. Роман каже, що його персонаж — це помічник центуріона, який слідкує за виконанням наказів. Це додає дійству напруги, адже відтворюється не лише подія, а й конфлікт між різними сторонами.

"Ми повинні довести Христа на Голгофу. Є наказ, і ми його виконуємо, навіть якщо є протистояння", — додав Роман.

Надія бере участь у реконструкції вже кілька років поспіль. Вона говорить, що з кожним разом переживання стають глибшими, адже ролі пов’язані з сильними емоціями і внутрішнім станом. За її словами, цього року вона втілює образ жінки, яка зцілилася після дотику до Ісуса.

"Вона була хвора 12 років і витратила всі кошти на лікування. Але коли повірила, що доторкнеться до Ісуса, одразу зцілилася. Це дуже сильна історія", — розповіла вона.

Надія додає, що реконструкція дозволяє буквально зануритися в атмосферу тих часів. Вона згадує, що раніше виконувала роль матері Ісуса і тоді особливо гостро відчула біль цієї історії. За її словами, такі події змінюють сприйняття Великодня.

"Це величезна подія. Ти ніби переносишся в той час, який був дві тисячі років тому", — каже вона.

Ще одна учасниця, Діана, цього року долучилася до реконструкції вперше. Вона розповідає, що прийшла разом із чоловіком, який давно бере участь у таких дійствах. За її словами, навіть підготовка до події викликала сильні емоції.

"Чесно, це дуже сильна реконструкція. Навіть на репетиції були мурашки. А те, що відбувається зараз — це ще сильніше", — поділилася вона.

Вона додає, що вже після першого досвіду хоче брати участь у реконструкції й надалі. Каже, що це не просто виступ, а можливість прожити історію разом з іншими учасниками.

Важливою частиною реконструкції є римський легіон, без якого неможливо відтворити саму історію страти. Учасники в образах легіонерів супроводжували Христа під час ходи.

Організатори пояснюють, що образ римських військових — не просто костюм, а важлива сюжетна лінія. Легіонери символізують силу влади, яка виконувала наказ, попри реакцію людей навколо. Через це сцени з їхньою участю виглядають найемоційнішими і найнапруженішими для глядачів.

Що відомо про "Великодню реконструкцію" в Одесі

Подібні великодні реконструкції в Одесі проводять щорічно. Перша "Великодня реконструкція" відбулася 12 років тому. Організатор дійства тоді, як і зараз, — благодійний фонд "Добрий Самарянин". Традиція з’явилася кілька років тому за участі релігійних громад і театральних колективів. Під час початку повномасштабної війни дійство не проводили, однак нині його поступово відновлюють, і воно знову збирає містян у центрі міста.

Як писали раніше Новини.LIVE у наступну неділю, 12 квітня, православні та греко-католицькі віряни святкуватимуть Воскресіння Христове. У цей період в Одесі очікують велику кількість людей у храмах і біля церков. Через це місто посилює заходи безпеки. Зокрема, комендантська година діятиме без змін. Також правоохоронці посилять охорону порядку та контролюватимуть рух транспорту біля храмів і місць проведення богослужінь.

Також журналісти Новини.LIVE порахували, у скільки обійдеться спекти одну паску вдома. Всі інгредієнти разом із декором для паски обійдуться приблизно у 235-250 грн. Проте ціна може змінюватися залежно від магазину. Крім того, у вартість не внесено ціни на електроенергію за час, який треба витратити на приготування.

Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Лілія Швець
