В Одессе ограничили движение транспорта возле кладбищ: как проехать
Сегодня, 19 апреля, в Одессе будут действовать временные ограничения движения возле городских кладбищ из-за дня чествования умерших. В городе также запустят дополнительный общественный транспорт к кладбищам, а на ряде улиц будет продолжаться ремонт дорог. Водителям советуют заранее планировать маршрут и учитывать возможные пробки.
Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на Одесский городской совет и Патрульную полицию Одессы.
Ограничения движения возле кладбищ в Одессе
С 06:30 до 19:00 возможны ограничения движения вблизи городских кладбищ. Патрульная полиция усилит дежурство и будет контролировать общественный порядок.
Возле Таировского кладбища возможно временное перекрытие на таких участках:
- проспект Небесной Сотни — проспект Ярослава Мудрого;
- дорога со стороны Сухого лимана к кладбищу.
Возле Второго Христианского кладбища запретят парковку вдоль Люстдорфской дороги.
На территории Западного и Северного кладбищ организуют одностороннее движение.
Водителей призывают пропускать спецтранспорт с проблесковыми маячками и сиренами.
Как будет работать транспорт в Одессе
В направлении кладбищ общественный транспорт будет курсировать по графику рабочего дня. Также город запускает дополнительные социальные бесплатные автобусы.
Таировское кладбище
Социальный бесплатный маршрут:
- пл. Бориса Деревянко — Таировское кладбище
Также будут курсировать 4 дополнительных автобуса:
- 7-я станция Люстдорфской дороги — Таировское кладбище
Действующие маршруты:
- №121
- №149
- №191
- №220А
- троллейбус №12
Западное кладбище
Социальные бесплатные маршруты:
- ТЦ "Меркурий" — Западное кладбище
- ул. Архитекторская — Западное кладбище
- пл. Тираспольская — Западное кладбище
Дополнительно будут работать:
- №280
- №288
- №201
- №202
- №233
- №6е
Северное кладбище
Усилят работу маршрута:
- №59 (ул. Марсельская — Красноселка)
Интервал движения будет составлять 10-15 минут.
Второе Христианское кладбище
Добраться можно маршрутами:
- №121
- №149
- №214
- №220А
Трамваи:
- №7
- №10
- №13
Слободское и Кривобалковское кладбища
Будут работать маршруты:
- №165
- №197
- №198
- №214
Латовское кладбище
Будут курсировать:
- №288
- №6е
Третье Еврейское кладбище
Социальный бесплатный маршрут:
- №8 (Суперфосфатный завод — Железнодорожный вокзал)
Где будут ремонтировать дороги в Одессе
На сегодня в Одессе также запланирован ремонт проезжей части и тротуаров на таких улицах:
- проезд от Житомирской до Овидиопольской дороги;
- проспект Небесной Сотни;
- улица Пантелеймоновская;
- улица Ризовская;
- проспект Князя Владимира Великого;
- улица Академика Заболотного;
- улица Приморская.
Из-за работ возможно осложнение движения и временные пробки.
Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе все ученики с 1 по 11 класс имеют право на бесплатный проезд в городском электротранспорте. Льгота действует на трамваи и троллейбусы до завершения военного положения. Воспользоваться ею можно через цифровой "Мрия-ID" или бумажную справку из школы.
Также Новини.LIVE писали, что на юге Одесской области подорожали автобусные билеты. С 7 апреля значительно выросла стоимость проезда на популярном маршруте Рени — Одесса. Билет подорожал с 600 до 780 гривен. Также подняли цены Рени — Измаил. Стоимость выросла со 150 до 200 гривен. Кроме этого, с 15 апреля, изменилась стоимость проезда на маршруте №25 "Черноморск-Одесса". Билет подорожал с 50 грн до 65 грн. Повышение коснулось и маршрута №20 "Черноморск-Великодолинское". Здесь новый тариф будет составлять 30 грн.
