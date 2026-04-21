В Одессе произошел частичный блэкаут: в чем причина

В Одессе в ночь на 21 апреля в одном из районов города пропал свет. Причиной блэкаута произошла локальная авария в сети.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт ДТЭК.

"В части Пересыпского района пропал свет из-за локальной аварии в сети. Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения", — говорится в сообщении.

Сейчас в Одессе и некоторых районных центрах действуют экстренные отключения вне графика.

Также в ДТЭК призвали людей разумно потреблять электроэнергию, поскольку это уменьшит нагрузку на сеть и поможет избежать аварий.

Читайте также:

Как сообщало Новини.LIVE, 21 апреля в Одессе и области до сих пор могут действовать ограничения электроснабжения. Режим отключений будет зависеть от текущего уровня потребления и состояния восстановленных сетей.

Также мы писали, что 15 апреля, россияне нанесли удар по критической инфраструктуре Черниговской области. Вследствие вражеской атаки более 5 тысяч потребителей остались без света.