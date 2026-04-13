В Одессе все школьники будут ездить бесплатно: новые правила
В Одессе все ученики с 1 по 11 класс имеют право на бесплатный проезд в городском электротранспорте. Льгота действует на трамваи и троллейбусы до завершения военного положения. Воспользоваться ею можно через цифровой "Мрия-ID" или бумажную справку из школы.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Одесскую городскую военную администрацию.
Бесплатный проезд
Ученики могут пользоваться электронным документом "Мрия-ID" в мобильном приложении. Его достаточно показать контролеру во время поездки, чтобы не оплачивать проезд. В городе постепенно внедряют систему — 28 школ уже работают в "Мрии", еще 87 подали заявки. Более 5 300 учеников уже пользуются цифровыми идентификаторами.
Бумажная справка
Если школа еще не подключена к цифровой системе, школьники могут ездить за бумажной справкой. Такой документ выдает учебное заведение. Сейчас более 28,5 тысяч детей уже получили бумажные подтверждения права на бесплатный проезд.
Что должно быть в справке
В документе обязательно указывают:
- фамилия, имя, отчество (при наличии) ученика;
- дата рождения;
- дата выдачи документа;
- название учреждения общего среднего образования г. Одессы, в котором учится ученик;
- класс, в котором учится ученик;
- наименование территориальной громады;
- фото ученика.
Без этих данных справка не считается действительной для проезда.
Как оформить
Если ученик не имеет ни "Мрия-ID", ни бумажной справки, родителям нужно обратиться к директору школы. Именно учебное заведение оформляет необходимые документы.
Какие трамваи и троллейбусы работают
Отметим, после долгого простоя в Одессе частично возобновили движение электротранспорта. Интервал составляет от 15 до 35 минут, поэтому возможны задержки.
Трамвайные маршруты:
- №5 "Аркадия — Автовокзал"
- №7 "Херсонский сквер — 11 ст. Люстдорфской дороги"
- №10 "И. Рабина — пл. Старосенная"
- №11 "пл. Старосенная — пл. Алексеевская"
- №12 "Херсонский сквер — Слободской рынок"
- №15 "пл. Алексеевская — Слободской рынок"
- №17 "Куликово поле — 11 станция Большого Фонтана"
- №21 "пл. Тираспольская — Застава 2"
- №28 "парк Шевченко — ул. Пастера"
Троллейбусные маршруты:
- №3 "парк Шевченко — Застава 1"
- №7 "ул. Архитекторская — ул. Новосельского" (с изменениями)
- №9 "Инглези — ул. Ришельевская"
- №10 "Инглези — ул. Приморская"
- №12 "ул. Архитекторская — Центральный аэропорт" (с изменениями)
Как сообщали Новини.LIVE, что в апреле тарифы на общественный транспорт в Одессе не изменились. В то же время часть города фактически пользуется бесплатным проездом. Это связано с тем, что электротранспорт до сих пор не работает в полном объеме.
Читайте Новини.LIVE!