В Одессе некоторые улицы остались без воды из-за ремонта: адреса

В Одессе в субботу, 18 апреля, часть улиц осталась без водоснабжения из-за плановых и аварийных работ на сетях. Ограничения коснулись как центра города, так и нескольких других районов.

Где нет воды в Одессе

Без воды или с ограниченным водоснабжением остались такие адреса:

улица Тараса Кузьмина, 34 — до 14:00;

улица Троицкая, дома 11-25, частично Успенская и В. Корженко — до 14:00;

улица Василия Стуса (частично Дальницкая) — до 17:00;

улица Бугаевская (частично) — до 17:00;

улица Раскидайловская — до 22:00;

улица Балковская (четная сторона) — до 22:00.

Когда вернут воду

В водоканале отмечают, что сроки восстановления водоснабжения могут меняться в зависимости от сложности работ. В части домов воду обещают вернуть уже днем, в других только ближе к вечеру. Жителей просят учесть отключение и сделать запас воды на время проведения ремонтов.

Бюветы в Одессе

В Одессе всего действует 17 бюветных комплексов с глубиной скважин от 80 до 120 метров. Вся вода из них подается бесплатно и доступна для жителей города.

сквер Мечникова,

сквер Михайловский,

пр. Небесной Сотни, 14,

ул. Дальницкая, 25,

ул. М. Говорова,

ул. Просвещения, 1-Д,

ул. Гераниева,

ул. Крымская,

ул. Героев обороны

сквер Прохоровский,

ул. И. Рабина,

ул. Инглези

пр. Леси Украинки, 33,

пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,

6 ст. В. Фонтана,

ул. Космонавтов,

сквер Старобазарный.

Тарифы на воду в Одессе

В Одессе для населения действуют два основных тарифа на воду. За водоснабжение нужно платить 14,93 гривны за кубометр без НДС, а за водоотведение — 14,37 гривны за кубометр без НДС. После начисления налога фактическая стоимость воды вместе с водоотводом составляет примерно 35 гривен за кубометр. Именно такую сумму жители города видят в своих платежках за апрель.

Повышение тарифов на воду в Одесской области

Как писали ранее Новини.LIVE в городе Килии и окрестных селах готовятся изменить тарифы на водоснабжение и водоотвод. В Килии тарифы для населения могут вырасти так: водоснабжение — с 58,72 до 63,41 грн за кубометр, водоотвод — с 55,43 до 57,65 грн. Для предприятий цены также поднимутся: вода — до 79,94 грн за кубометр, водоотвод — до 69,00 грн. В селе Лиски планируют повысить абонплату за воду для одного домохозяйства — с 211,65 до 225,44 грн.

Тариф в селах

Также Новини.LIVE сообщали, что отдельно изменятся тарифы в других селах громады — Шевченковом, Васильевке, Фурмановке и Новоселовке. Там подорожание связано с повышением цены на закупочную воду: с 35,00 грн за кубометр до 40,00 грн с апреля 2026 года. В результате новые тарифы будут колебаться примерно от 79 до почти 100 грн за кубометр в зависимости от населенного пункта.