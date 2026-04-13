Главная Одесса В Одессе все школьники будут ездить бесплатно: новые правила

В Одессе все школьники будут ездить бесплатно: новые правила

Дата публикации 13 апреля 2026 13:55
В Одессе все школьники будут ездить бесплатно: новые правила
Одесский троллейбус. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе все ученики с 1 по 11 класс имеют право на бесплатный проезд в городском электротранспорте. Льгота действует на трамваи и троллейбусы до завершения военного положения. Воспользоваться ею можно через цифровой "Мрия-ID" или бумажную справку из школы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Одесскую городскую военную администрацию.

Бесплатный проезд

Ученики могут пользоваться электронным документом "Мрия-ID" в мобильном приложении. Его достаточно показать контролеру во время поездки, чтобы не оплачивать проезд. В городе постепенно внедряют систему — 28 школ уже работают в "Мрии", еще 87 подали заявки. Более 5 300 учеников уже пользуются цифровыми идентификаторами.

Бумажная справка

Если школа еще не подключена к цифровой системе, школьники могут ездить за бумажной справкой. Такой документ выдает учебное заведение. Сейчас более 28,5 тысяч детей уже получили бумажные подтверждения права на бесплатный проезд.

Что должно быть в справке

В документе обязательно указывают:

  • фамилия, имя, отчество (при наличии) ученика;
  • дата рождения;
  • дата выдачи документа;
  • название учреждения общего среднего образования г. Одессы, в котором учится ученик;
  • класс, в котором учится ученик;
  • наименование территориальной громады;
  • фото ученика.

Без этих данных справка не считается действительной для проезда.

Как оформить

Если ученик не имеет ни "Мрия-ID", ни бумажной справки, родителям нужно обратиться к директору школы. Именно учебное заведение оформляет необходимые документы.

Какие трамваи и троллейбусы работают

Отметим, после долгого простоя в Одессе частично возобновили движение электротранспорта. Интервал составляет от 15 до 35 минут, поэтому возможны задержки.

Трамвайные маршруты:

  • №5 "Аркадия — Автовокзал"
  • №7 "Херсонский сквер — 11 ст. Люстдорфской дороги"
  • №10 "И. Рабина — пл. Старосенная"
  • №11 "пл. Старосенная — пл. Алексеевская"
  • №12 "Херсонский сквер — Слободской рынок"
  • №15 "пл. Алексеевская — Слободской рынок"
  • №17 "Куликово поле — 11 станция Большого Фонтана"
  • №21 "пл. Тираспольская — Застава 2"
  • №28 "парк Шевченко — ул. Пастера"

Троллейбусные маршруты:

  • №3 "парк Шевченко — Застава 1"
  • №7 "ул. Архитекторская — ул. Новосельского" (с изменениями)
  • №9 "Инглези — ул. Ришельевская"
  • №10 "Инглези — ул. Приморская"
  • №12 "ул. Архитекторская — Центральный аэропорт" (с изменениями)

Как сообщали Новини.LIVE, что в апреле тарифы на общественный транспорт в Одессе не изменились. В то же время часть города фактически пользуется бесплатным проездом. Это связано с тем, что электротранспорт до сих пор не работает в полном объеме.

Также Новини.LIVE писали, что жителям Черноморска придется платить больше за поездки в пригородном транспорте. Перевозчики повышают тарифы сразу на нескольких популярных маршрутах. Новые цены начнут действовать уже с 15 апреля. Подорожание объясняют ростом расходов на перевозки.

Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
