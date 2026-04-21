Графики отключений в Одессе: ситуация со светом завтра

Ситуация с электроснабжением в Одесском регионе остается напряженной. Энергетики продолжают восстановительные работы, но дефицит мощности еще ощутим. На 22 апреля в Одессе и области прогнозируют сохранение ограничений. Графики отключений могут меняться в зависимости от нагрузки на сеть.

Состояние энергосистемы в области

В Одесской области действуют стабилизационные графики. Часть поврежденных линий уже восстановили, но сеть работает с ограничениями. В большинстве населенных пунктов свет подают по графикам. В то же время возможны задержки или дополнительные отключения из-за перегрузки. Энергетики отмечают, что в случае, если потребление резко возрастет, придется применять аварийные отключения. Это нужно, чтобы избежать масштабных сбоев в системе.

Ситуация в Одессе

В самой Одессе нагрузка на сеть остается высокой. Из-за этого графики могут работать с отклонениями. В некоторых районах возможны так называемые "серые зоны", когда свет исчезает вне запланированных часов. Основная причина — большая нагрузка на энергоузлы, которые питают не только дома, но и критическую инфраструктуру. Речь идет о больницах, насосных станциях и других важных объектах.

Что советуют жителям

Специалисты просят не перегружать сеть после появления света. Лучше включать технику постепенно. Одновременное использование мощных приборов может вызвать новые аварии. Особенно это касается бойлеров, электроплит и стиральных машин. Также стоит заранее заряжать необходимые устройства.

Чего ждать дальше

Ремонтные работы продолжаются без перерывов. Энергетики заменяют поврежденное оборудование и постепенно увеличивают мощность сети. Часть техники предоставляют международные партнеры. Впрочем, полная стабилизация зависит от многих факторов. В частности — отсутствия новых повреждений и уровня потребления электроэнергии.

Как узнать, когда появится электроэнергия

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Как сообщали Новини.LIVE, что одесситы будут платить за электроэнергию в апреле по старым тарифам. Население платит 4,32 грн за кВт/ч, а ночью по двухзонному счетчику — 2,16 грн. Для бизнеса базовая цена составляет 686,23 грн за МВт/ч без НДС, со скидкой для отдельных предприятий — 359,55 грн.

Также, Новини.LIVE писали, что в Одесской области российские удары повредили не только объекты генерации, но и магистральные сети высокого напряжения - 750, 330 и 220 киловольт. Именно они передают электроэнергию от электростанций к региональным сетям. Наибольшие потери понесли подстанции оператора Укрэнерго. По предварительным данным, в области фактически не осталось ни одной полностью исправной подстанции этой компании.