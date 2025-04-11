У центрі Одеси з’явилися римляни — що відбувається

Учасники Римського легіону на Дерибасівській в Одесі. Фото: Новини.LIVE

У центрі Одеси були помічені римські легіонери, де вони проживатимуть два дні. Шоломи, обладунки, зброя, традиції та автентичні костюми — все це можна побачити на власні очі вже завтра. Це чудова можливість поринути в атмосферу античності, познайомитися з життям та побутом римських воїнів.

Журналісти Новини.LIVE побували на місці та побачили, як зараз готується робота.

Реклама

Читайте також:

Табір римлян просто неба

Римляни, що готують просто неба, карбування монет та стрілянина зі зброї в самому центрі Одеси. Вже відсьогодні на Дерибасівській працює справжній римський табір, який залишиться в центрі на два дні. Поки що лише кипить підготовка: встановлюють намети, розкладають обладунки та приміряють костюми. Завтра все працюватиме повним ходом для відвідувачів.

"Ми планували, щоб тут почав працювати наш римський табір, проте погода стала на заваді. Завтра він буде працювати вже на повний масштаб. Ми знаємо, що римляни були в Одеському регіоні, взагалі при Чорному морі. Тому ми відтворюємо історію саме римлян, які були тут", — розповів організатор Анатолій Провченко.

Організатор Анатолій Провченко про табір Римлян в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Підготовка до реконстукції. Фото: Новини.LIVE

Автентичні костюми

Робота продумана до деталей, від локацій до костюмів, від застіжки до ниточок, що мають свою старішу спадщину. Проте навіть в таких випадках деколи доводиться не все відновлювати. За словами учасника реконструкції Олександра, деякі речі мають "паспорти", що підтверджують їхню автентичність — включно з датуванням та археологічними джерелами.

"На мені — лоріка сегментата, броня римського воїна. Це меч Гладус — короткий, ефективний, для колючих ударів. Щит — скутум. Саме так виглядала римська армія в часи Христа", — каже Олександр.

Учасник Олександр про свій костюм. Фото: Новини.LIVE

У суботу і більшу частину неділі всі охочі зможуть відчути себе частиною табору. Тим, хто прийшов, із задоволенням розкажуть про обладунки та зброю і навіть дадуть відчути себе легіонером.

Велика реконструкція

Фінальним акордом стане масштабна Пасхальна реконструкція, яку проводять вже понад 12 років. Цьогоріч вона набуває особливого звучання — як запрошення до глибшого осмислення подій двотисячолітньої давнини. У самому серці сучасної Одеси оживе світ античності, де кожен рух, костюм чи репліка — не просто декорація, а спроба відчути хід історії на дотик.

"Тут відбудеться велика пасхальна реконструкція. Уявіть собі, вся Дерибасівська буде заповнена сценами. Це шість великих сцен, де будуть відбуватися різні дійства. І все почнеться з великого в'їзду Ісуса Христа в Єрусалимі на живому віслюку", — розповів організатор Анатолій.

Табір Римлян на Дерибасівській. Фото: Новини.LIVE

Афіша реконструкції. Фото: Новини.LIVE

Історична реконструкція — не просто видовищна подія, а справжня подорож у час. Що дозволяє містянам і гостям Одеси не лише спостерігати, а й особисто доторкнутися до минулого, відчути ритм життя римського легіону, зануритися в атмосферу античності та переосмислити історичні моменти.

Раніше ми писали, що в Одесі відкрили виставку знищеної ворожої техніки. А також про те, що подорожчало в Одесі перед Великоднем.