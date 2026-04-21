Тариф на свет в Одессе: сколько будут платить горожане в мае

Пенсионерка считает коммунальные. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В мае 2026 года тариф на электроэнергию для жителей Одессы не изменится. Стоимость останется на уровне 4,32 грн за кВт⋅ч. В то же время часть потребителей может уменьшить расходы, если пользуется ночным тарифом. Для этого нужен двухзонный счетчик.

Журналисты Новини.LIVE объясняют, сколько будет стоить электроэнергия в Одессе в апреле и от чего зависит конечная сумма в платежках.

Сколько будут платить за свет

В мае бытовые потребители будут платить 4,32 грн за кВт⋅ч. Это тот же тариф, который действует сейчас и остается без изменений по решению правительства. Те, кто имеет двухзонные счетчики, могут платить меньше в ночное время. С 23:00 до 07:00 электроэнергия стоит 2,16 грн за кВт⋅ч. Днем тариф остается стандартным — 4,32 грн. Наибольшую выгоду имеют те, кто пользуется энергоемкой техникой ночью.

Тарифы для бизнеса

Для предприятий действуют другие расценки. Базовая цена электроэнергии в 2026 году составляет 686,23 грн за МВт⋅ч без НДС. Для компаний в сфере "зеленой" электрометаллургии предусмотрена сниженная ставка — 359,55 грн за МВт⋅ч. Конечная сумма зависит от класса напряжения: при высоком напряжении тариф ниже, при низком — выше.

Как перейти на ночной тариф

Чтобы платить меньше ночью, нужно установить двухзонный счетчик. Для этого следует обратиться к оператору электросетей. Нужно подать заявление и документы: паспорт, идентификационный код, подтверждение права собственности на жилье и договор на поставку электроэнергии.

Счетчик можно приобрести самостоятельно или через оператора. Важно, чтобы он был сертифицирован и поддерживал учет по двум временным зонам.

Как сообщали Новини.LIVE, что в Одесской области российские удары повредили не только объекты генерации, но и магистральные сети высокого напряжения — 750, 330 и 220 киловольт. Именно они передают электроэнергию от электростанций к региональным сетям. Наибольшие потери понесли подстанции оператора Укрэнерго. По предварительным данным, в области фактически не осталось ни одной полностью исправной подстанции этой компании.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе в ночь на 21 апреля в одном из районов города пропал свет. Причиной блэкаута произошла локальная авария в сети. Специалисты сразу начали работать над восстановлением электроснабжения.