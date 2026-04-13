Из Одессы в Черноморск подорожает проезд: новая стоимость

Из Одессы в Черноморск подорожает проезд: новая стоимость

Дата публикации 13 апреля 2026 12:03
Из Одессы в Черноморск подорожает проезд: новая стоимость
Автобус Черноморск-Одесса. Фото иллюстративное: Chornomorsk/Instagram

Жителям Черноморска придется платить больше за поездки в пригородном транспорте. Перевозчики повышают тарифы сразу на нескольких популярных маршрутах. Новые цены начнут действовать уже с 15 апреля. Подорожание объясняют ростом расходов на перевозки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на местные СМИ.

Проезд из Черноморска

Со среды, 15 апреля, изменится стоимость проезда на маршруте №25 "Черноморск-Одесса". Билет подорожает с 50 грн до 65 грн. Кроме того, повышение коснется и маршрута №20 "Черноморск-Великодолинское". Здесь новый тариф составит 30 грн.

Перевозчики говорят, что пересмотр цен является вынужденным. По их словам, выросли расходы на топливо, техническое обслуживание транспорта и другие составляющие, необходимые для работы маршрутов.

Другие подорожания

Отметим, ранее в области уже поднимали тарифы на междугородние перевозки. В частности, с 7 апреля подорожал проезд на маршруте Рени — Одесса: билет вырос с 600 до 780 гривен. Это одно из самых длинных направлений — около 270-280 километров, поэтому он одним из первых отреагировал на рост расходов перевозчиков. Также повысили цены на более коротком маршруте Рени — Измаил, где проезд вырос со 150 до 200 гривен. В то же время направление Одесса — Измаил пока осталось без изменений — поездка там стоит около 500 гривен.

Кроме того, еще в начале года подорожал проезд на маршруте Белгород-Днестровский — Одесса. С 10 января стоимость билета выросла со 160 до 200 гривен. Перевозчики объясняют такие изменения прежде всего подорожанием топлива и общим ростом расходов на обслуживание рейсов.

Как сообщали Новини.LIVE, что в апреле тарифы на общественный транспорт в Одессе не изменились. В то же время часть города фактически пользуется бесплатным проездом. Это связано с тем, что электротранспорт до сих пор не работает в полном объеме.

Также Новини.LIVE писали, что 13 апреля, в Одессе часть общественного транспорта временно изменила схемы движения. Некоторые троллейбусы курсируют только до площади Независимости. В то же время в городе оставили бесплатные социальные автобусы с четким расписанием.

Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
Реклама

