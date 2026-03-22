В Одесі частина будинків на два дні залишиться без газу: адреси

Підпалена газова плита. Фото ілюстративне

В Одесі 24 і 25 березня частині споживачів тимчасово припинять газопостачання через роботи на газопроводі низького тиску. В обох випадках відключення триватимуть з 09:00 до 18:00.

Читайте також:

Відключення газу в Одесі

Найбільше адрес припадає на 24 березня; окремі відключення також заплановані на 25 березня. Мешканців просять врахувати це заздалегідь.

24 березня з 09:00 до 18:00 газу не буде за такими адресами:

вул. Дукова

вул. Стеценка

вул. Венгера

вул. Берегова

вул. Велика Садова, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 33, 45

вул. 3-я Садова, будинки з 9 по 49

вул. 6-а Садова, 59, 61

25 березня з 09:00 до 18:00 газу не буде за такими адресами:

вул. Тульська, 21, квартири 1, 18, 21

1-а Лінія 6-ї ст. Люстдорфської дороги, 2, 4, 6/2

Як поводитися під час відключення газу

Перекрийте крани перед плитою, котлом або колонкою.

Перед виходом із дому перевірте, чи все газове обладнання вимкнене.

Не намагайтеся самостійно втручатися в роботу мережі.

Якщо відчули запах газу, перекрийте подачу, відкрийте вікна, не користуйтеся електроприладами і телефонуйте 104.

Що робити після відновлення подачі газу

Переконайтеся, що крани на приладах закриті.

Відкривайте газ лише після перевірки, що запаху в приміщенні немає.

Вмикайте плиту, котел або колонку обережно, за інструкцією.

Якщо техніка не запускається або працює некоректно, зверніться до фахівців.

Ціни на газ в Одесі

Побутові споживачі в Одесі у квітні сплачуватимуть 7,96 грн за кубометр газу. Окремо оплачується послуга доставки, яку забезпечує компанія "Одесагаз". Її вартість становить 1,308 грн за кубометр. Для підприємств діють інші умови. Вартість транспортування газу для бізнесу становить 501,97 грн за тисячу кубометрів.

Нагадаємо, у квітні одесити платитимуть за електроенергію за старими тарифами. Вартість становитиме 4,32 грн за кВт/год. Ті, хто користується двозонними лічильниками, у нічний час — 2,16 грн за кВт/год. Удень діє стандартний тариф. Водночас для бізнесу ціни інші. Базова вартість електроенергії у квітні й надалі становитиме 686,23 грн за МВт/год без ПДВ. Для підприємств у сфері "зеленої" електрометалургії діє знижений тариф — 359,55 грн за МВт/год.

Також ми писали, що тарифи на воду для жителів Одеси не зміняться. Ціни для населення залишаються у межах 14,93 гривні за кубометр без ПДВ, а за водовідведення — 14,37 гривні за кубометр без ПДВ. Водночас для бізнесу тарифи значно вищі — понад 30 гривень за кубометр води без ПДВ та близько 24 гривень за водовідведення.