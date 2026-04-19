Без води, світла і газу: в Одесі перебої з комунальними послугами

Енергетики на об'єкті.

У частині Одеси та Одеського району сталися перебої з комунальними послугами. Через локальну аварію в електромережі зникло світло, а в кількох мікрорайонах залишаються відключення води. Також містян попередили про майбутнє припинення газопостачання на низці вулиць.

Де зникло світло

Через локальну аварію в мережі частина Одеського району залишилася без електропостачання. Фахівці вже працюють над усуненням пошкодження. Крім того, в Одесі та деяких районних центрах запровадили екстрені відключення поза графіком.

Повідомлення про аварію на мережах.

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Де немає води

За даними Інфоксводоканал, до 14:00 19 квітня буде обмежене водопостачання за такими адресами:

проспект Князя Ярослава Мудрого;

проспект Небесної Сотні, будинки 4–24;

вулиця Левітана.

Мешканців просять зробити запас води та стежити за оновленнями.

Адреси відключення води.

Бювети в Одесі

сквер Мечникова,

сквер Михайлівський,

пр. Небесної Сотні, 14,

вул. Дальницька, 25,

вул. М. Говорова,

вул. Просвіти, 1-Д,

вул. Геранієва,

вул. Кримська,

вул. Героїв оборони

сквер Прохоровський,

вул. І. Рабіна,

вул. Інглезі

пр. Лесі Українки, 33,

пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,

6 ст. В. Фонтану,

вул. Космонавтів,

сквер Старобазарний.

Де в Одесі вимкнуть газ

Крім цього, у вівторок, 21 квітня, через планові роботи тимчасово припинять газопостачання на таких вулицях:

1-а Виноградна;

2-а Виноградна;

3-я Виноградна.

Повідомлення про відключення газу.

Ціни на газ в Одесі

Побутові споживачі в Одесі у квітні сплачуватимуть 7,96 грн за кубометр газу. Окремо оплачується послуга доставки, яку забезпечує компанія "Одесагаз". Її вартість становить 1,308 грн за кубометр. Для підприємств діють інші умови. Вартість транспортування газу для бізнесу становить 501,97 грн за тисячу кубометрів.

