Отключение света в Одессе: ситуация в энергосистеме завтра

Фонарь в Одессе.

Ситуация с электроснабжением в Одесском регионе остается нестабильной. Несмотря на круглосуточную работу ремонтных бригад, дефицит мощности в сети все еще ощутим. На 21 апреля в Одессе и области могут действовать ограничения, а режим отключений будет зависеть от текущего уровня потребления и состояния восстановленных сетей.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт ДТЭК.

Состояние энергосистемы в области

В Одесской области продолжают действовать стабилизационные мероприятия. Энергетикам удалось частично восстановить работу магистральных сетей, однако их пропускная способность остается сниженной. В большинстве громад свет подается согласно графикам, но из-за локальных перегрузок возможны отклонения на несколько часов.

Энергетики предупреждают, что в случае резкого скачка потребления могут быть применены превентивные отключения для предотвращения масштабных аварий.

Ситуация в городе Одесса

В областном центре положение дел сложнее из-за высокой плотности застройки и значительной нагрузки на критическую инфраструктуру. В течение дня возможен переход от стабилизационных к экстренным отключениям. Из-за технических ограничений графики могут работать в так называемой серой зоне, то есть свет может отсутствовать в периоды, когда он теоретически должен был бы быть. Основной причиной остается необходимость балансировки энергоузла, который обеспечивает питанием не только жилые дома, но и помповые станции и больницы.

Рекомендации для жителей

Специалисты призывают соблюдать правило постепенного включения электроприборов. Когда в доме появляется свет, не стоит включать одновременно бойлеры, стиральные машины и электроплиты. Это создает критическую нагрузку на трансформаторы, что часто приводит к локальным пожарам на щитовых или повреждения внутридомовых сетей.

Прогнозы восстановления

Ремонтные работы не прекращаются ни на минуту. Продолжается замена поврежденного оборудования на новые образцы, полученные от международных партнеров. Однако полное возвращение к стабильным показателям требует значительного времени и отсутствия новых атак на энергетическую инфраструктуру.

Как узнать, когда появится электроэнергия

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Как сообщали Новини.LIVE, что одесситы будут платить за электроэнергию в апреле по старым тарифам. Население платит 4,32 грн за кВт/ч, а ночью по двухзонному счетчику — 2,16 грн. Для бизнеса базовая цена составляет 686,23 грн за МВт/ч без НДС, со скидкой для отдельных предприятий — 359,55 грн.

Также, Новини.LIVE писали, что в Одесской области разрушено почти половину крупных электроподстанций. Вследствие этого это в регионе серьезные проблемы с электроснабжением. Часть энергообъектов работает лишь частично после неоднократных атак.