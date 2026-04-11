В Одессе изменят движение транспорта из-за пасхальных мероприятий

В центре Одессы на Пасху временно изменят движение общественного транспорта из-за проведения праздничных мероприятий в городе. Ограничения будут действовать 12 апреля с утра и коснутся нескольких популярных маршрутов.

Изменения движения транспорта в Одессе на Пасху

В горсовете уточнили, что изменения введут с 07:00 до 14:00 на улице Пастера.

В частности, автобусы №168, 240 и 250 при движении от Пересыпских мостов будут объезжать участок через улицу Старопортофранковскую, после чего будут возвращаться на свои привычные маршруты.

Маршруты №105, 111, 121, 145, 146 и 242 по направлению к улице Преображенской также изменят движение. Они будут курсировать через спуск Вячеслава Блажко, далее — по улицам Софиевской и Преображенской.

Читайте также:

Отдельно изменится конечная остановка автобуса №127. На время проведения мероприятий ее перенесут от "Инфекционной больницы" до "Украинского театра".

Водителям и пассажирам советуют учесть эти изменения при планировании поездок, ведь в центре города возможны задержки движения.

Ограничения на Пасху в Одессе

Ранее Новини.LIVE писали, что в Одессе на Пасху 2026 года комендантский час будет действовать без изменений — с полуночи до 05:00, поэтому ночные богослужения будут ограничены. В этот период пребывание на улице запрещено, кроме случаев со специальными пропусками.

В городе усилят меры безопасности: возле храмов, в центре и на побережье будут дежурить дополнительные патрули полиции и нацгвардии, возможны выборочные проверки вещей. Правоохранители также призывают избегать массовых скоплений, а освящение куличей планируют проводить в течение дня, чтобы развести потоки людей. В случае воздушной тревоги службы будут останавливать, а посетителей храмов будут направлять в укрытия.

Кроме того, Новини.LIVE информировали, что накануне Пасхи специалисты ГСЧС провели масштабные осмотры религиозных сооружений по всей Одесской области. Во время обследований специалисты обращали внимание на наличие защитных сооружений и исправность систем оповещения.