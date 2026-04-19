В Одессе ограничили движение транспорта возле кладбищ: как проехать

Фото иллюстративное: Патрульная полиция Одессы

Сегодня, 19 апреля, в Одессе будут действовать временные ограничения движения возле городских кладбищ из-за дня чествования умерших. В городе также запустят дополнительный общественный транспорт к кладбищам, а на ряде улиц будет продолжаться ремонт дорог. Водителям советуют заранее планировать маршрут и учитывать возможные пробки.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на Одесский городской совет и Патрульную полицию Одессы.

Ограничения движения возле кладбищ в Одессе

С 06:30 до 19:00 возможны ограничения движения вблизи городских кладбищ. Патрульная полиция усилит дежурство и будет контролировать общественный порядок.

Возле Таировского кладбища возможно временное перекрытие на таких участках:

проспект Небесной Сотни — проспект Ярослава Мудрого;

дорога со стороны Сухого лимана к кладбищу.

Возле Второго Христианского кладбища запретят парковку вдоль Люстдорфской дороги.

На территории Западного и Северного кладбищ организуют одностороннее движение.

Водителей призывают пропускать спецтранспорт с проблесковыми маячками и сиренами.

Как будет работать транспорт в Одессе

В направлении кладбищ общественный транспорт будет курсировать по графику рабочего дня. Также город запускает дополнительные социальные бесплатные автобусы.

Таировское кладбище

Социальный бесплатный маршрут:

пл. Бориса Деревянко — Таировское кладбище

Также будут курсировать 4 дополнительных автобуса:

7-я станция Люстдорфской дороги — Таировское кладбище

Действующие маршруты:

№121

№149

№191

№220А

троллейбус №12

Западное кладбище

Социальные бесплатные маршруты:

ТЦ "Меркурий" — Западное кладбище

ул. Архитекторская — Западное кладбище

пл. Тираспольская — Западное кладбище

Дополнительно будут работать:

№280

№288

№201

№202

№233

№6е

Северное кладбище

Усилят работу маршрута:

№59 (ул. Марсельская — Красноселка)

Интервал движения будет составлять 10-15 минут.

Второе Христианское кладбище

Добраться можно маршрутами:

№121

№149

№214

№220А

Трамваи:

№7

№10

№13

Слободское и Кривобалковское кладбища

Будут работать маршруты:

№165

№197

№198

№214

Латовское кладбище

Будут курсировать:

№288

№6е

Третье Еврейское кладбище

Социальный бесплатный маршрут:

№8 (Суперфосфатный завод — Железнодорожный вокзал)

Где будут ремонтировать дороги в Одессе

На сегодня в Одессе также запланирован ремонт проезжей части и тротуаров на таких улицах:

проезд от Житомирской до Овидиопольской дороги;

проспект Небесной Сотни;

улица Пантелеймоновская;

улица Ризовская;

проспект Князя Владимира Великого;

улица Академика Заболотного;

улица Приморская.

Из-за работ возможно осложнение движения и временные пробки.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе все ученики с 1 по 11 класс имеют право на бесплатный проезд в городском электротранспорте. Льгота действует на трамваи и троллейбусы до завершения военного положения. Воспользоваться ею можно через цифровой "Мрия-ID" или бумажную справку из школы.

Также Новини.LIVE писали, что на юге Одесской области подорожали автобусные билеты. С 7 апреля значительно выросла стоимость проезда на популярном маршруте Рени — Одесса. Билет подорожал с 600 до 780 гривен. Также подняли цены Рени — Измаил. Стоимость выросла со 150 до 200 гривен. Кроме этого, с 15 апреля, изменилась стоимость проезда на маршруте №25 "Черноморск-Одесса". Билет подорожал с 50 грн до 65 грн. Повышение коснулось и маршрута №20 "Черноморск-Великодолинское". Здесь новый тариф будет составлять 30 грн.