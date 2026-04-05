В Одессе на Дерибасовской воссоздали путь Христа на Голгофу
Сегодня, 5 апреля, католики празднуют Воскресение Христово. В центре Одессы по этому случаю провели "Пасхальную реконструкцию". На Дерибасовской воссоздали события последних дней жизни Иисуса Христа. К действу присоединились десятки участников, а зрители наблюдали за ним под открытым небом.
Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE с места события.
Пасхальная реконструкция в Одессе
Центральная улица города на несколько часов превратилась в историческую площадку. Участники в костюмах воспроизводили сцены, связанные с судом над Иисусом и его дорогой на Голгофу. Действо сопровождалось живыми эмоциями и взаимодействием со зрителями.
Один из участников реконструкции, Роман Медяник, в этом году выступил в роли римского легионера. Он объясняет, что такие события имеют не только зрелищный характер, но и несут более глубокий смысл. По его словам, реконструкция должна заставить задуматься о событиях, которые стоят за традициями Пасхи, и не сводить все только к праздничному столу.
"Мы делаем это, чтобы напомнить о важных событиях этого праздника. Это не только куличи и яйца, но и глубокий смысл. Мы сегодня воспроизводим то, что происходило более двух тысяч лет назад", — рассказал он.
В реконструкции каждый участник имеет свою роль и четкую задачу. Роман говорит, что его персонаж — это помощник центуриона, который следит за выполнением приказов. Это добавляет действию напряжения, ведь воспроизводится не только событие, но и конфликт между различными сторонами.
"Мы должны довести Христа на Голгофу. Есть приказ, и мы его выполняем, даже если есть противостояние", — добавил Роман.
Надежда участвует в реконструкции уже несколько лет подряд. Она говорит, что с каждым разом переживания становятся глубже, ведь роли связаны с сильными эмоциями и внутренним состоянием. По ее словам, в этом году она воплощает образ женщины, которая исцелилась после прикосновения к Иисусу.
"Она была больна 12 лет и потратила все средства на лечение. Но когда поверила, что прикоснется к Иисусу, сразу исцелилась. Это очень сильная история", — рассказала она.
Надежда добавляет, что реконструкция позволяет буквально окунуться в атмосферу тех времен. Она вспоминает, что раньше исполняла роль матери Иисуса и тогда особенно остро почувствовала боль этой истории. По ее словам, такие события меняют восприятие Пасхи.
"Это огромное событие. Ты будто переносишься в то время, которое было две тысячи лет назад", — говорит она.
Еще одна участница, Диана, в этом году присоединилась к реконструкции впервые. Она рассказывает, что пришла вместе с мужем, который давно участвует в таких действах. По ее словам, даже подготовка к событию вызвала сильные эмоции.
"Честно, это очень сильная реконструкция. Даже на репетиции были мурашки. А то, что происходит сейчас — это еще сильнее", — поделилась она.
Она добавляет, что уже после первого опыта хочет участвовать в реконструкции и в дальнейшем. Говорит, что это не просто выступление, а возможность прожить историю вместе с другими участниками.
Важной частью реконструкции является римский легион, без которого невозможно воссоздать саму историю казни. Участники в образах легионеров сопровождали Христа во время шествия.
Организаторы объясняют, что образ римских военных — не просто костюм, а важная сюжетная линия. Легионеры символизируют силу власти, которая выполняла приказ, несмотря на реакцию людей вокруг. Поэтому сцены с их участием выглядят самыми эмоциональными и напряженными для зрителей.
Что известно о "Пасхальной реконструкции" в Одессе
Подобные пасхальные реконструкции в Одессе проводят ежегодно. Первая "Пасхальная реконструкция" состоялась 12 лет назад. Организатор действа тогда, как и сейчас, — благотворительный фонд "Добрый Самарянин". Традиция появилась несколько лет назад при участии религиозных общин и театральных коллективов. Во время начала полномасштабной войны действо не проводили, однако сейчас его постепенно восстанавливают, и оно снова собирает горожан в центре города.
Как писали ранее Новини.LIVE в следующее воскресенье, 12 апреля, православные и греко-католические верующие будут праздновать Воскресение Христово. В этот период в Одессе ожидают большое количество людей в храмах и возле церквей. Поэтому город усиливает меры безопасности. В частности, комендантский час будет действовать без изменений. Также правоохранители усилят охрану порядка и будут контролировать движение транспорта возле храмов и мест проведения богослужений.
Также журналисты Новини.LIVE посчитали, во сколько обойдется испечь одну пасху дома. Все ингредиенты вместе с декором для пасхи обойдутся примерно в 235-250 грн. Однако цена может меняться в зависимости от магазина. Кроме того, в стоимость не внесены цены на электроэнергию за время, которое надо потратить на приготовление.
Читайте Новини.LIVE!