В Одесі деякі вулиці залишилися без води через ремонт: адреси
В Одесі у суботу, 18 квітня, частина вулиць залишилася без водопостачання через планові та аварійні роботи на мережах. Обмеження торкнулися як центру міста, так і кількох інших районів.
Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на "Інфоксводоканал".
Де немає води в Одесі
Без води або з обмеженим водопостачанням залишилися такі адреси:
- вулиця Тараса Кузьміна, 34 — до 14:00;
- вулиця Троїцька, будинки 11-25, частково Успенська та В. Корженка — до 14:00;
- вулиця Василя Стуса (частково Дальницька) — до 17:00;
- вулиця Бугаївська (частково) — до 17:00;
- вулиця Розкидайлівська — до 22:00;
- вулиця Балківська (парна сторона) — до 22:00.
Коли повернуть воду
У водоканалі зазначають, що строки відновлення водопостачання можуть змінюватися залежно від складності робіт. У частині будинків воду обіцяють повернути вже вдень, в інших аж ближче до вечора. Мешканців просять врахувати відключення та зробити запас води на час проведення ремонтів.
Бювети в Одесі
В Одесі загалом діє 17 бюветних комплексів із глибиною свердловин від 80 до 120 метрів. Уся вода з них подається безплатно та доступна для мешканців міста.
- сквер Мечникова,
- сквер Михайлівський,
- пр. Небесної Сотні, 14,
- вул. Дальницька, 25,
- вул. М. Говорова,
- вул. Просвіти, 1-Д,
- вул. Геранієва,
- вул. Кримська,
- вул. Героїв оборони
- сквер Прохоровський,
- вул. І. Рабіна,
- вул. Інглезі
- пр. Лесі Українки, 33,
- пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,
- 6 ст. В. Фонтану,
- вул. Космонавтів,
- сквер Старобазарний.
Тарифи на воду в Одесі
В Одесі для населення діють два основні тарифи на воду. За водопостачання потрібно платити 14,93 гривні за кубометр без ПДВ, а за водовідведення — 14,37 гривні за кубометр без ПДВ. Після нарахування податку фактична вартість води разом із водовідведенням становить приблизно 35 гривень за кубометр. Саме таку суму жителі міста бачать у своїх платіжках за квітень.
Підвищення тарифів на воду в Одеській області
Як писали раніше Новини.LIVE у місті Кілії та навколишніх селах готуються змінити тарифи на водопостачання і водовідведення. У Кілії тарифи для населення можуть зрости так: водопостачання — з 58,72 до 63,41 грн за кубометр, водовідведення — з 55,43 до 57,65 грн. Для підприємств ціни також піднімуться: вода — до 79,94 грн за кубометр, водовідведення — до 69,00 грн. У селі Ліски планують підвищити абонплату за воду для одного домогосподарства — з 211,65 до 225,44 грн.
Тариф у селах
Також Новини.LIVE повідомляли, що окремо зміняться тарифи в інших селах громади — Шевченковому, Василівці, Фурманівці та Новоселівці. Там подорожчання пов’язане з підвищенням ціни на закупівельну воду: з 35,00 грн за кубометр до 40,00 грн з квітня 2026 року. У результаті нові тарифи коливатимуться приблизно від 79 до майже 100 грн за кубометр залежно від населеного пункту.
Читайте Новини.LIVE!