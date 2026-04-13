В Одессе все школьники будут ездить бесплатно: новые правила

Одесский троллейбус.

В Одессе все ученики с 1 по 11 класс имеют право на бесплатный проезд в городском электротранспорте. Льгота действует на трамваи и троллейбусы до завершения военного положения. Воспользоваться ею можно через цифровой "Мрия-ID" или бумажную справку из школы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Одесскую городскую военную администрацию.

Бесплатный проезд

Ученики могут пользоваться электронным документом "Мрия-ID" в мобильном приложении. Его достаточно показать контролеру во время поездки, чтобы не оплачивать проезд. В городе постепенно внедряют систему — 28 школ уже работают в "Мрии", еще 87 подали заявки. Более 5 300 учеников уже пользуются цифровыми идентификаторами.

Бумажная справка

Если школа еще не подключена к цифровой системе, школьники могут ездить за бумажной справкой. Такой документ выдает учебное заведение. Сейчас более 28,5 тысяч детей уже получили бумажные подтверждения права на бесплатный проезд.

Что должно быть в справке

В документе обязательно указывают:

фамилия, имя, отчество (при наличии) ученика;

дата рождения;

дата выдачи документа;

название учреждения общего среднего образования г. Одессы, в котором учится ученик;

класс, в котором учится ученик;

наименование территориальной громады;

фото ученика.

Без этих данных справка не считается действительной для проезда.

Как оформить

Если ученик не имеет ни "Мрия-ID", ни бумажной справки, родителям нужно обратиться к директору школы. Именно учебное заведение оформляет необходимые документы.

Какие трамваи и троллейбусы работают

Отметим, после долгого простоя в Одессе частично возобновили движение электротранспорта. Интервал составляет от 15 до 35 минут, поэтому возможны задержки.

Трамвайные маршруты:

№5 "Аркадия — Автовокзал"

№7 "Херсонский сквер — 11 ст. Люстдорфской дороги"

№10 "И. Рабина — пл. Старосенная"

№11 "пл. Старосенная — пл. Алексеевская"

№12 "Херсонский сквер — Слободской рынок"

№15 "пл. Алексеевская — Слободской рынок"

№17 "Куликово поле — 11 станция Большого Фонтана"

№21 "пл. Тираспольская — Застава 2"

№28 "парк Шевченко — ул. Пастера"

Троллейбусные маршруты:

№3 "парк Шевченко — Застава 1"

№7 "ул. Архитекторская — ул. Новосельского" (с изменениями)

№9 "Инглези — ул. Ришельевская"

№10 "Инглези — ул. Приморская"

№12 "ул. Архитекторская — Центральный аэропорт" (с изменениями)

