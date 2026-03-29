В Одесской области принудительно наполняют озеро Катлабух из-за обмеления

Наполнение озера Катлабуг водой. Фото: кадр из видео

В Одесской области начали принудительное наполнение озера Катлабух из-за критического падения уровня воды. Это решение приняли, чтобы не сорвать оросительный сезон и обеспечить водой местные общины. Работы уже стартовали.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Измаильскую районную государственную администрацию.

Наполнение озера Катлабух

Систему принудительного наполнения начали специалисты Измаильского управления водного хозяйства. Воду подают из Дуная через каналы с помощью насосных станций, что позволяет постепенно повышать уровень в водоеме.

Озеро Катлабух имеет ключевое значение для региона. Оно обеспечивает водой около 15 тысяч жителей, используется для орошения более 9500 гектаров сельскохозяйственных угодий и поддерживает работу более чем 30 агропредприятий. В части населенных пунктов это фактически единственный источник водоснабжения.

Что известно об обмелении озера

Критическое обмеление озера зафиксировали еще в 2025 году. Уровень воды упал почти до минимальных показателей. Основными причинами стали длительная жара, отсутствие осадков и слабый водообмен. Дополнительно ситуацию осложняет то, что озеро отделено от Дуная дамбой, из-за чего вода застаивается, ухудшается ее качество и уменьшается количество рыбы. Из-за этого возникла угроза как для аграриев, так и для местного населения. Существует риск потери урожая на тысячах гектаров, а также перебоев с водоснабжением.

Ситуация с водой в Одесской области

Как сообщали Новини.LIVE на юге Одесской области зафиксировали разрушение дамбы шлюза Репида - ИСРЗ на 97-м километре Дуная. Повреждения зафиксировали на защитном покрытии откоса русла реки протяженностью около 60 метров. Это покрытие было выполнено по технологии Bontec - жесткой конструкцией с геотекстильной опалубкой и монолитным бетоном.

Также Новини.LIVE писали, что после ракетно-дроновой атаки РФ, которую она осуществила в начале марта на Днестровскую ГЭС, в водах Днестра зафиксировали загрязнение техническими маслами. Пятна заметили на участках реки в Винницкой области, а загрязнение движется вниз по течению. Поэтому украинские службы начали проверять воду возле водозабора для Одессы. Именно Днестр является одним из главных источников питьевой воды для города. Позже в Днестре и Днестровском лимане в Одесской области обнаружили локальное загрязнение воды после атаки РФ. Экологи зафиксировали превышение фосфатов и нефтепродуктов.