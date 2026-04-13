В Одессе меняют движение троллейбусов: работа электротранспорта

Троллейбус в Одессу. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 13 апреля, в Одессе часть общественного транспорта временно изменила схемы движения. Некоторые троллейбусы курсируют только до площади Независимости. В то же время в городе оставили бесплатные социальные автобусы с четким расписанием.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Одесский городской совет.

Изменение движения

Троллейбусные маршруты №7 и №12 временно сокращены. Они курсируют только до площади Независимости. Несмотря на это, электротранспорт в городе продолжает работать. Интервал движения составляет от 15 до 35 минут, поэтому возможны задержки.

Какие трамваи работают

В городе курсируют такие трамвайные маршруты:

№5 "Аркадия — Автовокзал"

№7 "Херсонский сквер — 11 ст. Люстдорфской дороги"

№10 "И. Рабина — пл. Старосенная"

№11 "пл. Старосенная — пл. Алексеевская"

№12 "Херсонский сквер — Слободской рынок"

№15 "пл. Алексеевская — Слободской рынок"

№17 "Куликово поле — 11 станция Большого Фонтана"

№21 "пл. Тираспольская — Застава 2"

№28 "парк Шевченко — ул. Пастера"

Какие троллейбусы на маршрутах

Сегодня работают такие троллейбусные маршруты:

№3 "парк Шевченко — Застава 1"

№7 "ул. Архитекторская — ул. Новосельского" (с изменениями)

№9 "Инглези — ул. Ришельевская"

№10 "Инглези — ул. Приморская"

№12 "ул. Архитекторская — Центральный аэропорт" (с изменениями)

Бесплатные автобусы

В городе продолжают работать социальные автобусы по четырем направлениям.

Маршрут С2 "Железнодорожный вокзал — ул. Семена Палия". Рейсы утром начинаются с 06:00, далее — примерно каждые 30-60 минут. Последние отправления - около 19:50-20:50 в зависимости от направления.

Маршрут С3 "ул. Рихтера — ул. Дегтярная". Курсирует с 06:45 до вечера. Интервал — около 30 минут в утренние и дневные часы.

Маршрут С4 "Тираспольское шоссе — ул. Дегтярная". Есть несколько рейсов утром, днем и вечером. Часть автобусов едет до Западного кладбища — такие рейсы обозначены буквой "К".

Маршрут №8 (троллейбус) "Суперфосфатный завод — Железнодорожный вокзал". Один из самых частых маршрутов: отправление примерно каждые 15-25 минут с утра до вечера.

Справка для пассажиров

Расписание движения является ориентировочным. Оно не учитывает пробки, изменение дорожной ситуации или технические неисправности транспорта. Детали можно узнать в информационном центре по телефонам: (048) 717-54-54-54 и (048) 717-54-77. Диспетчеры работают в будни с 08:00 до 20:00.

