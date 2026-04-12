Водоемы быстро мелеют: озера в Одесской области модернизируют

Проблемы придунайских озер в Одесской области снова обсуждают на уровне государства. Несмотря на временное улучшение ситуации этой весной, специалисты признают: без системных решений водоемы продолжат мелеть уже летом.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на заседание рабочей группы Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Меление озер в Одесской области

В этом году часть озер наполнилась водой из Дуная естественным путем. Впрочем, в министерстве уверены, что это кратковременный эффект, который не решает проблему. Самая сложная ситуация остается на ключевых водоемах региона — озерах Катлабух, Китае и Сафьяни. Летом здесь падает уровень воды, нарушается водообмен, а часть ресурса просто теряется из-за испарения.

Как спасти озера

Чтобы изменить ситуацию, предлагают модернизировать систему управления водными ресурсами. Речь идет об установке автоматических датчиков уровня воды и автоматизации шлюзов, которые регулируют подачу воды из Дуная.

Отдельно рассматривают и энергоэффективные решения. В частности, использование солнечной энергии для работы насосных станций. Это позволит не только стабилизировать уровень воды, но и уменьшить расходы на содержание инфраструктуры.

Также обсуждают проекты принудительного наполнения озер. Прежде всего это касается Катлабуха, ведь оно является ключевым источником воды для орошения и обеспечения общин юга Одесской области.

Кроме этого, часть сооружений планируют передать на баланс областной администрации, чтобы обеспечить их содержание и нормальную работу.

Ситуация с водой в Одесской области

Как сообщали Новини.LIVE на юге Одесской области зафиксировали разрушение дамбы шлюза Репида — ИСРЗ на 97-м километре Дуная. Повреждения зафиксировали на защитном покрытии откоса русла реки протяженностью около 60 метров.

Также Новини.LIVE писали, что после ракетно-дроновой атаки РФ, которую она осуществила в начале марта на Днестровскую ГЭС, в водах Днестра зафиксировали загрязнение техническими маслами. Пятна заметили на участках реки в Винницкой области, а загрязнение движется вниз по течению. Из-за этого украинские службы начали проверять воду возле водозабора для Одессы. Позже в Днестре и Днестровском лимане в Одесской области обнаружили локальное загрязнение воды после атаки РФ. Экологи зафиксировали превышение фосфатов и нефтепродуктов.