Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одессе на Дерибасовской воссоздали путь Христа на Голгофу

Ua ru
Дата публикации 5 апреля 2026 17:56
Реконструкция библейских событий в центре Одессы. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Сегодня, 5 апреля, католики празднуют Воскресение Христово. В центре Одессы по этому случаю провели "Пасхальную реконструкцию". На Дерибасовской воссоздали события последних дней жизни Иисуса Христа. К действу присоединились десятки участников, а зрители наблюдали за ним под открытым небом.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE с места события.

У центрі Одеси відбулася великодня реконструкція біблійних подій просто неба
Участники воспроизводят путь Христа на Дерибасовской. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Пасхальная реконструкция в Одессе

Центральная улица города на несколько часов превратилась в историческую площадку. Участники в костюмах воспроизводили сцены, связанные с судом над Иисусом и его дорогой на Голгофу. Действо сопровождалось живыми эмоциями и взаимодействием со зрителями.

Дійство проходило у відкритому просторі для всіх охочих
Центр Одессы превратился в историческую площадку. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Учасники реконструкції передали атмосферу Великодня через живі сцени
Один из моментов пасхальной реконструкции в Одессе. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Один из участников реконструкции, Роман Медяник, в этом году выступил в роли римского легионера. Он объясняет, что такие события имеют не только зрелищный характер, но и несут более глубокий смысл. По его словам, реконструкция должна заставить задуматься о событиях, которые стоят за традициями Пасхи, и не сводить все только к праздничному столу.

"Мы делаем это, чтобы напомнить о важных событиях этого праздника. Это не только куличи и яйца, но и глубокий смысл. Мы сегодня воспроизводим то, что происходило более двух тысяч лет назад", — рассказал он.

Одессит Роман Медяник выступил в роли римского легионера. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Дійство зібрало сотні глядачів у центрі міста
Действо развернулось под открытым небом на Дерибасовской. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Костюми учасників відтворюють епоху Римської імперії. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Легионеры сопровождают сцену суда над Христом. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

В реконструкции каждый участник имеет свою роль и четкую задачу. Роман говорит, что его персонаж — это помощник центуриона, который следит за выполнением приказов. Это добавляет действию напряжения, ведь воспроизводится не только событие, но и конфликт между различными сторонами.

"Мы должны довести Христа на Голгофу. Есть приказ, и мы его выполняем, даже если есть противостояние", — добавил Роман.

Реконструкція відбулася у день святкування Великодня католиками
Актеры передают атмосферу библейских событий. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Глядачі могли побачити біблійні сцени наживо
Горожане наблюдают за реконструкцией Пасхи. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Надежда участвует в реконструкции уже несколько лет подряд. Она говорит, что с каждым разом переживания становятся глубже, ведь роли связаны с сильными эмоциями и внутренним состоянием. По ее словам, в этом году она воплощает образ женщины, которая исцелилась после прикосновения к Иисусу.

"Она была больна 12 лет и потратила все средства на лечение. Но когда поверила, что прикоснется к Иисусу, сразу исцелилась. Это очень сильная история", — рассказала она.

Учасниця великодньої реконструкції в Одесі
Участница реконструкции на Дерибасовской Надежда. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Містяни спостерігали за дійством, яке відтворює події понад 2000 років тому
Зрители собрались на пасхальное действо в центре города. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Надежда добавляет, что реконструкция позволяет буквально окунуться в атмосферу тех времен. Она вспоминает, что раньше исполняла роль матери Иисуса и тогда особенно остро почувствовала боль этой истории. По ее словам, такие события меняют восприятие Пасхи.

"Это огромное событие. Ты будто переносишься в то время, которое было две тысячи лет назад", — говорит она.

Костюми допомогли передати дух тієї епохи
Актеры в ролях воспроизводят события перед распятием. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Учасники показали шлях Христа до Голгофи
В центре Одессы показали дорогу на Голгофу. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Еще одна участница, Диана, в этом году присоединилась к реконструкции впервые. Она рассказывает, что пришла вместе с мужем, который давно участвует в таких действах. По ее словам, даже подготовка к событию вызвала сильные эмоции.

"Честно, это очень сильная реконструкция. Даже на репетиции были мурашки. А то, что происходит сейчас — это еще сильнее", — поделилась она.

Учасния великодньої реконструкції на Дерибасівській
Участница пасхальной реконструкции в Одессе Диана. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Атмосфера події поєднувала історію і сучасність
Участники перевоплотились в персонажей библейской истории. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Она добавляет, что уже после первого опыта хочет участвовать в реконструкции и в дальнейшем. Говорит, что это не просто выступление, а возможность прожить историю вместе с другими участниками.

Учасники взаємодіяли з глядачами під час реконструкції
Участники готовятся к следующей сцене реконструкции. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Легіонери створювали напругу та динаміку під час сцен
Римский легион стал частью пасхального действа. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Важной частью реконструкции является римский легион, без которого невозможно воссоздать саму историю казни. Участники в образах легионеров сопровождали Христа во время шествия.

Организаторы объясняют, что образ римских военных — не просто костюм, а важная сюжетная линия. Легионеры символизируют силу власти, которая выполняла приказ, несмотря на реакцию людей вокруг. Поэтому сцены с их участием выглядят самыми эмоциональными и напряженными для зрителей.

Римські легіонери стали однією з ключових частин реконструкції в Одесі
Римские легионеры ведут шествие во время реконструкции. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Что известно о "Пасхальной реконструкции" в Одессе

Подобные пасхальные реконструкции в Одессе проводят ежегодно. Первая "Пасхальная реконструкция" состоялась 12 лет назад. Организатор действа тогда, как и сейчас, — благотворительный фонд "Добрый Самарянин". Традиция появилась несколько лет назад при участии религиозных общин и театральных коллективов. Во время начала полномасштабной войны действо не проводили, однако сейчас его постепенно восстанавливают, и оно снова собирает горожан в центре города.

Учасники детально відтворили історичні образи
В Одессе воссоздали ключевые события библейской истории. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Сцени супроводжувалися емоційною грою акторів
Атмосфера древних событий в самом сердце города. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Учасники дійства відтворили ключові моменти Великодня
Один из образов участников пасхальной реконструкции. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Как писали ранее Новини.LIVE в следующее воскресенье, 12 апреля, православные и греко-католические верующие будут праздновать Воскресение Христово. В этот период в Одессе ожидают большое количество людей в храмах и возле церквей. Поэтому город усиливает меры безопасности. В частности, комендантский час будет действовать без изменений. Также правоохранители усилят охрану порядка и будут контролировать движение транспорта возле храмов и мест проведения богослужений.

У ролях — як досвідчені учасники, так і новачки
Участники в костюмах воспроизводят события двухтысячелетней давности. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Также журналисты Новини.LIVE посчитали, во сколько обойдется испечь одну пасху дома. Все ингредиенты вместе с декором для пасхи обойдутся примерно в 235-250 грн. Однако цена может меняться в зависимости от магазина. Кроме того, в стоимость не внесены цены на электроэнергию за время, которое надо потратить на приготовление.

Одесская область Пасха Новости Одессы
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации