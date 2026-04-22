В Одессе может пропадать свет: срочные ремонтные работы

Дата публикации 22 апреля 2026 14:18
Специалисты проводят ремонтные работы. Фото иллюстративное: ДТЭК

После российских атак энергетическая инфраструктура Одесской области остается в критическом состоянии. Специалисты вынуждены постоянно проводить ремонтные работы, чтобы удержать систему. Поэтому в Одессе и Одесском районе возможны временные отключения. Перебои со светом могут продолжаться в течение дня.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ДТЭК.

Отключение света

В Одесском районе, в частности в самой Одессе, предупреждают о кратковременных отключениях электроэнергии. Речь идет о перерывах продолжительностью до одного часа. Причина — срочные ремонтные работы на поврежденных участках сетей. Энергетики восстанавливают оборудование, которое подверглось ударам и перегрузкам после обстрелов.

В службах отмечают, что работы проводят в максимально сжатые сроки. Специалисты стараются как можно быстрее вернуть электроснабжение в каждый дом и минимизировать неудобства для жителей. Жителей просят отнестись с пониманием к ситуации и учитывать возможные перебои при планировании дня.

Авария в сети

Вчера, 21 апреля, в 11:50 произошла авария на электрооборудовании. Из-за этого без света временно остались жители части Пересыпского района Одессы. Специалисты оперативно выехали на место и начали ремонт. В службах уверяют, что делают все возможное, чтобы как можно быстрее устранить неисправность и вернуть электроснабжение в дома.

Восстановление после атак

В течение прошлой недели, с 13 по 19 апреля, энергетики вернули свет для 205 тысяч семей в 197 селах и городках, пострадавших от вражеских атак. Только за один день — 21 апреля — электроснабжение восстановили для 79,3 тысячи семей в Одесской области.

Как узнать, когда появится электроэнергия

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Отключение воды

Где нет воды Кроме перебоев со светом, в части Одессы временно отсутствует и водоснабжение. Ограничения действуют до 21:00 22 апреля. Без воды остались такие адреса:

  • ул. Николаевская дорога, 197-243
  • ул. Лиманная, 1-26
  • ул. Дембровская
  • переулок Первомайский
  • ул. Лузановская — частично

Как сообщали Новини.LIVE, в мае 2026 года тариф на электроэнергию для жителей Одессы не изменится. Стоимость останется на уровне 4,32 грн за кВт⋅ч. В то же время часть потребителей может уменьшить расходы, если пользуется ночным тарифом. Для этого нужен двухзонный счетчик.

Также Новини.LIVE писали, что в Одесской области разрушена почти половина крупных электроподстанций. Из-за этого регион имеет серьезные проблемы с электроснабжением. Часть энергообъектов работает лишь частично после неоднократных атак.

Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Долженко Екатерина
