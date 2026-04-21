Тариф на світло в Одесі: скільки платитимуть містяни у травні

У травні 2026 року тариф на електроенергію для жителів Одеси не зміниться. Вартість залишиться на рівні 4,32 грн за кВт⋅год. Водночас частина споживачів може зменшити витрати, якщо користується нічним тарифом. Для цього потрібен двозонний лічильник.

Журналісти Новини.LIVE пояснюють, скільки коштуватиме електроенергія в Одесі у квітні та від чого залежить кінцева сума в платіжках.

Скільки платитимуть за світло

У травні побутові споживачі платитимуть 4,32 грн за кВт⋅год. Це той самий тариф, який діє зараз і залишається без змін за рішенням уряду. Ті, хто має двозонні лічильники, можуть платити менше в нічний час. З 23:00 до 07:00 електроенергія коштує 2,16 грн за кВт⋅год. Удень тариф залишається стандартним — 4,32 грн. Найбільшу вигоду мають ті, хто користується енергоємною технікою вночі.

Тарифи для бізнесу

Для підприємств діють інші розцінки. Базова ціна електроенергії у 2026 році становить 686,23 грн за МВт⋅год без ПДВ. Для компаній у сфері "зеленої" електрометалургії передбачена знижена ставка — 359,55 грн за МВт⋅год. Кінцева сума залежить від класу напруги: при високій напрузі тариф нижчий, при низькій — вищий.

Як перейти на нічний тариф

Щоб платити менше вночі, потрібно встановити двозонний лічильник. Для цього слід звернутися до оператора електромереж. Потрібно подати заяву та документи: паспорт, ідентифікаційний код, підтвердження права власності на житло і договір на постачання електроенергії.

Лічильник можна придбати самостійно або через оператора. Важливо, щоб він був сертифікований і підтримував облік за двома часовими зонами.

Як повідомляли Новини.LIVE, що на Одещині російські удари пошкодили не лише об’єкти генерації, а й магістральні мережі високої напруги — 750, 330 та 220 кіловольт. Саме вони передають електроенергію від електростанцій до регіональних мереж. Найбільших втрат зазнали підстанції оператора Укренерго. За попередніми даними, в області фактично не залишилося жодної повністю справної підстанції цієї компанії.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі в ніч проти 21 квітня в одному з районів міста зникло світло. Причиною блекауту сталася локальна аварія в мережі. Фахівці одразу почали працювати над відновленням електропостачання.