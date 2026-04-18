В Одесі деякі вулиці залишилися без води через ремонт: адреси

Вода капає з крана. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі у суботу, 18 квітня, частина вулиць залишилася без водопостачання через планові та аварійні роботи на мережах. Обмеження торкнулися як центру міста, так і кількох інших районів.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на "Інфоксводоканал".

Адреси відключення води. Фото: скриншот "Інфоксводоканал"

Де немає води в Одесі

Без води або з обмеженим водопостачанням залишилися такі адреси:

вулиця Тараса Кузьміна, 34 — до 14:00;

вулиця Троїцька, будинки 11-25, частково Успенська та В. Корженка — до 14:00;

вулиця Василя Стуса (частково Дальницька) — до 17:00;

вулиця Бугаївська (частково) — до 17:00;

вулиця Розкидайлівська — до 22:00;

вулиця Балківська (парна сторона) — до 22:00.

Коли повернуть воду

У водоканалі зазначають, що строки відновлення водопостачання можуть змінюватися залежно від складності робіт. У частині будинків воду обіцяють повернути вже вдень, в інших аж ближче до вечора. Мешканців просять врахувати відключення та зробити запас води на час проведення ремонтів.

Бювети в Одесі

В Одесі загалом діє 17 бюветних комплексів із глибиною свердловин від 80 до 120 метрів. Уся вода з них подається безплатно та доступна для мешканців міста.

сквер Мечникова,

сквер Михайлівський,

пр. Небесної Сотні, 14,

вул. Дальницька, 25,

вул. М. Говорова,

вул. Просвіти, 1-Д,

вул. Геранієва,

вул. Кримська,

вул. Героїв оборони

сквер Прохоровський,

вул. І. Рабіна,

вул. Інглезі

пр. Лесі Українки, 33,

пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,

6 ст. В. Фонтану,

вул. Космонавтів,

сквер Старобазарний.

Тарифи на воду в Одесі

В Одесі для населення діють два основні тарифи на воду. За водопостачання потрібно платити 14,93 гривні за кубометр без ПДВ, а за водовідведення — 14,37 гривні за кубометр без ПДВ. Після нарахування податку фактична вартість води разом із водовідведенням становить приблизно 35 гривень за кубометр. Саме таку суму жителі міста бачать у своїх платіжках за квітень.

Підвищення тарифів на воду в Одеській області

Як писали раніше Новини.LIVE у місті Кілії та навколишніх селах готуються змінити тарифи на водопостачання і водовідведення. У Кілії тарифи для населення можуть зрости так: водопостачання — з 58,72 до 63,41 грн за кубометр, водовідведення — з 55,43 до 57,65 грн. Для підприємств ціни також піднімуться: вода — до 79,94 грн за кубометр, водовідведення — до 69,00 грн. У селі Ліски планують підвищити абонплату за воду для одного домогосподарства — з 211,65 до 225,44 грн.

Тариф у селах

Також Новини.LIVE повідомляли, що окремо зміняться тарифи в інших селах громади — Шевченковому, Василівці, Фурманівці та Новоселівці. Там подорожчання пов’язане з підвищенням ціни на закупівельну воду: з 35,00 грн за кубометр до 40,00 грн з квітня 2026 року. У результаті нові тарифи коливатимуться приблизно від 79 до майже 100 грн за кубометр залежно від населеного пункту.