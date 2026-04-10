Одесские храмы проверяют на безопасность: главные цели и задачи

Накануне Пасхи специалисты ГСЧС провели масштабные осмотры религиозных сооружений по всей Одесской области. Спасатели уделили внимание не только исправности огнетушителей, но и подготовке персонала к работе в условиях военного положения. Особый акцент сделали на алгоритмах действий во время воздушных тревог и выявлении опасных ловушек.

Журналисты Новини.LIVE побывали в одном из храмов и воочию увидели, как проходит проверка.

Масштабные проверки храмов

В Одесской области насчитывается огромное количество культовых сооружений различных конфессий, и каждое из них требует пристального надзора. Инспекторы ГСЧС лично посетили сотни объектов, чтобы проверить пути эвакуации и обучить людей основам пожарной безопасности. Во время обследований специалисты обращали внимание на наличие защитных сооружений и исправность систем оповещения. Главная задача таких визитов — сделать пребывание людей в храмах максимально безопасным во время праздничных литургий.

"На территории Одесской области проведено около 500 обследований культовых сооружений различных конфессий. Основными недостатками являются отсутствие систем противопожарной защиты и молниезащиты, в то же время храмы обеспечены первичными средствами пожаротушения. Мы отрабатываем с персоналом навыки действий при воздушной тревоге и правила ликвидации необычных ситуаций", — рассказал заместитель начальника Одесского районного управления Михаил Гоголь.

Коварные находки

Кроме угрозы огня, чрезвычайно актуальной остается минная безопасность из-за постоянных провокаций врага. Спасатели предупреждают, что злоумышленники могут использовать людные места для оставления опасных предметов. Опыт прошлых лет свидетельствует, что взрывчатку часто маскируют под обычные бытовые вещи, которые не вызывают подозрения. Именно поэтому бдительность каждого прихожанина и работника церкви сейчас критически важна для сохранения жизни.

"По опыту предыдущих лет, взрывоопасные предметы могут быть замаскированы под разные вещи. Были случаи, когда находили мины-ловушки в виде детских игрушек, коробок или личных вещей в пакетах. Мы подчеркиваем важность выявления таких подозрительных предметов во время богослужений, ведь они могут нести прямую угрозу здоровью людей", — добавил офицер-спасатель.

Безопасность в соборе

В кафедральном соборе Рождества Христова ПЦУ к мерам безопасности относятся с особой ответственностью и пониманием рисков. Наибольшая опасность во время празднований традиционно связана с использованием открытого огня и большим скоплением людей. Настоятель собора уверяет, что каждый подсвечник находится под наблюдением, чтобы избежать случайного возгорания одежды. Также в храме четко знают, как действовать, если кто-то оставит подозрительную сумку или пакет без присмотра.

"Мы обеспечиваем, чтобы у каждого подсвечника был человек, потому что свечи могут плавиться и падать, создавая риск пожара. Также просим женщин быть внимательными с распущенными волосами. Если наши прихожане видят в храме предметы "нецерковного" назначения, мы немедленно извещаем ГСЧС и полицию, ограждаем место и эвакуируем людей", — пояснил настоятель собора протоиерей Теодор Оробец.

