Ціни на продукти перед Великоднем в Одеському супермаркеті — наскільки все подорожчало

Стрибок цін перед Великоднем в Одесі — що подорожчало
Світле свято Великодня вже на порозі, і одесити починають активну підготовку: складають списки страв, планують великодній кошик і продумують меню на родинне застілля. Та цього року підготовка вимагає не лише часу й натхнення, а й значного бюджету. Ціни на продукти зростають буквально щодня.
Журналісти Новини.LIVE вирушили до одеського супермаркету, щоб зібрати актуальні ціни на продуктовий набір.
Овочі та фрукти
Великдень — це не лише паски, ковбаси і яйця. За традицією українці готують салати, закуски, запіканки, де без сезонних овочів — нікуди. Та цьогоріч, видно, навіть проста "вінегретна класика" стала розкішшю. На овочевих полицях вибір, здається, не змінився — картопля, буряк, морква, капуста є в кожному супермаркеті. Ціни на них залишаються більш-менш стабільними. Проте, як тільки йдеться про свіжі огірки, помідори чи перець — очі автоматично шукають цінник, а рука тягнеться не до кошика, а до калькулятора. У передвеликодній період саме теплична продукція тримає свою ціну на високому рівні.
Вартість овочів:
- Картопля біла — 32,90 грн/кг
- Картопля рожева — 43,90 грн/кг
- Цибуля ріпчаста — 16,90 грн/кг
- Капуста — 48,90 грн/кг
- Капуста броколі — 219,90 грн/кг
- Буряк — 25,90 грн/кг
- Морква — 44,90 грн/кг
- Помідори — 159,90 грн/кг
- Огірки — 184,90 грн/кг
- Редиска — 89,90 грн/кг
- Баклажани — 219,90 грн/кг
- Перець червоний — 209,90 грн/кг
- Перець жовтий — 209,90 грн/кг
З фруктами ситуація дещо краща, але не особливо багата: яблука домінують на прилавках. Екзотику на свято можна знайти, та от питання — чи вартує вона того. Адже за кошик винограду в 500 грамів, до прикладу, доведеться віддати суму, рівнопропорційну трьом кілограм яблук.
Вартість фруктів:
- Яблуко Голден — 49,90 грн/кг
- Яблуко Фуджі — 54,90 грн/кг
- Груша — 89,90 грн/кг
- Банани — 75,90 грн/кг
- Ківі — 159,90 грн/кг
- Ківі — 89,90 грн/500г
- Виноград — 159,90 грн/500г
Яйця на полицях магазину
Яйце — не просто продукт, а символ Великодня, без якого не уявити святковий кошик. І попри те, що у продажу зараз багато пропозицій, ціна на них — одна з найобговорюваніших. На щастя, супермаркети пропонує великий вибір на різний бюджет.
Вартість яєць
- Яйця, десяток — 58,90-78,89 грн.
Соняшникова олія
Без соняшникової олії — ані яєчні, ані м’ясного рулету. У передвеликодній період попит на неї традиційно зростає: господині готують смажене м’ясо, пиріжки, голубці. На щастя, сьогодні на полицях магазину можна знайти акційні пропозиції на олію. Вартість, звичайно, залишається різною, проте знижки значно красять цінники на прилавках.
Вартість олії
- Соняшникова олія — 57,60-77,80 грн/850 мл.
Молочна продукція в супермаркеті
Ще одна категорія, без якої важко уявити Великдень, — молочка. Вершки до кави, масло до паски, сир до запіканки чи паски — все це обов’язкове у великодньому кошику українців. Супермаркети традиційно пропонують великий вибір — від економваріантів до продукції преміумсегмента. Але ціни все одно змушують добре зважити, чи варто брати дорожчий бренд, чи обрати більш бюджетний.
Молочні продукти
- Молоко — 34,90-47,20 грн/900 мл
- Сметана — 52,90-81,20 грн/300 г
- Кисломолочний сир — 64,90-75,90 грн/330 г
- Вершкове масло — 66,90-106,10 грн/180 г
М'ясо в супермаркетах
Святковий стіл без м’яса — рідкість для української родини. Курятина як завжди залишається бюджетнішою альтернативою, особливо якщо готувати страви на велику родину. Утім, і тут не все просто. У передвеликодній період ціни на м’ясо кусаються. Найбільш це помітно у категорії філе та стегон — саме ті частини, які найчастіше купують українці.
Вартість м'яса
- Курка ціла — 98,40 грн/кг
- Спинки курячі — 54,50 грн/кг
- Хвостики курячі — 51,20 грн/кг
- Крило куряче — 99 грн/кг
- Чверть куряча — 87,40 грн/кг
- Стегно куряче — 150,30 грн/кг
- Філе куряче — 196,90 грн/кг
Ціни на продукти перед святами — завжди тема болюча. І цього року не стала винятком. Навіть базові товари тримають високою свою вартість, не кажучи вже про делікатеси, ковбаси чи м’ясо. Попри це, українці продовжують готуватися до Великодня з надією, що за святковим столом зберуться найближчі, і жоден цінник не зіпсує родинного тепла.
Раніше ми писали, чи можуть різко подорожчати яйця перед Великоднем. А також, про те що для крашанок на Великдень знадобиться лише одна спеція.
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