Отключение света в Одессе: какие будут графики в понедельник

Отключение света в Одессе: какие будут графики в понедельник

Дата публикации 19 апреля 2026 20:29
Дом в Одессе без света. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В понедельник, 20 апреля, в Одессе и Одесском районе продолжат действовать стабилизационные отключения. Свет будут включать и отключать по графикам, которые могут меняться в течение дня.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт ДТЭК.

Отключение света в Одесской области

Энергетики отмечают, что команды Укрэнерго могут меняться в течение дня. Если это произойдет, графики для области также обновят или введут экстренные отключения. Именно поэтому жителей просят проверять актуальную информацию на сайте оператора ДТЭК.

Как узнать, когда появится электроэнергия

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Тариф на электроэнергию в апреле

Одесситы будут платить за электроэнергию в апреле по старым тарифам. Население платит 4,32 грн за кВт/ч, а ночью по двухзонному счетчику — 2,16 грн. Для бизнеса базовая цена составляет 686,23 грн за МВт/ч без НДС, со скидкой для отдельных предприятий — 359,55 грн.

Уничтоженные электростанции в Одесской области

Одесская область остается одним из самых сложных регионов Украины по ситуации с электроснабжением. После массированных ударов по энергетическим объектам система работает с ограничениями, а сеть не может передавать необходимые объемы электроэнергии.

По данным энергетиков, с середины декабря в Одесской области повреждены или разрушены 34 крупные подстанции. Это почти половина их общего количества. Некоторые объекты подверглись нескольким атакам.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Одессе все ученики с 1 по 11 класс имеют право на бесплатный проезд в городском электротранспорте. Льгота действует на трамваи и троллейбусы до завершения военного положения. Воспользоваться ею можно через цифровой "Мрия-ID" или бумажную справку из школы.

Также Новини.LIVE писали, что на юге Одесской области подорожали автобусные билеты. С 7 апреля значительно выросла стоимость проезда на популярном маршруте Рени — Одесса. Билет подорожал с 600 до 780 гривен. Также подняли цены Рени — Измаил. Стоимость выросла со 150 до 200 гривен. Кроме этого, с 15 апреля, изменилась стоимость проезда на маршруте №25 "Черноморск-Одесса". Билет подорожал с 50 грн до 65 грн. Повышение коснулось и маршрута №20 "Черноморск-Великодолинское". Здесь новый тариф будет составлять 30 грн.

Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Лилия Швец
