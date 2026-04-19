Без воды, света и газа: в Одессе перебои с коммунальными услугами

Без воды, света и газа: в Одессе перебои с коммунальными услугами

Дата публикации 19 апреля 2026 11:19
Без воды, света и газа: в Одессе перебои с коммунальными услугами
Энергетики на объекте. Фото иллюстративное: ДТЭК

В части Одессы и Одесского района произошли перебои с коммунальными услугами. Из-за локальной аварии в электросети пропал свет, а в нескольких микрорайонах остаются отключения воды. Также горожан предупредили о предстоящем прекращении газоснабжения на ряде улиц.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на соответствующие службы.

Где пропал свет

Из-за локальной аварии в сети часть Одесского района осталась без электроснабжения. Специалисты уже работают над устранением повреждения. Кроме того, в Одессе и некоторых районных центрах ввели экстренные отключения вне графика.

Без води, світла і газу: в Одесі перебої з комунальними послугами - фото 1
Сообщение об арарии на сетях. Фото: скриншот с dtek-oem.com.ua

Как узнать, когда появится электроэнергия

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Где нет воды

По данным Инфоксводоканал, до 14:00 19 апреля будет ограничено водоснабжение по следующим адресам:

  • проспект Князя Ярослава Мудрого;
  • проспект Небесной Сотни, дома 4-24;
  • улица Левитана.

Жителей просят сделать запас воды и следить за обновлениями.

Без води, світла і газу: в Одесі перебої з комунальними послугами - фото 2
Адреса отключения воды. Фото: скриншот "Инфоксводоканал"

Бюветы в Одессе

  • сквер Мечникова,
  • сквер Михайловский,
  • пр. Небесной Сотни, 14,
  • ул. Дальницкая, 25,
  • ул. М. Говорова,
  • ул. Просвещения, 1-Д,
  • ул. Гераниева,
  • ул. Крымская,
  • ул. Героев обороны
  • сквер Прохоровский,
  • ул. И. Рабина,
  • ул. Инглези
  • пр. Леси Украинки, 33,
  • пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,
  • 6 ст. В. Фонтана,
  • ул. Космонавтов,
  • сквер Старобазарный.

Где в Одессе отключат газ

Кроме этого, во вторник, 21 апреля, из-за плановых работ временно прекратят газоснабжение на таких улицах:

  • 1-я Виноградная;
  • 2-я Виноградная;
  • 3-я Виноградная.
Без води, світла і газу: в Одесі перебої з комунальними послугами - фото 3
Сообщение об отключении газа. Фото: скриншот с АО ОДЕССАГАЗ

Цены на газ в Одессе

Бытовые потребители в Одессе в апреле будут платить 7,96 грн за кубометр газа. Отдельно оплачивается услуга доставки, которую обеспечивает компания "Одессагаз". Ее стоимость составляет 1,308 грн за кубометр. Для предприятий действуют другие условия. Стоимость транспортировки газа для бизнеса составляет 501,97 грн за тысячу кубометров.

Как писали ранее Новини.LIVE сегодня, 19 апреля, до 19:00 будут ограничения движения вблизи городских кладбищ из-за дня чествования умерших. На некоторых участках изменят проезд. Патрульная полиция усилит дежурство и будет контролировать общественный порядок.

Также Новини.LIVE сообщали, что на сегодня в Одессе изменили работу общественного транспорта. Маршруты к кладбищам работают по графику рабочего дня. Для горожан запустят дополнительные бесплатные автобусы. В то же время возможны задержки из-за дорожной ситуации и ремонтов.

Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
