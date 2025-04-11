В центре Одессы появились римляне — что происходит

Участники Римского легиона на Дерибасовской в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В центре Одессы были замечены римские легионеры, где они будут проживать два дня. Шлемы, доспехи, оружие, традиции и аутентичные костюмы — все это можно увидеть собственными глазами уже завтра. Это прекрасная возможность окунуться в атмосферу античности, познакомиться с жизнью и бытом римских воинов.

Журналисты Новини.LIVE побывали на месте и увидели, как сейчас готовится работа.

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Лагерь римлян под открытым небом

Римляне, которые готовят под открытым небом, чеканка монет и стрельба из оружия в самом центре Одессы. Уже с сегодняшнего дня на Дерибасовской работает настоящий римский лагерь, который останется в центре на два дня. Пока только кипит подготовка: устанавливают палатки, раскладывают доспехи и примеряют костюмы. Завтра все будет работать полным ходом для посетителей.

"Мы планировали, чтобы здесь начал работать наш римский лагерь, однако погода помешала. Завтра он будет работать уже в полный масштаб. Мы знаем, что римляне были в Одесском регионе, вообще при Черном море. Поэтому мы воссоздаем историю именно римлян, которые были здесь", — рассказал организатор Анатолий Провченко.

Организатор Анатолий Провченко о лагере римлян в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Подготовка к реконстукции. Фото: Новини.LIVE

Аутентичные костюмы

Работа продумана до деталей, от локаций до костюмов, от застежки до ниточек, имеющих свое старое наследие. Однако даже в таких случаях порой приходится не все восстанавливать. По словам участника реконструкции Александра, некоторые вещи имеют "паспорта", подтверждающие их подлинность — включая датировку и археологические источники.

"На мне — лорика сегментата, броня римского воина. Это меч Гладус — короткий, эффективный, для колющих ударов. Щит — скутум. Именно так выглядела римская армия во времена Христа", — говорит Александр.

Участник Александр о своем костюме. Фото: Новини.LIVE

В субботу и большую часть воскресенья все желающие смогут почувствовать себя частью лагеря. Тем, кто пришел, с удовольствием расскажут об доспехах и оружии и даже дадут почувствовать себя легионером.

Большая реконструкция

Финальным аккордом станет масштабная Пасхальная реконструкция, которую проводят уже более 12 лет. В этом году она приобретает особое звучание — как приглашение к более глубокому осмыслению событий двухтысячелетней давности. В самом сердце современной Одессы оживет мир античности, где каждое движение, костюм или реплика — не просто декорация, а попытка почувствовать ход истории на ощупь.

"Здесь состоится большая пасхальная реконструкция. Представьте себе, вся Дерибасовская будет заполнена сценами. Это шесть больших сцен, где будут происходить различные действа. И все начнется с большого въезда Иисуса Христа в Иерусалим на живом осле", — рассказал организатор Анатолий.

Лагерь Римлян на Дерибасовской. Фото: Новини.LIVE

Афиша реконструкции. Фото: Новини.LIVE

Историческая реконструкция — не просто зрелищное событие, а настоящее путешествие во время. Что позволяет горожанам и гостям Одессы не только наблюдать, но и лично прикоснуться к прошлому, почувствовать ритм жизни римского легиона, окунуться в атмосферу античности и переосмыслить исторические моменты.

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