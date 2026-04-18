В Одессе некоторые улицы остались без воды из-за ремонта: адреса
В Одессе в субботу, 18 апреля, часть улиц осталась без водоснабжения из-за плановых и аварийных работ на сетях. Ограничения коснулись как центра города, так и нескольких других районов.
Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на "Инфоксводоканал".
Где нет воды в Одессе
Без воды или с ограниченным водоснабжением остались такие адреса:
- улица Тараса Кузьмина, 34 — до 14:00;
- улица Троицкая, дома 11-25, частично Успенская и В. Корженко — до 14:00;
- улица Василия Стуса (частично Дальницкая) — до 17:00;
- улица Бугаевская (частично) — до 17:00;
- улица Раскидайловская — до 22:00;
- улица Балковская (четная сторона) — до 22:00.
Когда вернут воду
В водоканале отмечают, что сроки восстановления водоснабжения могут меняться в зависимости от сложности работ. В части домов воду обещают вернуть уже днем, в других только ближе к вечеру. Жителей просят учесть отключение и сделать запас воды на время проведения ремонтов.
Бюветы в Одессе
В Одессе всего действует 17 бюветных комплексов с глубиной скважин от 80 до 120 метров. Вся вода из них подается бесплатно и доступна для жителей города.
- сквер Мечникова,
- сквер Михайловский,
- пр. Небесной Сотни, 14,
- ул. Дальницкая, 25,
- ул. М. Говорова,
- ул. Просвещения, 1-Д,
- ул. Гераниева,
- ул. Крымская,
- ул. Героев обороны
- сквер Прохоровский,
- ул. И. Рабина,
- ул. Инглези
- пр. Леси Украинки, 33,
- пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,
- 6 ст. В. Фонтана,
- ул. Космонавтов,
- сквер Старобазарный.
Тарифы на воду в Одессе
В Одессе для населения действуют два основных тарифа на воду. За водоснабжение нужно платить 14,93 гривны за кубометр без НДС, а за водоотведение — 14,37 гривны за кубометр без НДС. После начисления налога фактическая стоимость воды вместе с водоотводом составляет примерно 35 гривен за кубометр. Именно такую сумму жители города видят в своих платежках за апрель.
Повышение тарифов на воду в Одесской области
Как писали ранее Новини.LIVE в городе Килии и окрестных селах готовятся изменить тарифы на водоснабжение и водоотвод. В Килии тарифы для населения могут вырасти так: водоснабжение — с 58,72 до 63,41 грн за кубометр, водоотвод — с 55,43 до 57,65 грн. Для предприятий цены также поднимутся: вода — до 79,94 грн за кубометр, водоотвод — до 69,00 грн. В селе Лиски планируют повысить абонплату за воду для одного домохозяйства — с 211,65 до 225,44 грн.
Тариф в селах
Также Новини.LIVE сообщали, что отдельно изменятся тарифы в других селах громады — Шевченковом, Васильевке, Фурмановке и Новоселовке. Там подорожание связано с повышением цены на закупочную воду: с 35,00 грн за кубометр до 40,00 грн с апреля 2026 года. В результате новые тарифы будут колебаться примерно от 79 до почти 100 грн за кубометр в зависимости от населенного пункта.
Читайте Новини.LIVE!