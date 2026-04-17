Поминальні дні в Одесі: робота громадського транспорту

Соціальний автобус.

В Одесі у поминальний день, 19 квітня, змінять роботу громадського транспорту. Маршрути до кладовищ працюватимуть за графіком робочого дня. Для містян запустять додаткові безкоштовні автобуси. Водночас можливі затримки через дорожню ситуацію.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Одеську міську раду.

До Таїровського кладовища

У напрямку Таїровського кладовища запустять безкоштовний автобус від площі Бориса Дерев’янка. Він курсуватиме щогодини з 07:00 до 14:00, а у зворотному напрямку — з 08:00 до 15:00. Маршрут проходитиме через вулиці Академіка Філатова, Інглезі та проспект Князя Ярослава Мудрого.

Також працюватимуть додаткові автобуси від 7-ї станції Люстдорфської дороги. Інтервал руху — близько 20 хвилин. Крім того, до кладовища можна дістатися міськими маршрутами №121, 149, 191, 220А та тролейбусом №12.

До Західного кладовища

До кладовища "Західне" організують кілька напрямків. З Пересипського району безкоштовний автобус від ТЦ "Меркурій" курсуватиме кожні 30 хвилин із 07:00 до 15:00. У зворотному напрямку — до 16:30. З Київського та Приморського районів працюватимуть ще два соціальні маршрути: від вулиці Архітекторської та від Тираспольської площі. Перший має інтервал близько 20–30 хвилин, другий — щогодини.

Додатково курсуватимуть міські автобуси №280, 201, 202 та 233. Інтервал руху — від 10 до 40 хвилин залежно від маршруту.

Інші кладовища

До Північного кладовища збільшать кількість автобусів №59 — вони їздитимуть кожні 10–15 хвилин.

До Другого Християнського кладовища можна доїхати маршрутами №121, 149, 214, 220А, а також трамваями №7, 10 і 13.

У напрямку Слобідського та Кривобалківського кладовищ працюватимуть автобуси №165, 197, 198 та 214. Інтервал — від 8 хвилин до години.

До Третього Єврейського кладовища курсуватиме безкоштовний маршрут №8 між Суперфосфатним заводом і залізничним вокзалом. Рейси виконуватимуть із ранку до вечора з інтервалом близько 20–40 хвилин.

Заходи безпеки

Напередодні поминальних днів правоохоронці закликають мешканців Одещини бути уважними та не ігнорувати правила безпеки. Особливо це стосується місць великого скупчення людей — кладовищ, церков і храмів. Поліція радить уникати натовпів і не затримуватися на масових заходах без потреби. Батьків просять постійно стежити за дітьми та не залишати їх без нагляду, а також контролювати дозвілля підлітків.

У разі повітряної тривоги потрібно негайно прямувати до найближчого укриття. Якщо ви помітили підозрілий предмет, не торкайтеся його — відійдіть на безпечну відстань і повідомте рятувальників або поліцію за номерами 101, 102 або 112.

Також водіям і пішоходам нагадують про дотримання правил дорожнього руху. У темну пору доби варто використовувати світловідбивні елементи, щоб бути помітними на дорозі. Окремо наголошують на дії комендантської години — з 00:00 до 05:00. Жителів просять планувати поїздки так, щоб вчасно повернутися додому.

У ці дні поліцейські працюватимуть у посиленому режимі. Патрулі чергуватимуть біля кладовищ, храмів, а також на вулицях і дорогах міста. У разі потреби можна звернутися до правоохоронців на місці або зателефонувати на спецлінії 102 чи 112.

