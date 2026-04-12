Водойми швидко міліють: озера в Одеській області модернізують

Озеро Китай на Одещині.

Проблеми придунайських озер на Одещині знову обговорюють на рівні держави. Попри тимчасове покращення ситуації цієї весни, фахівці визнають: без системних рішень водойми продовжать міліти вже влітку.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на засідання робочої групи Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Міління озер на Одещині

Цьогоріч частина озер наповнилася водою з Дунаю природним шляхом. Втім, у міністерстві впевнені, що це короткочасний ефект, який не вирішує проблему. Найскладніша ситуація залишається на ключових водоймах регіону — озерах Катлабух, Киталі та Саф’яні. Улітку тут падає рівень води, порушується водообмін, а частина ресурсу просто втрачається через випаровування.

Як врятувати озера

Щоб змінити ситуацію, пропонують модернізувати систему управління водними ресурсами. Йдеться про встановлення автоматичних датчиків рівня води та автоматизацію шлюзів, які регулюють подачу води з Дунаю.

Окремо розглядають і енергоефективні рішення. Зокрема, використання сонячної енергії для роботи насосних станцій. Це дозволить не лише стабілізувати рівень води, а й зменшити витрати на утримання інфраструктури.

Також обговорюють проєкти примусового наповнення озер. Передусім це стосується Катлабуха, адже воно є ключовим джерелом води для зрошення та забезпечення громад півдня Одещини.

Окрім цього, частину споруд планують передати на баланс обласної адміністрації, щоб забезпечити їхнє утримання та нормальну роботу.

Ситуація з водою в Одеській області

Як повідомляли Новини.LIVE на півдні Одещини зафіксували руйнування дамби шлюзу Репіда — ІСРЗ на 97-му кілометрі Дунаю. Пошкодження зафіксували на захисному покритті укосу русла річки протяжністю близько 60 метрів.

Також Новини.LIVE писали, що після ракетно-дронової атаки РФ, яку вона здійснила на початку березня на Дністровську ГЕС, у водах Дністра зафіксували забруднення технічними маслами. Плями помітили на ділянках річки у Вінницькій області, а забруднення рухається вниз за течією. Через це українські служби почали перевіряти воду біля водозабору для Одеси. Пізніше у Дністрі та Дністровському лимані на Одещині виявили локальне забруднення води після атаки РФ. Екологи зафіксували перевищення фосфатів і нафтопродуктів.