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Скачок цен перед Пасхой в Одессе — что подорожало

10 апреля 2025 20:11
Виктория Яслык - редактор
Виктория Яслык
редактор
Цены на продукты перед Пасхой в Одесском супермаркете – насколько все подорожало
Люди в супермаркете. Фото: Новини.LIVE
Виктория Яслык - редактор
Виктория Яслык
редактор

Светлый праздник Пасхи уже на пороге, и одесситы начинают активную подготовку: составляют списки блюд, планируют пасхальную корзину и продумывают меню на семейное застолье. Но в этом году подготовка требует не только времени и вдохновения, но и значительного бюджета. Цены на продукты растут буквально ежедневно.

Журналисты Новини.LIVE отправились в одесский супермаркет, чтобы собрать актуальные цены на продуктовый набор.

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Овощи и фрукты

Пасха  это не только куличи, колбасы и яйца. По традиции украинцы готовят салаты, закуски, запеканки, где без сезонных овощей никуда. Но в этом году, похоже, даже простая "винегретная классика" стала роскошью. На овощных полках выбор, кажется, не изменился картофель, свекла, морковь, капуста есть в каждом супермаркете. Цены на них остаются более или менее стабильными. Однако, как только речь заходит о свежих огурцах, помидорах или перце  глаза автоматически ищут ценник, а рука тянется не к корзине, а к калькулятору. В предпасхальный период именно тепличная продукция держит свою цену на высоком уровне.

Овощи на прилавке одесского супермаркета.
Овощи на прилавке одесского супермаркета. Фото: Новини.LIVE
Скачок цен перед Пасхой в Одессе — что подорожало - фото 2
Ассортимент перцев в магазине. Фото: Новини.LIVE

Стоимость овощей:

  • Картофель белый  32,90 грн/кг
  • Картофель розовый  43,90 грн/кг
  • Лук репчатый  16,90 грн/кг
  • Капуста 48,90 грн/кг
  • Капуста брокколи 219,90 грн/кг
  • Свёкла  25,90 грн/кг
  • Морковь 44,90 грн/кг
  • Помидоры 159,90 грн/кг
  • Огурцы 184,90 грн/кг
  • Редис  89,90 грн/кг
  • Баклажаны 219,90 грн/кг
  • Перец красный  209,90 грн/кг
  • Перец желтый  209,90 грн/кг
Асортимент овочів
Ассортимент овощей в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

С фруктами ситуация несколько лучше, но не особо богатая: яблоки доминируют на прилавках. Экзотику на праздник можно найти, но вот вопрос стоит ли она того. Ведь за корзину винограда в 500 граммов, к примеру, придется отдать сумму, равно пропорциональную трем килограммам яблок.

Стоимость фруктов:

  • Яблоко Голден 49,90 грн/кг
  • Яблоко Фуджи 54,90 грн/кг
  • Груша  89,90 грн/кг
  • Бананы 75,90 грн/кг
  • Киви 159,90 грн/кг
  • Киви  89,90 грн/500г
  • Виноград 159,90 грн/500г
Фрукти на прилавках магазину
Ассортимент фруктов. Фото: Новини.LIVE

Яйца на полках магазина

Яйцо  не просто продукт, а символ Пасхи, без которого не представить праздничную корзину. И несмотря на то, что в продаже сейчас много предложений, цена на них  одна из самых обсуждаемых. К счастью, супермаркеты предлагает большой выбор на разный бюджет.

Стоимость яиц

  • Яйца десяток  58,90-78,89 грн
Яйця на прилавках магазину
Цена на яйца в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Подсолнечное масло

Без подсолнечного масла — ни яичницы, ни мясного рулета. В предпасхальный период спрос на него традиционно растет: хозяйки готовят жареное мясо, пирожки, голубцы. К счастью, сегодня на полках магазина можно найти акционные предложения за масло, стоимость, конечно, остается разной, однако скидки значительно красят ценники на прилавках.

Стоимость масла

  • Подсолнечное масло  57,60-77,80 грн/850 мл
Олія на прилавках магазину
Ассортимент подсолнечного масла. Фото: Новини.LIVE

Молочная продукция в супермаркете

Еще одна категория, без которой трудно представить Пасху, молочка. Сливки к кофе, масло к куличу, творог к запеканке или пасхе  все это обязательно в пасхальной корзине украинцев. Супермаркеты традиционно предлагают большой выбор экономвариантов к продукции премиум-сегмента. Но цены все равно заставляют хорошо взвесить, стоит ли брать более дорогой бренд или выбрать более бюджетный.

Молочные продукты

  • Молоко  34,90-47,20 грн/900 мл
  • Сметана 52,90-81,20 грн/300 г
  • Творог кисломолочный 64,90-75,90 грн/330 г
  • Сливочное масло 66,90-106,10 грн/180 г
Молочка на прилавках магазину
Сметана на прилавках магазина. Фото: Новини.LIVE

Мясо в супермаркетах

Праздничный стол без мяса  редкость для украинской семьи. Курятина, как всегда, остается более бюджетной альтернативой, особенно если готовить блюда на большую семью. Впрочем, и здесь не все просто. В предпасхальный период цены на мясо кусаются. Наиболее это заметно в категории филе и бедер  именно те части, которые чаще всего покупают украинцы.

Стоимость мяса

  • Курица целая 98,40 грн/кг
  • Спинки куриные  54,50 грн/кг
  • Хвостики куриные 51,20 грн/кг
  • Крыло куриное 99 грн/кг
  • Четверть куриная  87,40 грн/кг
  • Бедро куриное  150,30 грн/кг
  • Филе куриное 196,90 грн/кг
Мясо на прилавках магазину
Ассортимент курятины в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Цены на продукты перед праздниками  всегда тема болезненная. И в этом году не стали исключением. Даже базовые товары держат высокую свою стоимость, не говоря уже о деликатесах, колбасах или мясе. Несмотря на это, украинцы продолжают готовиться к Пасхе с надеждой, что за праздничным столом соберутся самые близкие, и ни один ценник не испортит семейного тепла.

Ранее мы писали, могут ли резко подорожать яйца перед Пасхой. А также о том, что для яиц на Пасху понадобится только одна специя.

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