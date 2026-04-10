Одеські храми перевіряють на безпеку: головні цілі та завдання

Напередодні Великодня фахівці ДСНС провели масштабні огляди релігійних споруд по всій Одеській області. Рятувальники приділили увагу не лише справності вогнегасників, а й підготовці персоналу до роботи в умовах воєнного стану. Особливий акцент зробили на алгоритмах дій під час повітряних тривог та виявленні небезпечних пасток.

Журналісти Новини.LIVE побували в одному із храмів та на власні очі побачили, як проходить перевірка.

Масштабні перевірки храмів

В Одеській області налічується величезна кількість культових споруд різних конфесій, і кожна з них потребує пильного нагляду. Інспектори ДСНС особисто відвідали сотні об'єктів, щоб перевірити шляхи евакуації та навчити людей основам пожежної безпеки. Під час обстежень фахівці звертали увагу на наявність захисних споруд та справність систем оповіщення. Головне завдання таких візитів — зробити перебування людей у храмах максимально безпечним під час святкових літургій.

"На території Одеської області проведено близько 500 обстежень культових споруд різних конфесій. Основними недоліками є відсутність систем протипожежного захисту та блискавкозахисту, водночас храми забезпечені первинними засобами пожежогасіння. Ми відпрацьовуємо з персоналом навички дій при повітряній тривозі та правила ліквідації незвичайних ситуацій", — розповів заступник начальника Одеського районного управління Михайло Гоголь.

Підступні знахідки

Окрім загрози вогню, надзвичайно актуальною залишається мінна безпека через постійні провокації ворога. Рятувальники застерігають, що зловмисники можуть використовувати людні місця для залишення небезпечних предметів. Досвід минулих років свідчить, що вибухівку часто маскують під звичайні побутові речі, які не викликають підозри. Саме тому пильність кожного прихожанина та працівника церкви зараз є критично важливою для збереження життя.

"З досвіду попередніх років, вибухонебезпечні предмети можуть бути замасковані під різні речі. Траплялися випадки, коли знаходили міни-пастки у вигляді дитячих іграшок, коробок чи особистих речей у пакетах. Ми наголошуємо на важливості виявлення таких підозрілих предметів під час богослужінь, адже вони можуть нести пряму загрозу здоров’ю людей", — додав офіцер-рятувальник.

Безпека у соборі

У кафедральному соборі Різдва Христового ПЦУ до безпекових заходів ставляться з особливою відповідальністю та розумінням ризиків. Найбільша небезпека під час святкувань традиційно пов'язана з використанням відкритого вогню та великим скупченням людей. Настоятель собору запевняє, що кожен підсвічник перебуває під наглядом, аби уникнути випадкового загоряння одягу. Також у храмі чітко знають, як діяти, якщо хтось залишить підозрілу сумку чи пакунок без нагляду.

"Ми забезпечуємо, щоб біля кожного підсвічника була людина, бо свічки можуть плавитися і падати, створюючи ризик пожежі. Також просимо жінок бути уважними з розпущеним волоссям. Якщо наші прихожани бачать у храмі предмети "нецерковного" призначення, ми негайно сповіщаємо ДСНС і поліцію, огороджуємо місце та евакуюємо людей", — пояснив настоятель собору протоієрей Теодор Оробець.

Як повідомляли Новини.LIVE, 5 квітня, католики святкували Воскресіння Христове. У центрі Одеси з цієї нагоди провели "Великодню реконструкцію". На Дерибасівській відтворили події останніх днів життя Ісуса Христа. До дійства долучилися десятки учасників, а глядачі спостерігали за ним просто неба.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі та області на вихідні посилять заходи безпеки. Правоохоронці чергуватимуть біля храмів та у людних місцях. Можливі вибіркові перевірки речей громадян. Комендантська година діятиме без змін.