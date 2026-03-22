В Одессе часть домов на два дня останется без газа: адреса

Подожженная газовая плита. Фото иллюстративное

В Одессе 24 и 25 марта части потребителей временно прекратят газоснабжение из-за работ на газопроводе низкого давления. В обоих случаях отключения продлятся с 09:00 до 18:00.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на АО "Одессагаз".

Больше всего адресов приходится на 24 марта; отдельные отключения также запланированы на 25 марта. Жителей просят учесть это заранее.

24 марта с 09:00 до 18:00 газа не будет по следующим адресам:

ул. Дукова

ул. Стеценко

ул. Венгера

ул. Береговая

Большая Садовая, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 33, 45

ул. 3-я Садовая, дома с 9 по 49

ул. 6-я Садовая, 59, 61

25 марта с 09:00 до 18:00 газа не будет по следующим адресам:

ул. Тульская, 21, квартиры 1, 18, 21

1-я Линия 6-й ст. Люстдорфской дороги, 2, 4, 6/2

Как вести себя во время отключения газа

Перекройте краны перед плитой, котлом или колонкой.

Перед выходом из дома проверьте, все ли газовое оборудование выключено.

Не пытайтесь самостоятельно вмешиваться в работу сети.

Если почувствовали запах газа, перекройте подачу, откройте окна, не пользуйтесь электроприборами и звоните 104.

Что делать после восстановления подачи газа

Убедитесь, что краны на приборах закрыты.

Открывайте газ только после проверки, что запаха в помещении нет.

Включайте плиту, котел или колонку осторожно, по инструкции.

Если техника не запускается или работает некорректно, обратитесь к специалистам.

Цены на газ в Одессе

Бытовые потребители в Одессе в апреле будут платить 7,96 грн за кубометр газа. Отдельно оплачивается услуга доставки, которую обеспечивает компания "Одессагаз". Ее стоимость составляет 1,308 грн за кубометр. Для предприятий действуют другие условия. Стоимость транспортировки газа для бизнеса составляет 501,97 грн за тысячу кубометров.

Напомним, в апреле одесситы будут платить за электроэнергию по старым тарифам. Стоимость составит 4,32 грн за кВт/ч. Те, кто пользуется двухзонными счетчиками, в ночное время — 2,16 грн за кВт/ч. Днем действует стандартный тариф. В то же время для бизнеса цены другие. Базовая стоимость электроэнергии в апреле и в дальнейшем будет составлять 686,23 грн за МВт/ч без НДС. Для предприятий в сфере "зеленой" электрометаллургии действует сниженный тариф — 359,55 грн за МВт/ч.

Также мы писали, что тарифы на воду для жителей Одессы не изменятся. Цены для населения остаются в пределах 14,93 гривны за кубометр без НДС, а за водоотвод — 14,37 гривны за кубометр без НДС. В то же время для бизнеса тарифы значительно выше — более 30 гривен за кубометр воды без НДС и около 24 гривен за водоотвод.