Цены на продукты перед Пасхой в Одесском супермаркете – насколько все подорожало

Люди в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Светлый праздник Пасхи уже на пороге, и одесситы начинают активную подготовку: составляют списки блюд, планируют пасхальную корзину и продумывают меню на семейное застолье. Но в этом году подготовка требует не только времени и вдохновения, но и значительного бюджета. Цены на продукты растут буквально ежедневно.

Журналисты Новини.LIVE отправились в одесский супермаркет, чтобы собрать актуальные цены на продуктовый набор.

Реклама

Читайте также:

Овощи и фрукты

Пасха — это не только куличи, колбасы и яйца. По традиции украинцы готовят салаты, закуски, запеканки, где без сезонных овощей — никуда. Но в этом году, похоже, даже простая "винегретная классика" стала роскошью. На овощных полках выбор, кажется, не изменился — картофель, свекла, морковь, капуста есть в каждом супермаркете. Цены на них остаются более или менее стабильными. Однако, как только речь заходит о свежих огурцах, помидорах или перце — глаза автоматически ищут ценник, а рука тянется не к корзине, а к калькулятору. В предпасхальный период именно тепличная продукция держит свою цену на высоком уровне.

Овощи на прилавке одесского супермаркета. Фото: Новини.LIVE

Ассортимент перцев в магазине. Фото: Новини.LIVE

Стоимость овощей:

Картофель белый — 32,90 грн/кг

32,90 грн/кг Картофель розовый — 43,90 грн/кг

43,90 грн/кг Лук репчатый — 16,90 грн/кг

16,90 грн/кг Капуста — 48,90 грн/кг

48,90 грн/кг Капуста брокколи — 219,90 грн/кг

219,90 грн/кг Свёкла — 25,90 грн/кг

25,90 грн/кг Морковь — 44,90 грн/кг

44,90 грн/кг Помидоры — 159,90 грн/кг

159,90 грн/кг Огурцы — 184,90 грн/кг

184,90 грн/кг Редис — 89,90 грн/кг

89,90 грн/кг Баклажаны — 219,90 грн/кг

219,90 грн/кг Перец красный — 209,90 грн/кг

209,90 грн/кг Перец желтый — 209,90 грн/кг

Ассортимент овощей в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

С фруктами ситуация несколько лучше, но не особо богатая: яблоки доминируют на прилавках. Экзотику на праздник можно найти, но вот вопрос — стоит ли она того. Ведь за корзину винограда в 500 граммов, к примеру, придется отдать сумму, равно пропорциональную трем килограммам яблок.

Стоимость фруктов:

Яблоко Голден — 49,90 грн/кг

49,90 грн/кг Яблоко Фуджи — 54,90 грн/кг

54,90 грн/кг Груша — 89,90 грн/кг

89,90 грн/кг Бананы — 75,90 грн/кг

75,90 грн/кг Киви — 159,90 грн/кг

159,90 грн/кг Киви — 89,90 грн/500г

89,90 грн/500г Виноград — 159,90 грн/500г

Ассортимент фруктов. Фото: Новини.LIVE

Яйца на полках магазина

Яйцо — не просто продукт, а символ Пасхи, без которого не представить праздничную корзину. И несмотря на то, что в продаже сейчас много предложений, цена на них — одна из самых обсуждаемых. К счастью, супермаркеты предлагает большой выбор на разный бюджет.

Стоимость яиц

Яйца десяток — 58,90-78,89 грн

Цена на яйца в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Подсолнечное масло

Без подсолнечного масла — ни яичницы, ни мясного рулета. В предпасхальный период спрос на него традиционно растет: хозяйки готовят жареное мясо, пирожки, голубцы. К счастью, сегодня на полках магазина можно найти акционные предложения за масло, стоимость, конечно, остается разной, однако скидки значительно красят ценники на прилавках.

Стоимость масла

Подсолнечное масло — 57,60-77,80 грн/850 мл

Ассортимент подсолнечного масла. Фото: Новини.LIVE

Молочная продукция в супермаркете

Еще одна категория, без которой трудно представить Пасху, — молочка. Сливки к кофе, масло к куличу, творог к запеканке или пасхе — все это обязательно в пасхальной корзине украинцев. Супермаркеты традиционно предлагают большой выбор экономвариантов к продукции премиум-сегмента. Но цены все равно заставляют хорошо взвесить, стоит ли брать более дорогой бренд или выбрать более бюджетный.

Молочные продукты

Молоко — 34,90-47,20 грн/900 мл

34,90-47,20 грн/900 мл Сметана — 52,90-81,20 грн/300 г

52,90-81,20 грн/300 г Творог кисломолочный — 64,90-75,90 грн/330 г

64,90-75,90 грн/330 г Сливочное масло — 66,90-106,10 грн/180 г

Сметана на прилавках магазина. Фото: Новини.LIVE

Мясо в супермаркетах

Праздничный стол без мяса — редкость для украинской семьи. Курятина, как всегда, остается более бюджетной альтернативой, особенно если готовить блюда на большую семью. Впрочем, и здесь не все просто. В предпасхальный период цены на мясо кусаются. Наиболее это заметно в категории филе и бедер — именно те части, которые чаще всего покупают украинцы.

Стоимость мяса

Курица целая — 98,40 грн/кг

98,40 грн/кг Спинки куриные — 54,50 грн/кг

54,50 грн/кг Хвостики куриные — 51,20 грн/кг

51,20 грн/кг Крыло куриное — 99 грн/кг

99 грн/кг Четверть куриная — 87,40 грн/кг

87,40 грн/кг Бедро куриное — 150,30 грн/кг

150,30 грн/кг Филе куриное — 196,90 грн/кг

Ассортимент курятины в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Цены на продукты перед праздниками — всегда тема болезненная. И в этом году не стали исключением. Даже базовые товары держат высокую свою стоимость, не говоря уже о деликатесах, колбасах или мясе. Несмотря на это, украинцы продолжают готовиться к Пасхе с надеждой, что за праздничным столом соберутся самые близкие, и ни один ценник не испортит семейного тепла.

Ранее мы писали, могут ли резко подорожать яйца перед Пасхой. А также о том, что для яиц на Пасху понадобится только одна специя.