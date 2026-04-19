В Одесі обмежили рух транспорту біля кладовищ: як проїхати

Поліцейська машина біля кладовища. Фото ілюстративне: Патрульна поліція Одеси

Сьогодні, 19 квітня, в Одесі діятимуть тимчасові обмеження руху біля міських кладовищ через день вшанування померлих. У місті також запустять додатковий громадський транспорт до цвинтарів, а на низці вулиць триватиме ремонт доріг. Водіям радять заздалегідь планувати маршрут і враховувати можливі затори.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на Одеську міську раду та Патрульну поліцію Одеси.

Обмеження руху біля кладовищ в Одесі

З 06:30 до 19:00 можливі обмеження руху поблизу міських кладовищ. Патрульна поліція посилить чергування та контролюватиме громадський порядок.

Біля Таїровського кладовища можливе тимчасове перекриття на таких ділянках:

проспект Небесної Сотні — проспект Ярослава Мудрого;

дорога з боку Сухого лиману до кладовища.

Біля Другого Християнського кладовища заборонять паркування вздовж Люстдорфської дороги.

На території Західного та Північного кладовищ організують односторонній рух.

Водіїв закликають пропускати спецтранспорт із проблисковими маячками та сиренами.

Як працюватиме транспорт в Одесі

У напрямку кладовищ громадський транспорт курсуватиме за графіком робочого дня. Також місто запускає додаткові соціальні безкоштовні автобуси.

Таїровське кладовище

Соціальний безкоштовний маршрут:

пл. Бориса Дерев’янка — Таїровське кладовище

Також курсуватимуть 4 додаткові автобуси:

7-ма станція Люстдорфської дороги — Таїровське кладовище

Діючі маршрути:

№121

№149

№191

№220А

тролейбус №12

Західне кладовище

Соціальні безкоштовні маршрути:

ТЦ "Меркурій" — Західне кладовище

вул. Архітекторська — Західне кладовище

пл. Тираспольська — Західне кладовище

Додатково працюватимуть:

№280

№288

№201

№202

№233

№6е

Північне кладовище

Посилять роботу маршруту:

№59 (вул. Марсельська — Красносілка)

Інтервал руху становитиме 10-15 хвилин.

Друге Християнське кладовище

Дістатися можна маршрутами:

№121

№149

№214

№220А

Трамваї:

№7

№10

№13

Слобідське та Кривобалківське кладовища

Працюватимуть маршрути:

№165

№197

№198

№214

Латовське кладовище

Курсуватимуть:

№288

№6е

Третє Єврейське кладовище

Соціальний безкоштовний маршрут:

№8 (Суперфосфатний завод — Залізничний вокзал)

Де ремонтуватимуть дороги в Одесі

На сьогодні в Одесі також запланований ремонт проїжджої частини та тротуарів на таких вулицях:

проїзд від Житомирської до Овідіопольської дороги;

проспект Небесної Сотні;

вулиця Пантелеймонівська;

вулиця Різовська;

проспект Князя Володимира Великого;

вулиця Академіка Заболотного;

вулиця Приморська.

Через роботи можливе ускладнення руху та тимчасові затори.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі всі учні з 1 по 11 клас мають право на безкоштовний проїзд у міському електротранспорті. Пільга діє на трамваї та тролейбуси до завершення воєнного стану. Скористатися нею можна через цифровий "Мрія-ID" або паперову довідку зі школи.

Також Новини.LIVE писали, що на півдні Одеської області подорожчали автобусні квитки. З 7 квітня значно зросла вартість проїзду на популярному маршруті Рені — Одеса. Квиток подорожчав із 600 до 780 гривень. Також підняли ціни Рені — Ізмаїл. Вартість зросла з 150 до 200 гривень. Крім цього, з 15 квітня, змінилася вартість проїзду на маршруті №25 "Чорноморськ-Одеса". Квиток подорожчав з 50 грн до 65 грн. Підвищення торкнулося і маршруту №20 "Чорноморськ-Великодолинське". Тут новий тариф становитиме 30 грн.