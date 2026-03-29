На Одещині примусово наповнюють озеро Катлабух через обміління

На Одещині розпочали примусове наповнення озера Катлабух через критичне падіння рівня води. Це рішення ухвалили, щоб не зірвати зрошувальний сезон і забезпечити водою місцеві громади. Роботи вже стартували.

Систему примусового наповнення розпочали фахівці Ізмаїльського управління водного господарства. Воду подають із Дунаю через канали за допомогою насосних станцій, що дозволяє поступово підвищувати рівень у водоймі.

Озеро Катлабух має ключове значення для регіону. Воно забезпечує водою близько 15 тисяч мешканців, використовується для зрошення понад 9500 гектарів сільськогосподарських угідь і підтримує роботу більш ніж 30 агропідприємств. У частині населених пунктів це фактично єдине джерело водопостачання.

Критичне обміління озера зафіксували ще у 2025 році. Рівень води впав майже до мінімальних показників. Основними причинами стали тривала спека, відсутність опадів і слабкий водообмін. Додатково ситуацію ускладнює те, що озеро відокремлене від Дунаю дамбою, через що вода застоюється, погіршується її якість і зменшується кількість риби. Через це виникла загроза як для аграріїв, так і для місцевого населення. Існує ризик втрати врожаю на тисячах гектарів, а також перебоїв із водопостачанням.

Читайте також:

Як повідомляли Новини.LIVE на півдні Одещини зафіксували руйнування дамби шлюзу Репіда — ІСРЗ на 97-му кілометрі Дунаю. Пошкодження зафіксували на захисному покритті укосу русла річки протяжністю близько 60 метрів. Це покриття було виконане за технологією Bontec — жорсткою конструкцією з геотекстильною опалубкою та монолітним бетоном.

Також Новини.LIVE писали, що після ракетно-дронової атаки РФ, яку вона здійснила на початку березня на Дністровську ГЕС, у водах Дністра зафіксували забруднення технічними маслами. Плями помітили на ділянках річки у Вінницькій області, а забруднення рухається вниз за течією. Через це українські служби почали перевіряти воду біля водозабору для Одеси. Саме Дністер є одним із головних джерел питної води для міста. Пізніше у Дністрі та Дністровському лимані на Одещині виявили локальне забруднення води після атаки РФ. Екологи зафіксували перевищення фосфатів і нафтопродуктів.