Головна Одеса З Одеси до Чорноморська подорожчає проїзд: нова вартість

З Одеси до Чорноморська подорожчає проїзд: нова вартість

Дата публікації: 13 квітня 2026 12:03
Автобус Чорноморськ-Одеса. Фото ілюстративне: Chornomorsk/Instagram

Жителям Чорноморська доведеться платити більше за поїздки у приміському транспорті. Перевізники підвищують тарифи одразу на кількох популярних маршрутах. Нові ціни почнуть діяти вже з 15 квітня. Подорожчання пояснюють зростанням витрат на перевезення.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на місцеві ЗМІ.

Проїзд з Чорноморська

З середи, 15 квітня, зміниться вартість проїзду на маршруті №25 "Чорноморськ–Одеса". Квиток подорожчає з 50 грн до 65 грн. Крім того, підвищення торкнеться і маршруту №20 "Чорноморськ–Великодолинське". Тут новий тариф становитиме 30 грн.

Перевізники кажуть, що перегляд цін є вимушеним. За їхніми словами, зросли витрати на пальне, технічне обслуговування транспорту та інші складові, необхідні для роботи маршрутів.

Інші подорожчання

Зазначимо, раніше в області вже піднімали тарифи на міжміські перевезення. Зокрема, з 7 квітня подорожчав проїзд на маршруті Рені — Одеса: квиток зріс із 600 до 780 гривень. Це один із найдовших напрямків — близько 270–280 кілометрів, тому він одним із перших відреагував на зростання витрат перевізників. Також підвищили ціни на коротшому маршруті Рені — Ізмаїл, де проїзд зріс зі 150 до 200 гривень. Водночас напрямок Одеса — Ізмаїл поки залишився без змін — поїздка там коштує близько 500 гривень.

Крім того, ще на початку року подорожчав проїзд на маршруті Білгород-Дністровський — Одеса. Із 10 січня вартість квитка зросла зі 160 до 200 гривень. Перевізники пояснюють такі зміни насамперед подорожчанням пального та загальним зростанням витрат на обслуговування рейсів.

Як повідомляли Новини.LIVE, що у квітні тарифи на громадський транспорт в Одесі не змінилися. Водночас частина міста фактично користується безкоштовним проїздом. Це пов’язано з тим, що електротранспорт досі не працює в повному обсязі.

Також Новини.LIVE писали, що 13 квітня, в Одесі частина громадського транспорту тимчасово змінила схеми руху. Деякі тролейбуси курсують лише до площі Незалежності. Водночас у місті залишили безкоштовні соціальні автобуси з чітким розкладом.

Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
